Спринты в лыжах, индивидуалка у биатлонистов и погоня Ивановой в санях: за кого болеть 8 февраля

В пятый день Олимпийских игр в Пекине будут разыграны девять комплектов наград. В лыжных гонках пройдут женский и мужской спринты, биатлонисты пробегут индивидуальную гонку, Татьяна Иванова поборется за медаль в санях, Анастасия Таталина сразится за победу в «Биг эйре», сноубордисты и сноубордистки разыграют награды в параллельном гигантском слаломе, а еще стартует личный турнир у фигуристов и завершится групповой этап в женском хоккее. «Газета.Ru» анонсирует главные события Игр 8 февраля.

Лыжи (2 комплекта наград)

Спринт. Женщины. Квалификация — 11.00 мск. Финал — 14.47 мск

Спринт. Мужчины. Квалификация — 11.50 мск. Финал — 15.00 мск

В пятый день Олимпийских игр в Пекине в лыжных гонках состоится, пожалуй, самый зрелищный вид программы — спринт у женщин и мужчин.

После серебра Натальи Непряевой и блестящей победы Александра Большунова с серебряным финишем Дениса Спицова в скиатлоне хочется продолжения. Но реальность такова, что российские лыжницы и лыжники не будут в числе главных фаворитов, хотя и вполне могут побороться за медали.

Главных фаворитов, собственно, двое, но они явные. У женщин побеждать должна шведка Майя Дальквист, у мужчин — норвежец Йоханнес Клебо.

Дальквист в нынешнем сезоне выиграла четыре спринта на Кубке мира, а еще вместе с Йонной Сундлинг первенствовала в командном спринте. Не побеждала она только в двух спринтах на «Тур де Ски», но там она просто не участвовала.

Кстати, один из тех спринтов выиграла именно Непряева (другой остался за американкой Джессикой Диггинс). Правжа, Наталья победила классическим стилем, а на Играх побегут свободным.

Кроме лидера общего зачета Кубка мира, за Россию в женском спринте побегут Христина Мацокина, Юлия Ступак и Вероника Степанова.

У мужчин Клебо тоже победил в четырех спринтах сезона. Он, правда, участвовал в «Тур де Ски» и сделал это триумфально, а пропустил только этап в Дрездене, где первенствовал его партнер по сборной Ховар Таугбол.

Единственный проигранный Клебо этап пришелся на самую первую гонку сезона, где его обставил дерзкий россиянин Александр Терентьев. Правда, ситуация здесь та же, что и с победой Непряевой — бежали классикой.

Таугбол и Эрик Валнес тоже являются очень сильными спринтерами и будут претендовать на медали, да и Полу Голбергу есть что предложить. А еще норвежцы могут разыграть карту командной тактики, что они не раз демонстрировали в разных гонках, в том числе и спринтах. Если они будут попадать в одни забеги и помогать друг другу, бороться с ними будет крайне сложно.

Их других иностранных лыжников наилучшие шансы не допустить норвежской гегемонии есть у француза Ришара Жува — отменного спринтера, идущего на второй строчке спринтерского зачета текущего Кубка мира.

Но и у России надежды на успешное выступление весьма серьезные. Выстрелить могут и Большунов, и Терентьев, и Сергей Устюгов, также уже бывавший в нынешнем сезоне в призах в спринтах, да и Артема Мальцева со счетов списывать не стоит.

В общем, ситуация такова, что Россия может разжиться в лыжных гонках в этот день большим количеством медалей, но вполне может и вообще остаться без наград. И оба варианта будут вполне закономерными.

Биатлон (1 комплект наград)

Индивидуальная гонка. Мужчины — 11.30 мск

Вслед за женской индивидуальной гонкой аналогичную дисциплину побегут и мужчины. Правда, дистанция у них традиционно будет длиннее — 20, а не 15 километров.

За сборную России выступят Максим Цветков, который уйдет на дистанцию под первым номером, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Саид Халили.

В обычной ситуации борьбы за медали ждали бы в первую очередь от Логинова и Латыпова, но коронавирус и долгий карантин Эдуарда смешали все планы.

В смешанной эстафете он пробежал неоднозначно, не сумев на последнем круге удержать первое место и свалившись на третье, хотя однозначно утверждать, что спортсмен находится в плохом состоянии, нельзя.

Но если форма Латыпова до сих пор остается загадкой, то Логинов, видимо, смог подвестись к Олимпиаде в отличной форме и готов к свершениям. Хочется верить, что блестящий этап в смешанной эстафете был только началом.

Фристайл (1 комплект наград)

Биг эйр. Женщины. Финал — 5.00 мск

Уже ранним утром сборная России может пополнить свою медальную коллекцию на этих Играх. Битва в дисциплине «Биг эйр» в женском фристайле стартует в 5.00 мск. А уже в 5.45 спортсменки выйдут на заключительную третью попытку.

Россию тут представит 21-летняя Анастасия Таталина — одна из наших надежд в этом виде спорта. Молодая спортсменка уже является чемпионкой мира. Свой мировой форум она взяла в 2021 году.

В квалификации она показала третий результат, уступив главному конкуренту — француженке Тессе Леде, а также выдавшей отличное выступление и выигравшей квалификацию канадке Меган Олдэм.

В финале все начнется с нуля, и борьба будет очень жаркой, но Таталина нацеливается обязательно на медаль, причем ей по силам одержать победу.

Сани (1 комплект наград)

Женщины-одиночки. Третий заезд — 14.50 мск. Четвертый заезд — 16.35 мск

Сражение в санном спорте у женщин-одиночек получилось в первый день соревнований максимально драматичным.

Несколько спортсменок не смогли удачно закончить одну из своих попыток. Среди них выигравшая первый заезд, а теперь фактически лишившаяся шансов на медаль немка Юлия Таубитц, а также россиянки Виктория Демченко и Екатерина Катникова.

Но если Демченко хоть как-то финишировала и продолжит выступление, то Катникова, перевернувшись, не закончила свою первую же попытку и из соревнований выбыла.

А вот наш лидер Татьяна Иванова, вылечившая по ходу сезона перелом ноги, смогла после пятого места в первом заезде выбраться на третью позицию после второго и реально претендует на медаль.

Подняться выше третьей строчке будет сложно, поскольку немки Натали Гайзенбергер и Анна Беррайтер впереди с неплохим отрывом. Правда, первый день уже показал, как все может быстро измениться. Но и преследующие Иванову австрийки Ханна Прок и Лиза Шутле очень опасны и рассчитывают на медаль.

Сноуборд (2 комплекта наград)

Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал — 10.36 мск

Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал — 10.43 мск

В параллельном гигантском слаломе как у женщин (особенно), так и у мужчин у России довольно хорошие шансы на награды. Другое дело, что вид этот достаточно непредсказуемый, поскольку участникам надо сначала квалифицироваться по времени, а затем выиграть несколько дуэлей, которые в том числе заканчиваются иногда падениями.

Тем не менее София Надыршина сейчас возглавляет зачет Кубка мира в этой дисциплине и имеет на своем счету в нынешнем сезоне и победу, и второе и третье место на отдельных этапах.

Есть бронза на этапе и у Натальи Соболевой. Кроме нее, выступят еще Полина Смоленцева и Милена Быкова.

У мужчин Дмитрий Логинов идет на третьем месте в Кубке мира, имеет победу и второе место на этапах и тоже идет за наградой. У Андрея Соболева тоже есть заход на пьедестал в этом сезоне, а еще за сборную России поедут Дмитрий Карлагачев и легендарный Вик Уайлд, который постарается тряхнуть стариной.

Коньки (1 комплект наград)

Мужчины. 1500 м — 13.30 мск

Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов побегут в третьем, седьмом и девятом забегах, но реальных шансов на награды никто из них не имеет.

Главными фаворитами тут являются китаец Нин Чжунян, американец Джой Мантиа, норвежец Аллан Даль Йоханссон и канадец Коннор Хоу.

Керлинг (1 комплект наград)

Микст. Финал — 15.05 мск

В керлинге российская смешанная пара не смогла отобраться на Олимпиаду. Не помогло даже усиление в лице знаменитой Анны Сидоровой. А тем временем соревнования в Пекине добрались уже до решающей стадии.

Сначала Швеция и Великобритания сразятся в матче за бронзу, ну а затем Италия и Норвегия распределят между собой серебряные и бронзовые медали.

Фигурное катание

Мужчины. Короткая программа — 4.15 мск

От командного турнира фигурное катание переходит к индивидуальным соревнованиям. Первыми в Пекине стартуют мужчины, которые покажут короткую программу.

За Россию здесь выступят Андрей Мозалев, Евгений Семененко и Марк Кондратюк, уже ставший тут олимпиоником, откатав обе программы в команднике.

Бороться за медаль в личном первенстве ему будет куда как сложнее. Фаворитами будут трехкратный чемпион мира американец Нейтан Чен и двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.

А между россиянами и медалью встанут еще один японец Шома Уно, китаец Цзинь Боян, американец Джейсон Браун, канадец Киган Мессинг, итальянец Даниэль Грассль и грузин Морис Квителашвили. В общем, битва будет жаркой.

Хоккей

Женщины. Группа А. Финляндия — Россия. 16.10 мск

Последний матч группового этапа сборная России проведет против команды Финляндии. Задача у подопечных Евгения Бобарико здесь максимально простая: надо не проиграть в основное время.

В этом случае россиянки точно займут третье место и сыграют в четвертьфинале с лучшей командой группы В, где собраны сборные уровнем ниже.