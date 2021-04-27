Цель — олимпийское золото: Тутберидзе заманила топовых парников

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов решились на перемены в преддверии нового олимпийского сезона. Теперь одна из лучших пар страны будет заниматься под руководством Этери Тутберидзе, о чем официально сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Спортсмены будут тренироваться в отделении «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70», где также катаются остальные подопечные именитой наставницы. На соревнованиях Тарасова, как и прежде, будет представлять свою родную Республику Татарстан, а Морозов — «Самбо-70». При этом Максим Траньков, уже работавший с парой фигуристов, останется их наставником и будет сотрудничать с Тутберидзе, а вот совместная работа с Мариной Зуевой была прекращена в связи с обстоятельствами.

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«К подготовке пары Тарасова — Морозов подключится тренерский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Почему так вышло? Нужен был тренерский штаб. На данный момент лучший — это Этери Георгиевны. Поэтому ребята обратились с просьбой к этим тренерам. Морозову уже 28 лет, Тарасовой — 26, они сами принимают решение, ибо они не юниоры. Все системы тренировок и все детали в процессе обсуждения. Сезон только закончился. Все переходы разрешены по регламенту только в мае, а сейчас апрель. Поэтому пока чего-то более конкретного сказать не могу», — цитирует Транькова «СЭ».

Разговоры о том, что Тарасова и Морозов могут начать сотрудничество с Этери Тутберидзе, активно велись еще в начале апреля. Косвенно на это намекал и Максим Траньков, который подтверждал тот факт, что фигуристы уже занимаются в «Хрустальном». Однако при этом двукратный олимпийский чемпион утверждал, что речи о полноценном переходе спортсменов к новому тренеру не идет — изначально сотрудничество было временным в рамках участия Тарасовой и Морозова в ледовом шоу.

Усилились слухи и после того, как на официальном Youtube-канале команды Тутберидзе Team Tutberidze Official появилось видеозапись, на котором было запечатлено, как Тарасова и Морозов вместе с остальными представителями «Хрустального» тренируются на катке данного подразделения школы «Самбо-70». Само же видео было о поездке команды Тутберидзе на шоу «Вечерний Ургант», где наставница многих олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира и Европы призналась, что планирует начать работу с представителями парного катания.

«Это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались», — говорила Тутберидзе.

До сих пор Этери Тутберидзе считалась наставницей фигуристов-одиночников. Преимущественно — девушек, хотя работали под руководством 47-летней специалистки и мужчины. Исключением являлась дочь тренера Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, но и та с 2019 года тренируется у Игоря Шпильбанда. Что касается занятия с парами, то данная тема стала предметом обсуждения. Например, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова утверждала, что «в этом вопросе лучше разбираются тренеры, которые занимаются со спортивными парами».

«Конечно, Этери Георгиевна имеет право на свое мнение, но она является тренером в одиночном фигурном катании. Спортивные пары могут стать ее новым началом», — говорила она.

При этом Татьяна Тарасова и Ирина Роднина выразили мнение, что Тутберидзе в этой дисциплине сможет преуспеть как тренер. Тем более что теперь в ее распоряжении находится опытный дуэт. В своей карьере Тарасова и Морозов брали серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира, а также стали серебряными призерами Олимпийских игр — 2018. Правда, только в командных соревнованиях — именно в парном катании россияне заняли четвертое место. Ту же строчку пара заняла и на минувшем мировом форуме в Стокгольме, уступив победителям соревнований Анастасии Мишиной и Александру Галлямову почти 18 баллов.