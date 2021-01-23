Майоров раскритиковал решение перенести ЧМ по хоккею из Минска
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Минска, передает «Матч ТВ».
«Такое решение выглядит безобразием. Надо иметь в виду, что Рене Фазель — осторожный и опытный политик. Он руководит мировым хоккеем более 25 лет. За это время он не делал необдуманных поступков», — сказал Майоров.
Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.
Ранее Минск лишили права проведения чемпионата мира по современному пятиборью.
close