Бывшая жена хоккеиста Зайцева умоляет показать ей дочек
Бывшая жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никиты Зайцева Маргарита Готовцева умоляет показать ей собственных дочек. Трогательный пост с этой просьбой она опубликовала в Instagram.
По ее словам, попытки прорваться через кордон охраны раз за разом не увенчались успехом.
«Я практически регулярно приезжаю к дому бывших скверов, чтобы попытаться посмотреть на своих деток. Я звоню, стучу, пытаюсь дозвониться, но ничего не получается. Я вижу охрану, колючую проволоку, но для них я — пустое место», — написала Готовцева.
Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».
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Почти каждый день я приезжаю к дому моих бывших свёкров, где удерживаются девочки. За высоким забором. С охраной. Никита не обнес их разве что колючей проволокой. ⠀ На видео в карусели - одна из многих моих попыток. Звоню, стучу, прошу открыть. Я хочу хотя бы взглянуть на моих девочек! Но в ответ тишина. Я вижу машины за забором, вижу охрану и людей, но я для них - пустое место. Мне не открывают.