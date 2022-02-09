«Я не верю! Нет! Нет!» 15-летняя Валиева сдала положительный допинг-тест

Издание Inside the Games выдало шокирующую новость: причиной переноса награждения российских фигуристов на Олимпиаде стал положительный допинг-тест Камилы Валиевой. Официальные лица отказываются давать комментарии до заявления Международного олимпийского комитета (МОК), а депутат Госдумы Светлана Журова считает, что это может быть спланированной провокацией против России.

Ранее издание сообщило, что церемония награждения российских фигуристов, выигравших олимпийский командный турнир, задержана из-за сомнительного допинг-теста одного из российских спортсменов. Сейчас Inside the Games расшифровал свой инсайд и назвал конкретное имя.

Также издание сообщило, что Валиева сдала тест перед Играми в Пекине. Она попадает под статус «защищенной персоны» по Всемирному антидопинговому кодексу. Согласно ему, спортсмена младше 16 лет «нельзя официально признать виновным в нарушении антидопинговых правил».

Согласно информации ряда российских СМИ, в частности «Чемпионата» и «Спорт-Экспресса», препарат, найденный в декабрьской пробе фигуристки, используется для лечения кардиологических проблем.

По ситуации идут консультации, они растянутся минимум до четверга. Если Валиеву признают виновной, ее наказание может быть не таким жестким из-за возраста. Спортсменке, напомним, 15 лет.

Но тем не менее, речь вполне может идти о лишении сборной России золотой олимпийской медали в командном турнире фигуристов. Россияне уверенно выиграли эти соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но его перенесли. Сначала говорили, что из-за того, что некоторые из американских участников попали под карантин из-за контакта с зараженными коронавирусом. Также Валиева может быть не допущена до старта в личном турнире.

В составе национальной команды, помимо Валиевой, выступали Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

9 февраля все российские участники турнира не вышли на тренировку.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что ожидается официальное заявление МОК по этому вопросу. И до его появления никаких комментариев не будет.

«Я не могу что-либо утверждать, так как не имею официальной информации, но могу сказать одно: эта девочка тренируется на моих глазах и вкалывает так, что никому не снилось. При такой работе и таланте ей не нужен никакой допинг. Ни один спортсмен не станет себя закапывать и так рисковать, зная всю ситуацию с допинговыми скандалами и то, что команда России сейчас под микроскопом и жестком давлении со стороны. Это же просто абсурд какой-то.

Все спортсмены уже по сто раз сдали эти пробы, но почему-то только сейчас вдруг стали эту тему поднимать, после командного золота. Но раньше где они были?! Я не верю в это, это провокация. Уж кто-кто, но Валиева очень здравомыслящая спортсменка. Ей ли с такой формой, что-то там употреблять.

Как по Станиславскому: «Не верю!». По моему мнению, это делается, чтобы дискредитировать и выбить наших спортсменов из колеи. Особенно Валиеву. Если нет официальных заявлений, то давайте не будем верить этой информации, потому что она наверняка лживая», — сказал Железняков «Спорт-Экспрессу».

«Я не верю! Нет! Нет! Не верю! — эмоциональной отреагировала на новость заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. — Этого не может быть, она маленькая девочка! Ну что вы? Я не верю в это безумие. Этого просто не может быть. Она замечательная девочка и спортсменка. Камила ничего не принимала. Я уверена, нас все обойдет стороной. Золотая медаль будет наша, вот увидите».

Депутат Госдумы Светлана Журова не исключает, что вся эта ситуация может быть хорошо спланированной провокацией.

«Призываю не обсуждать и не раздувать какие-то непонятные домыслы до официального заявления федерации. Нашей девочке выступать, а ее нервируют. Это вполне может быть очередной провокацией по отношению к нам.

Сначала говорили, что сомнительный допинг-тест у нашего мальчика, теперь у девочки. Не удивлюсь, если сейчас еще какая-нибудь фамилия выплывет. Делают все, лишь бы сбить с толку.

Если даже у Камилы или кого-то другого действительно сомнительный допинг-тест, то сразу вопрос, как такого спортсмена допустили до участия в Олимпийских играх? Почему не позволили стране сделать замену еще до начала соревнований?

Не верю, что кто-то из наших фигуристов употреблял допинг. Здесь может быть причина только в терапевтическом разрешении. Нельзя забывать о возможных показаниях для использования лекарств. Такое может случиться с каждым спортсменом», — сказала Журова Sport24.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что поведение Валиевой, если информация подтвердится, — «удар в спину всей стране».

«Это больно, если это правда. Ранее сегодня не уточняли пол, так как это не совсем в правилах. Очень обидно. Это удар в спину. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов РФ. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся всех своих оберегать, но пока никого не привлекали по этому закону, существующему с 2016 года. Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так», — сказала Роднина «Спорт-Экспрессу».