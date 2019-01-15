«Зенит» отправился на сбор в Катар без Ивановича

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Главная команда петербургского «Зенита» сегодня вылетела на сбор в Катар, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы сине-бело-голубых, Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер присоединяться к соатаву позже, в связи с семейными обстоятельствами. В качестве ассистента главного тренера на первых сборах будет работать бразилец Виллиам де Оливейра.

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Полный список футболистов, приглашенных на первые сборы:

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.

Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артём Дзюба.

Ранее сообщалось, что бразильский специалист пополнил тренерский штаб «Зенита».