Олимпийский комитет России и МОК подпишут соглашение по борьбе с допингом

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация подпишет соглашение с Международным олимпийским комитетом (МОК) по борьбе с допингом на ближайшие четыре года, сообщает ТАСС.

«Во вторник лечу в Лозанну, у нас будет подготовлено соглашение, которое будет подписано позднее. Со стороны МОК оно будет подписано руководителем комиссии МОК по программе «Олимпийская солидарность». Оно будет рассчитано на четырехлетний период и будет предусматривать мероприятия, направленные на международное взаимодействие, в частности, на антидопинговые мероприятия», — сказал Поздняков.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился с поздравительной речью в адрес Станислава Позднякова.