Стали известны составы сборных командного ЧМ по фигурному катанию

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Стали известны составы сборных, которые примут участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.

Россию на соревнованиях одиночниц представят Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева, в мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Александр Самарин. Также за золото поборются танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и спортивная пара Натальи Забияко и Александра Энберта.

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Также в турнире примут участие сборные США, Японии, Франции, Италии и Канады.

Сборная США

Мужчины: Нэйтан Чен, Винсент Чжоу.

Женщины: Мэрайя Белл, Брэди Теннелл.

Танцы на льду: Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью.

Пары: Эшли Кейн / Тимоти Ледук.

Сборная Японии

Мужчины: Кейджи Танака, Шома Уно

Женщины: Рика Кихира, Каори Сакомото

Танцы на льду: Мисато Комацубара / Тим Колето

Пары: Рику Миура / Соя Ичихаси

Сборная Франции

Мужчины: Кевин Эймос, Адам Сяо Хим Фа

Женщины: Лорин Лекавелье, Маэ-Беренис Мейте

Танцы на льду: Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон

Пары: Ванесса Джеймс / Морган Сипре

Сборная Италии

Мужчины: Даниэль Грассль, Матео Риццо

Женщины: Марина Пиредда, Роберта Родегьеро

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри

Пары: Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе

Сборная Канады

Мужчины: Киган Мессинг, Нам Нгуен

Женщины: Ален Шартран, Габриэль Дэйлман

Танцы на льду: Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже

Пары: Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет Фукуоке с 11 по 14 апреля.