Стали известны составы сборных командного ЧМ по фигурному катанию
Стали известны составы сборных, которые примут участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Россию на соревнованиях одиночниц представят Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева, в мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Александр Самарин. Также за золото поборются танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и спортивная пара Натальи Забияко и Александра Энберта.
Также в турнире примут участие сборные США, Японии, Франции, Италии и Канады.
Сборная США
Мужчины: Нэйтан Чен, Винсент Чжоу.
Женщины: Мэрайя Белл, Брэди Теннелл.
Танцы на льду: Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью.
Пары: Эшли Кейн / Тимоти Ледук.
Сборная Японии
Мужчины: Кейджи Танака, Шома Уно
Женщины: Рика Кихира, Каори Сакомото
Танцы на льду: Мисато Комацубара / Тим Колето
Пары: Рику Миура / Соя Ичихаси
Сборная Франции
Мужчины: Кевин Эймос, Адам Сяо Хим Фа
Женщины: Лорин Лекавелье, Маэ-Беренис Мейте
Танцы на льду: Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон
Пары: Ванесса Джеймс / Морган Сипре
Сборная Италии
Мужчины: Даниэль Грассль, Матео Риццо
Женщины: Марина Пиредда, Роберта Родегьеро
Танцы на льду: Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри
Пары: Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе
Сборная Канады
Мужчины: Киган Мессинг, Нам Нгуен
Женщины: Ален Шартран, Габриэль Дэйлман
Танцы на льду: Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже
Пары: Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро
Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет Фукуоке с 11 по 14 апреля.