Кокорин попал в заявку «Зенита» на Лигу Европы

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который сейчас находится в СИЗО «Бутырка», попал в заявку команды на весенние матчи Лиги Европы,сообщает «РИА Новости».

В протоколе также значится имена новичков клуба Ярослава Ракицкого, Вилмара Барриоса и Сердара Азмуна. В общем виде список «А» выглядит следующим образом:

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Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев.

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вилмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

Ранее хавбек «Зенита» прокомментировал неудачную игру команды в Катаре.