«Знает, что такое великие футболисты»: Зидан возглавил сборную Франции

Ради Зидана изменят законодательство

Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции. Он сменил на этом посту Дидье Дешама, под руководством которого «синие» стали чемпионами мира в 2018 году, а также финалистами ЧМ-2022 и победителями Лиги наций-2021. Как сообщает пресс-служба Французской федерации футбола (FFF), Зизу приступит к работе 1 августа, а в начале сентября объявит, кто войдет в его штаб. Контракт с тренером рассчитан до конца ЧМ-2030.

«Назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера — огромная гордость для нас. Оно знаменует встречу легенды нашей сборной, ставшей одним из самых титулованных и уважаемых тренеров своего поколения, с командой с редким потенциалом, которой движут самые высокие амбиции.

Исключительный путь Зидана основан на таланте, труде, смирении и превосходстве», — заявил глава FFF Филипп Диалло.

Сам специалист не скрывает радости от нового вызова в тренерской карьере.

«Я всегда говорил: нет ничего более великого, чем сборная Франции. Поэтому для меня большая радость и гордость стать ее главным тренером. Благодарю Филиппа Диалло, FFF и исполком федерации за оказанное доверие, а также передаю поклон Дидье Дешаму за его 14 лет во главе команды. Излишне говорить, что у меня большие амбиции», — сказал он.

Местная пресса отмечает важный нюанс: официальное оформление тренера может затянуться из-за потолка зарплат, который установлен на уровне €450 тыс. Дешам, для сравнения, получал в 10 раз больше. FFF предполагает, что эту проблему удастся решить — для этого необходимо лишь одобрение министра спорта Марины Феррари. И тогда поправки в законодательство могут быть внесены.

В сборную может вернуться Бензема

Несмотря на то что официально состав штаба Зизу еще не объявлен, по данным СМИ, уже известно, что ему будут помогать Давид Беттони, Хамиду Мсаиди и Стефан Планк, которые работали с ним еще в молодежной команде «Реала». Кроме того, ожидается, что тренером вратарей станет легендарный Фабьен Бартез.

Что же касается возможного состава, французские инсайдеры выдают одну новость за другой, словно стремясь перещеголять друг друга. В частности, сообщается, что Зидан намерен усилить атакующий потенциал команды, изменив задачи Майкла Олисе, Усмана Дембеле и Райана Шерки. Более того: не исключается, что майку с галльским петухом на груди вновь наденет 38-летний Карим Бензема, про которого уже начали забывать.

Тренер, разумеется, не дает никаких комментариев относительно того, как может обновиться команда. Однако болельщики предвкушают новый виток ее развития — особенно после неудачи на ЧМ-2026. Во Франции выступление сборной расценили как провал, учитывая, что она считалась едва ли не главным фаворитом турнира. Но сначала в полуфинале она без шансов уступила будущим чемпионам испанцам со счетом 0:2, а затем в игре за третье место потерпела невероятное поражение от англичан — 4:6. И это после того, как «трехцветные» сыграли в двух финалах ЧМ подряд, один из которых выиграли.

Чем известен Зидан-тренер

О карьере игрока Зизу можно говорить очень долго, но сейчас это едва ли имеет смысл. Гораздо важнее, что он может дать команде на тренерском мостике. О назначении Зидана, к слову, стало известно еще за несколько месяцев до ЧМ-2026 — СМИ сообщали о кулуарных договоренностях, а сам он не особо скрывал, что действительно сменит Дешама.

Тем удивительнее, что Зидан не тренировал с 2021 года. А весь его опыт ограничивается работой в системе мадридского «Реала».

Но именно там он создал репутацию одного из лучших тренеров мира. Шутка ли: он стал первым и до сих пор единственным наставником, чья команда выиграла Лигу чемпионов три раза подряд. Дважды он привел «сливочных» к титулу чемпионов Испании, столько же раз выиграл национальный Суперкубок, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Он покинул мадридцев в мае 2021 года и с тех пор он ни разу не занимал пост главного тренера какой-либо команды, хотя его неоднократно сватали в топ-клубы, включая «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус». Однако Зизу словно ждал главного предложения в жизни — и, видимо, дождался.

«Ему нужно вести себя пожестче»

Опыт и авторитет Зидана позволят ему обновить команду и вернуть ее в число реальных фаворитов крупнейших турниров, уверен бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru», отметив, впрочем, что специалисту не удастся быстро решить свои задачи.

«Зидан проявил себя очень хорошо и когда играл, и на тренерской стезе. Поэтому мне кажется логичным, что ему предложен пост в сборной Франции. Что касается изменений, насколько я знаю, он не склонен к революционным действиям. Какие-то изменения он внесет, но серьезно переделывать игру французов не станет, потому что у них сложившийся стиль игры, менять его Зидану не имеет никакого смысла.

Мне кажется, он справится со своей задачей, хотя там очень много амбициозных футболистов, которые могут не все его требования принимать. Но все-таки у него большой опыт.

Ему потребуется время, ему нужно будет вести себя пожестче, но он справится. Он знает, что такое великие футболисты, — он сам был великим футболистом, поэтому ему должно хватить опыта», — полагает Наумов.