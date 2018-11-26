Моуринью осудили за публичную критику игроков «Манчестер Юнайтед»

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отрицательно высказался относительно слов главного тренера команды Жозе Моуринью по поводу того, что молодым игрокам «красных дьяволов» Люку Шоу, Антони Марсьялю, Джесси Лингарду и Маркусу Рашфорду не хватает характера, передает «Советский спорт».

Экс-защитник осудил наставник за публичную критику подопечных.

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«Когда говоришь, что у нескольких молодых игроков неправильный менталитет, чего ты ожидаешь? Ожидаешь, что они встанут на твою сторону или подумают: «Подождите-ка минутку, мой тренер снова публично меня критикует»? Не думаю, что футбольный тренер должен так поступать. Не считаю, что из подобных комментариев можно извлечь пользу. Возможно, то, что сказал Моуринью, является правдой, ведь он работает с ними каждый день. У него есть право говорить о таких вещах, но это нужно делать за закрытыми дверями», — цитирует Фердинанда Goal.

Футболист считает, что подобные вещи стоит говорить в раздевалке, но не публично.

Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о своем отношении к футболу.