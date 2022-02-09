Туктамышева может заменить Валиеву в личном турнире фигуристок

Елизавета Туктамышева может заменить Камилу Валиеву в личном турнире фигуристок, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Валиева подозревается в нарушении антидопинговых правил. Туктамышева, как первая запасная, может выступить вместо нее, если процедура замены будет проведена в срок. Второй запасной является Майя Хромых.

Россия может не успеть заявить Туктамышеву, если решение по Валиевой будет принято слишком поздно.

Россияне выиграли командные соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но оно было перенесено.

Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший теннисист Евгений Кафельников высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, чья допинг-проба могла дать положительный результат.