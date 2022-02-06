«Поведение украинцев после проката Валиевой — слабость и неуважение к себе»

Сборная России перед заключительным днем командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде лидирует в общем зачете, опережая на три балла американцев. В беседе с «Газетой.Ru» олимпийская чемпионка Светлана Журова призналась, что выступление Камилы Валиевой довело ее «до слез», и выразила сочувствие украинцам, которые единственные на арене не стали аплодировать россиянке после проката. Фигуристка Катарина Гербольдт назвала поведение украинской сборной «слабостью», а чемпион мира Олег Овсянников призвал раньше времени не отдавать России золото.

«Катание Валиевой — произведение искусства»

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя выступления российских фигуристов, отметила, что с каждой программой Валиева набирает обороты. Она подчеркнула, что программу Камилы зрители и поклонники фигурного катания видели уже не один раз — на Гран-при, чемпионате Европы, — но все равно каждый раз получают огромное удовольствие от ее выступления.

«Я понимаю, что мы еще увидим Камилу Валиеву в личном первенстве. Но, во-первых, у нее была задача — и она это прекрасно понимала, — сравняться или обогнать американцев по очкам. Не знаю, говорила ли ей об этой задаче Этери Тутберидзе перед стартом, но Камила же человек, не оторванный от жизни, — и она прекрасно понимала свою цель. При этом катание у нее было такое, как будто вообще нет этой нагрузки, этого напряга.

Просто до слез. Тот случай, когда не только смотришь и наслаждаешься, а понимаешь, что это произведение искусства. Не знаю, откуда Камила такая взялась.

Когда наших засудили в начале, я предположила, что это сделано для того, чтобы противостояние с американцами стало более принципиальным, чтобы мы считали каждое очко, полученное одиночниками и парниками (после первого дня командного турнира Россия сенсационно проигрывала США два балла. — «Газета.Ru»). Но спорт тем и прекрасен, что добавляет нам эмоций и нервов, а не просто кто-то все время лидирует», — подчеркнула Журова.

Чемпионка высказалась и об успехах 18-летнего россиянина Марка Кондратюка, который неожиданно занял второе место в произвольной программе мужчин и принес России важные баллы. Кондратюк обошел сильного американца Винсента Чжоу и уступил лишь техничному японцу Юме Кагияме: тот показал третий результат в истории мужского одиночного фигурного катания — 208,94 балла.

«У мужчин японец, конечно, был бесспорным лидером. Но наш Марк Кондратюк молодец. Про ребят мы думали: что будет после чемпионата Европы, останется ли у них запал и спортивная форма? Но пока держимся», — отметила Журова. Напомним, на своем дебютном чемпионате Европы в январе 2022 года Кондратюк стал чемпионом.

«Украинцы понимали, что за аплодисменты Валиевой дома получат»

После выступления Камилы Валиевой произошел неприятный инцидент с участием украинской сборной. Когда фигуристка завершила прокат, остальные сборные встали, чтобы поаплодировать россиянке, и только украинская команда осталась сидеть и даже отказалась аплодировать. Журова выразила уверенность, что украинские спортсмены просто подчиняются указам руководства.

«Украинцы понимали, что если так не поступят, то дома получат. Сейчас их поосуждают, зато они приедут домой героями — не стали аплодировать русской спортсменке.

К сожалению, ситуация сейчас дурацкая. У нас всегда были такие теплые отношения с украинскими ребятами. И таких демонстративных вещей в фигурном катании никогда не было. Спортсмены из разных стран могли интриговать, ссориться, но чтобы делать что-то настолько демонстративно — подобного не было.

Мы порадовались, что в микст-зонах украинские атлеты стали отвечать на русском языке, общаться с российскими журналистами. Но у нас это раскрутили, и, думаю, что больше они не дадут интервью на русском языке. Мы-то порадовались, похвалили их, а они уже наверняка получили за это. Вопрос ведь не в них самих, но обидно, что в это вовлекают самих спортсменов, безумно неприятно.

Украинские спортсмены ни при чем, им хочется реагировать эмоционально, а их сдерживают. Политики не понимают одного: когда спортсменов так сдерживают, это и на результат влияет, им нужно каждую секунду себя контролировать.

Неужели не ясно, что атлет должен приехать на Олимпиаду, расслабиться и показать свое мастерство? А так — не дай бог, заговорит на русском!» — заключила Журова.

«Справились с ответственной задачей»

Впечатлениями от прокатов россиян в беседе с «Газетой.Ru» поделилась фигуристка, чемпионка России — 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт. Она обратила внимание, что российским спортсменам было непросто в психологическом плане, поскольку на них возложена большая ответственность.

«Ребята смогли догнать американцев и сделать некий запас по очкам. Рада, что они смогли справиться с такой ответственной задачей.

Несмотря на то что Камила и Марк — достаточно юные дебютанты на таком уровне, они не дрогнули и показали максимум.

В весьма трудной эмоциональной ситуации они смогли собраться: понимали, что от них многое зависит, и надо добывать для команды очки», — отметила Гербольдт.

Конкуренты россиян из сборной США произвели замену у одиночников. Нэйтан Чен, катавшийся в короткой программе, уступил место в произвольной Винсенту Чжоу — и его опередил Марк Кондратюк. Гербольдт полагает, что состязаться с Ченом россиянину было бы непросто, но он старается в целом не оглядываться на соперников.

«Не думаю, что на сегодняшний день Марк Кондратюк смог бы составить конкуренцию Нэйтану Чену, он лидер при чистом прокате.

Но Марк показал, что может кататься хорошо, продемонстрировал это в короткой программе. В плане очков, наверное, ему было бы сложнее соревноваться с Ченом в произвольной, а с точки зрения эмоций — вряд ли, он соревнуется сам с собой, у него нет оглядки на соперников», — считает Гербольдт.

Говоря о перспективах россиян, спортсменка подчеркнула, что шансы команды на золото теперь стали весьма велики. Вместе с тем, Гербольдт призвала не спешить с выводами.

«Конечно, у нашей команды большие шансы на золото. Надеюсь, что мы будем отрыв увеличивать. Тем не менее что-то гарантировать со стопроцентной уверенностью сложно. У нас есть опытные спортсмены, те, кто проходил и Олимпийские игры, и чемпионаты мира. Думаю, они смогут доказать, что Россия лучшая», — заявила эксперт.

«Поведение украинцев — слабость и неуважение к себе»

Гербольдт также не обошла вниманием инцидент с украинской командой.

«Я всегда считала, что тот, кто воспитан достойно и считает себя достойным соперником, будет вести себя соответственно. А то, как повели себя украинцы, — показатель слабости и спортсменов, и политических деятелей.

Спорт должен был вне политики, здесь несколько другие задачи, цели и борьба. Но кто-то не может отделить одно от другого — это показывает их слабость и неуважение, в первую очередь, к самим себе», — резюмировала Гербольдт.

«Будем держать кулачки»

Подвел итог второго дня командного турнира в беседе с «Газетой.Ru» двукратный чемпион мира в танцах на льду, серебряный призер Олимпиады-1998 Олег Овсянников. Он отметил, что хотя Валиева и Кондратюк выступили прекрасно, обсуждать их успехи имеет смысл только после окончания командного первенства.

«Я очень рад, что Камила откаталась хорошо, очень рад за Марка. Пока сложно комментировать, давайте дождемся окончания командного турнира и результатов. Думаю, что все шансы на золото у нас есть, ребятам надо просто чисто откататься — и парникам, и танцорам. А у девочек все будет нормально. Давайте просто подождем и будем держать кулачки», — призвал Овсянников.