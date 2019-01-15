«Зенит» отправился на сбор в Катар без Ивановича
Главная команда петербургского «Зенита» сегодня вылетела на сбор в Катар, сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы сине-бело-голубых, Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер присоединяться к соатаву позже, в связи с семейными обстоятельствами. В качестве ассистента главного тренера на первых сборах будет работать бразилец Виллиам де Оливейра.
Полный список футболистов, приглашенных на первые сборы:
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.
Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артём Дзюба.
Ранее сообщалось, что бразильский специалист пополнил тренерский штаб «Зенита».