Хэмилтон раскритиковал спортсменов за отсутствие реакции на смерть Джорджа Флойда

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на произошедшую 25 мая трагедию в Миннеаполисе, когда от рук полицейского погиб темнокожий мужчина Джордж Флойд, что впоследствии вызвало массовые беспорядки и протесты в более чем 20 штатах США.

По словам Хэмилтона, его коллеги проявляют недостаточно внимания к случившемуся.

«Я вижу тех, кто хранит молчание. Некоторые из вас — звезды первой величины, но все равно вы молчите, когда творится такая несправедливость. Полная тишина и в моей индустрии — в спорте, где, конечно, доминируют белые. Я один из немногих «цветных» людей, и я единственный, кто высказывается. Я надеялся, что вы как-то отреагируете, что-то скажете, но вы не можете. Просто знайте, что я знаю, кто вы, и вижу вас», — написал гонщик в Instagram-stories, отметив, что не поддерживает мародеров и вандалов, участвующих в протестах.

Ранее Леброн Джеймс высказался о беспорядках в США.