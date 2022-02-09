Депутат Госдумы Пирог призвал поддержать фигуристку Валиеву, которой грозит отстранение

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, знаменитый в прошлом боксер Дмитрий Пирог призвал поддержать фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в употреблении допинга, и предложил не выносить суждений до появления официальной информации.

«Камиле сейчас предстоит пройти через трудное испытание. Ее подозревают в использовании допинга и собираются отстранить от соревнований, что, возможно, коснется выступлений российской команды в фигурном катании. Сложно даже представить, что сейчас чувствует маленькая 15-летняя спортсменка. Мы все должны ее поддержать.

Я бы хотел сделать акцент на том, что преждевременно выносить какие-то суждения и давать оценку ситуации, потому что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный союз конькобежцев (ISU), ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA) свою позицию официально не озвучили. Вся информация идет из неофициальных источников и иностранных СМИ. Рано нам всем что-то говорить. Пока это всего лишь домыслы.

Все мы знаем, что Камила — настоящий самородок. Это девочка с невероятным талантом, что она неоднократно подтверждала на различных соревнованиях. При наличии такого таланта вызывает сомнение сам факт приема допинга. Нужен ли он ей? Абсурдно это выглядит. Тем более если речь идет о так называемом аптечном допинге, который никак не может повлиять на результаты соревнований. Все и так знают, что она лучшая. Многие ее конкуренты не раз это публично признавали», — сказал Пирог «Газете.Ru».

Сообщалось, что решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также МОК.

Ранее сообщалось, что информация об отстранении Валиевой от личного турнира не подтвердилась.