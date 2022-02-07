Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии «Газете.Ru» поздравила российских фигуристов с золотыми медалями командного турнира, а также назвала единственно верным решение не менять состав. Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призер Олимпиады-1998 Олег Овсянников заявил, что обеспокоен тем, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов проиграли двум американским парам, и выразил надежду, что у сборной России индивидуальные соревнования пройдут без потерь из-за коронавирусной инфекции.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась эмоциями после выступления российских фигуристов и отметила программу Камилы Валиевой «Болеро», в которой фигуристка исполняет три четверных прыжка (она прыгнула два – сальхов и тулуп в каскаде, а с сольного тулупа упала) и тройной аксель. По мнению именитой спортсменки, это придает выступлению особые краски.

«Это праздник и фейерверк! Я очень не люблю слова «ожидаемая победа» — такой труд за этим стоит, они столько должны были сделать, чтобы выиграть. Поэтому, мне кажется, надо другие слова находить. Да, мы мечтали о том, чтобы это произошло, и это случилось. Абсолютно фантастический прокат Камилы Валиевой. Знаете, я сегодня поняла, что это такой уровень, когда четверные прыжки и тройной аксель является не просто элементами фигурного катания, а теми красками, которые создают программу «Болеро». Это настолько высокий уровень, и на него пока забралась только она.

Это то, к чему стремится каждый фигурист: когда каждый элемент, который он исполняет, даже если это элемент ультра-си, делает программу более зрелищной. Камила – абсолютное чудо», — заявила Бестемьянова.

Открывали заключительный день командного турнира спортивные пары, где блистал российский дуэт – действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Полностью идеальным прокат не получился – в конце программы фигуристы не справились с поддержкой и упали с нее, что позднее объяснили ранним подъемом и тренировкой в шесть утра, которые для них были совершенно непривычными. Бестемьянова отметила, что подобное им поможет сделать необходимые выводы перед индивидуальными стартами.

«Очень рада за Мишину и Галлямова. Очень жаль, что они упали в конце, но, думаю, это боженька им сверху пальчиком погрозил, и они должны сделать правильные выводы перед индивидуальным прокатом. Сейчас, когда не было конкуренции, китайская пара выступала не самая сильная и не очень хорошо откаталась, Мишина и Галлямов были очень хороши до окончания последней поддержки», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Российская сборная досрочно выиграла золотую медаль командного турнира после седьмого вида – произвольного танца, где выступили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигуристы стали вторыми, однако для победы команды этого хватило. Но опасения вызывает тот факт, что российская пара и в ритм-танце, и в произвольном прокате заняла второе место, уступив двум американским парам. Бестемьянова выразила мнение, что снятый балл за передержанную поддержку поможет спортсменам лучше высчитывать свои действия.

«Очень жаль, что Синицина с Кацалаповым сегодня проиграли американцам, уже другой паре – но, мне кажется, это тоже хороший урок перед индивидуальными выступлениями, когда нужно просчитать точное количество времени, которое они проводят в поддержках, у них был балл deduction за передержанную поддержку. Если бы не это, они были бы первыми. Но в сумме это все дало такое преимущество всей команде – такое чудо!» — отметила она.

В командном турнире разрешено сделать две замены в любых видах, однако Федерация фигурного катания на коньках России приняла решение оставить состав без изменений. По мнению Бестемьяновой, это было единственно верное решение.

«Абсолютно мудрое решение прекрасных тренеров и руководителей. Это лед! Может произойти что угодно. И ставить людей, которые могут откататься чуть хуже, чем первые номера, нельзя. Сохранить эту планку? Что значит, сохранить – усилить!

Мы до Камилы Валиевой были вторые в команде, это опасно. Так что это было единственное верное решение.

Тем более, не меняли Кондратюка – ему труднее всех, он уже завтра начинает. Все остальные начинают намного позже: еще неделя у танцоров, больше недели у женщин, почти две недели у пар. Они восстановятся. Но это только придало уверенности первым номерам, я абсолютно согласна с решением руководства и тренерского штаба», — заключила олимпийская чемпионка.

Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призер Олимпиады-1998 Олег Овсянников в комментарии «Газете.Ru» признался, что проигрыш Синициной и Кацалапова американским парам перед стартом индивидуального турнира его беспокоит, однако время на исправление ошибок есть – танцевальные дуэты начнут соревнования только 12 февраля.

«Мишина и Галлямов упали, но это не повлияло на результат, а Синицина и Кацалапов передержали поддержку и проиграли американцам. С одной стороны, конечно, я поздравляю всю нашу команду с золотом – умницы, молодцы. С другой стороны, для Никиты с Викой перед личными соревнованиями два проигрыша американцам напрягают. Тренерский штаб опытный, думаю, они попытаются подчистить все ошибки, поэтому желаю ребятам собраться и достойно выступить», — рассказал Овсянников.

Отдельно призер Игр выделил российских одиночников – Камилу Валиеву и Марка Кондартюка. Фигуристка выиграла обе свои программы, а Кондратюк в произвольном прокате уступил только японцу Юме Кагияме, чья оценка за выступление стала третьей в истории.

«Валиева – это Валиева, просто молодец. Хочу поздравить и Марка Кондратюка, он сделал на 100 процентов все, что мог, и я очень рад за весь штаб ЦСКА. Мне, как вице-президенту Федерации фигурного катания Москвы, особенно приятно, что у нас в чемпионской команде три представителя Москвы – одиночники и танцевальная пара. Поздравляю и Санкт-Петербург, президента федерации Антона Сихарулидзе. Здорово, что в Питер тоже медаль уехала», — высказался он.

В заключение Овсянников пожелал российским фигуристам удачи в личных соревнованиях и отметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации главное обойтись без заражений коронавирусной инфекцией. Известно, что случаи заболевания среди фигуристов на Играх уже были – 7 февраля появилась информация, что COVID-19 обнаружен у американца Винсента Чжоу, который 6 числа выступал в произвольной программе мужчин в командном турнире.

«Все наши молодцы, желаю им удачи в личных соревнованиях. Главное, чтобы не было положительных тестов – не дай бог.

Не представляю, в каком тяжелом состоянии они находятся – это очень нервно, их каждый день тестируют. Наверное, как на Голгофу идешь – сдаешь тест и не знаешь, что у тебя выскочит.

Надеюсь, что у нашей сборной все пройдет без потерь», — заключил он.