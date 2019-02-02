Кокорин попал в заявку «Зенита» на Лигу Европы
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который сейчас находится в СИЗО «Бутырка», попал в заявку команды на весенние матчи Лиги Европы,сообщает «РИА Новости».
В протоколе также значится имена новичков клуба Ярослава Ракицкого, Вилмара Барриоса и Сердара Азмуна. В общем виде список «А» выглядит следующим образом:
Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев.
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вилмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани.
Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.
Ранее хавбек «Зенита» прокомментировал неудачную игру команды в Катаре.