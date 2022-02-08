«Абсолютно не было сил»: почему олимпийский чемпион Кондратюк не справился с прокатом

На Олимпийских играх в Пекине стартовали индивидуальные соревнования по фигурному катанию. Первыми в борьбу вступили мужчины, показавшие короткие программы. Лучшим среди российских фигуристов стал Евгений Семененко, занявший седьмое место и обошедший двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк в своем прокате ошибся и объяснил это усталостью, а Андрей Мозалев едва попал в произвольную. «Газета.Ru» рассказывает, как фигуристы оценили свои выступления.

Первым из российских фигуристов на лед Пекина в индивидуальных соревнованиях вышел Марк Кондратюк, который только 7 февраля отпраздновал олимпийское золото в командном турнире. Ученику Светланы Соколовской пришлось сложнее двух других россиян – он в «команднике» выступал в одиночестве, и выход на лед 8 числа стал третьим за четыре дня – до этого спортсмен выступил 4 февраля с коротким прокатом, а 6 числа – с произвольной программой. Видимо, именно усталость и напряжение важного старта сказалось – ошибок в короткой программе было достаточно.

Проблемы начались уже на первом прыжке – четверном сальхове, когда фигуриста опасно повело вперед. Но Кондратюк справился и выправил положение, сделав выезд. Казалось, что дальше все наладилось – был чисто исполнен тройной аксель, но вот четверной сальхов в каскаде фигурист не докрутил и с большим трудом присоединил к нему тулуп в два оборота. После чистых выступлений и на чемпионате России, и на европейском первенстве, и в командном турнире видеть такое выступление было непривычно. Стоит отметить, что Кондратюк за свою программу сражался до последнего, что в итоге принесло ему 86,11 балла и пятнадцатое место.

После выступления сам фигурист признался, что у него еще вчера вечером совсем не было сил.

«Прокат не был ужасным. Он был с ошибками. И это не очень хорошо. Сил абсолютно не было вчера вечером. Нужно было где-то искать, чтобы вообще выйти», — заявил Кондратюк.

Ученик Соколовской заявил, что победа в «команднике» — это совершенно не повод расслабляться и позволять себе выступать плохо, а также рассказал о ранних подъемах из-за графика выступлений.

«Это не повод расслабляться. Вчера мы выиграли. Это не значит, что я могу выходить и катать плохо. Вот мы и откатаем личный турнир — и можно будет порадоваться или погрустить. Сейчас нужно собраться и реабилитироваться в произвольном. Выходить непросто. Внутреннее опустошение. Приятное, но опустошение.

Нет, мы не отмечали победу. Я сегодня встал в пять утра. Перед той короткой (в «команднике») вставал в четыре. Засыпать было легко, потому что я не думал о том, что мы вчера выиграли. Как не думать? Не знаю, просто берешь и не думаешь. Не могу это объяснить», — рассказал фигурист.

Сразу после Кондратюка на лед вышел Евгений Семененко. И его прокат стал лучшим среди российских фигуристов, ученик Алексея Мишина выложился полностью, сделав чисто каскад четверной тулуп, тройной тулуп, а также сольные четверной сальхов и тройной аксель. Судьи прокат оценили в 95,76 балла, что на некоторое время позволило фигуристу возглавить турнирную таблицу. Интересно, что оценки за это выступление оказались на четыре балла ниже, чем на чемпионате Европы в Таллине три недели назад, тогда Семененко набрал за 99 баллов.

«Спокойствие всегда надо сохранять. Мы тут уже давно, еще никогда мы не приезжали с запасом. Это новый опыт. Но есть еще один этап, который будет послезавтра. Не тяжело ли ждать? У каждого свое время. Видел ли прокат Марка? Мельком. Там телевизор стоит.

Могло ли быть лучше? Всегда можно лучше. Есть моменты, которые можно усовершенствовать. Мишин сказал — молодец, справился с короткой программой. Ну и сказал, что улучшить. Давление присутствует всегда, и с ним нужно уметь справляться», — рассказал фигурист после своего выступления.

Наставник Семененко Мишин после проката своего ученика хвалить фигуриста не стал, даже наоборот, признался, что по его личным критериям не может назвать его выступление хорошим.

«Комментировать неудачные выступления чужих спортсменов я не буду, есть тренерская этика. Скажу про своего: он катался достойно,

но мой критерий мастерства гораздо более строгий, чтобы оценивать его высоко. Мысль ясна? Да, катался достойно, но по моим критериям я не могу оценивать его выступление как хорошее», — приводит слова Мишина «РБ Спорт».

Интересно, что спустя некоторое время в следующей разминке выступил двукратный олимпийский чемпион, японец Юдзуру Ханю, который из-за попадания конька в след на льду сорвал свой первый прыжок – сальхов в четыре оборота – и проиграл несколько десятых балла Семененко, на тот момент став вторым. По итогу всех выступлений японский фигурист оказался на восьмой позиции, и теперь его шансы на третье золото Игр стали призрачными.

Однако самый неприятный сюрприз преподнес третий российский фигурист – Андрей Мозалев. Он оказался в предпоследней разминке, где были такие мастера, как Ханю и претендующий на медали японец Шома Уно. Спортсмен, занимающийся у Кирилла Давыденко, начал свое выступление с прекрасного каскада четверной тулуп + тройной тулуп, однако дальше прокат «посыпался» — Мозалев упал с четверного сальхова, а на тройном акселе сделал бабочку. И до объявления оценок оставался страх, что россиянин не сможет квалифицироваться в произвольную программу. Но 77,07 баллов принесли Мозалеву 23-е место (во второй соревновательный день выходят 24 фигуриста. – «Газета.Ru»).

«Не совсем удачный прокат короткой программы. Особо не переживал, просто рассчитывал на хороший прокат, хотел получить удовольствие, но упал и сделал бабочку. Олимпиада — это праздник, счастлив, что попал сюда», — заявил сам фигурист.

Настоящий праздник своим поклонникам организовал представитель США Нейтан Чен. В своем прокате он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп. Эти два прыжка в четыре оборота сейчас самые дорогие, дороже может оказаться только четверной аксель, однако его пока никто не прыгнул чисто, хотя Ханю и заявил о своем намерении исполнить его в произвольной программе. Чен получил космическую оценку – 113,97 балла, что стало новым мировым рекордом. Ранее это достижение принадлежало Ханю.

«Баллы себе выставляю не я, но я доволен тем, как откатался, и тем, что я здесь. На каскаде были некоторые сложности, но они не нарушили общий вид программы. Соперничество с Юдзуру Ханю? Я не фокусируюсь только на нем, тут много достойных фигуристов, особенно в Японии, где попасть на Олимпиаду уже сложно.

С Юдзуру мы не видимся, у нас разные расписания. Тут все-таки есть ограничения, хотя да, спортсмены хотят общаться. Я стараюсь держать дистанцию. Если кто-то из спортсменов захочет ко мне подойти и поговорить, нет проблем. Я знал, что у него проблемы в короткой программе, это да», — заявил американец после своего выступления.

Произвольные программы мужчины-одиночники покажут 24 февраля, начало – 04.30 по московскому времени.