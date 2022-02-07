«Мы к такому не привыкли»: как фигуристы принесли России второе золото Игр

Сборная России по фигурному катанию завоевала золото командного турнира, причем чемпионство было оформлено досрочно – команду было не догнать после семи видов из восьми. В заключительный день «командника» с произвольными программами выступили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а закрывала выступления Камила Валиева, ставшая первой в истории фигуристкой, чисто исполнившей четверной прыжок на Играх.

Спортивные пары

Первыми на лед в заключительный соревновательный день командного турнира вышли спортивные пары. К этому моменту сборная России лидировала в общем зачете «командника», опережая прямых конкурентов – сборную США – на три очка. Анастасия Мишина и Александр Галлямов закрывали выступления, и к моменту их выхода на лед было понятно, что бороться придется не с американским дуэтом – Алекса Книрим и Брэндон Файзер занимали последнюю строчку, а с японцами Рику Миурой и Рючи Кихарой.

Российский дуэт – действующие чемпионы страны, Европы и мира – выдал потрясающий прокат, лишь в конце программы допустив грубую ошибку, которая чудом не закончилась серьезными травмами – во время исполнения поддержки пара упала и поднялась с трудом. Уже после выступления Мишина и Галлямов признались, что виной их состоянию послужили ранний подъем и тренировка, они не привыкли к подобному графику.

«Что случилось? Случилась тренировка в шесть утра. И результат у нас хороший. Все равно принесли 10 баллов. Вы видели расписание? Мы просто не привыкли. Мы никогда не вставали в четыре утра», — цитирует Мишину Sport24.

«Просто не удержал. Все утро заставлял себя быть бодрым, но не хватило. Но здесь важен только результат, все остальное никого не волнует. Тренировка была в 6:30. Никто к такому не привык. Но на таком соревновании ты должен быть готов ко всему.

Не были готовы к такому повороту событий в самой концовке. В следующий раз будем готовы. Здоровье? Такое себе. Надеюсь, вылечим через несколько дней. Но на личные соревнования я готов в любом состоянии», — добавил Галлямов.

В командном турнире, согласно правилам, разрешено сделать две замены в любых видах, однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение на произвольные программы оставить тех фигуристов, которые исполняли и короткие прокаты. Мишина и Галлямов признались, что даже не думали о том, будет ли произведена их замена или нет.

«Мы это не решаем. Наша работа — выходить и делать все элементы, приносить результат нашей команде. Сказали катать — катаем», — отметил фигурист.

«Решает федерация. Думали, что может быть по-разному. И одна замена, и две, и вообще без замен. Все наши пары очень сильные. Поэтому, мы были готовы ко всему», — добавила его партнерша.

Танцы

От России на произвольный танец были заявлены действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По итогу ритм-танца в первый день пара проиграла американскому дуэту Мэдисон Хаббел и Закари Донохью и стала второй, в произвольной программе дуэт ждал тот же сценарий, однако соперники в этот раз были другие – от США на лед вышли Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. По итогам выступлений фигуристов разделяло меньше балла. И здесь стоит отметить обидную вещь: одно очко Синицина и Кацалапов потеряли из-за deduction – судьи снизили оценку за передержанную поддержку (согласно правилам, она должна быть не более шести секунд).

Однако второе место не помешало сборной России досрочно оформить победу в командном турнире, выиграть второе олимпийское золото (первое накануне завоевал лыжник Александр Большунов в скиатлоне. – «Газета.Ru») и возглавить медальный зачет Игр. А Никита Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире: в 2014 году фигурист выиграл эти состязания с другой партнершей – Еленой Ильиных. Интервью в микс-зоне Кацалапов давал один, Синицина к журналистам не вышла.

«У нее очень затекли ноги, она попросила посидеть. Такое бывает, у меня тоже случается. Ботинки очень жесткие», — рассказал фигурист.

Кацалапов признался, что сейчас у них нет тревоги из-за того, что и в короткой, и в произвольной программе они уступили двум американским парам.

«Прокат шикарный, элементы под контролем. Обидно за балл дедакшена, ничего, все исправим. Мы уже обкатали олимпийский лед. Нет тревоги, что мы дважды проиграли двум разным американским парам.

Мы их уже обыгрывали. В какой-то момент мы не знали с Викой, поедем ли на Олимпиаду. Но когда узнали, решили, что будем готовы катать обе программы», — заявил он.

Женское одиночное катание

Положение сборной России от выступления Камилы Валиевой уже не зависело – чисто математически сместить команду с первого места было невозможно. Однако от ученицы Этери Тутберидзе ждали фантастического проката, который она и выдала. Валиева стала первой фигуристкой, которая сумела приземлить прыжок в четыре оборота (из этого следует, что она стала первой женщиной, которой удалось прыгнуть два четверных прыжка на Играх – сальхов и тулуп). Правда, уже ближе к концу программы случилась своего рода неприятная сенсация – Валиева сильно завалила ось сольного четверного тулупа и упала с него. Однако даже это не помешало спортсменке выиграть произвольную программу и эффектно завершить выступление национальной сборной в командном турнире.

«Я очень довольна, что смогла сегодня сделать два четверных прыжка и тройной аксель. К сожалению, не получился второй тулуп, значит нужно еще больше работать. Странное ощущение — катаюсь на взрослом уровне только первый сезон, а обо мне уже столько говорят. Это приятно и в то же время создает определенное давление, с которым мне приходится справляться. Пока вроде получается», — поделилась спортсменка после.

Вопрос о замене, наверно, стоял наиболее остро именно в этом виде фигурного катания, многие ждали, что в произвольную программу выйдет Александра Трусова или Анна Щербакова. Причем действующую чемпионку мира ждала и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, которая работает в Пекине в качестве корреспондента.

«Мне хотелось, чтобы выступала Аня. Олимпийская медаль никогда не бывает лишней. Мне ли не знать?» — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Дальше фигуристов ждут личные соревнования. Первыми в борьбу вступают мужчины, они покажут короткую программу 8 февраля в 04.15 по московскому времени.