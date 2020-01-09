Бывшая жена хоккеиста Зайцева умоляет показать ей дочек

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Бывшая жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никиты Зайцева Маргарита Готовцева умоляет показать ей собственных дочек. Трогательный пост с этой просьбой она опубликовала в Instagram.

По ее словам, попытки прорваться через кордон охраны раз за разом не увенчались успехом.

«Я практически регулярно приезжаю к дому бывших скверов, чтобы попытаться посмотреть на своих деток. Я звоню, стучу, пытаюсь дозвониться, но ничего не получается. Я вижу охрану, колючую проволоку, но для них я — пустое место», — написала Готовцева.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».