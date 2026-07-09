«Презрение и гендерное насилие»: Мбаппе пригрозили экстрадицией в Парагвай и судом

Адвокат сенатора из Парагвая Селесты Амарильи пригрозил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе экстрадицией из-за оскорблений, которые футболист нанес политику. «Газета.Ru» рассказывает историю громкого конфликта и пытается разобраться, кто и в чем виноват.

Адвокат Гильермо Дуарте Какавелос, представляющий интересы сенатора Парагвая Селесты Амарильи, заявил, что Килиану Мбаппе может грозить серьезное наказание.

«Поскольку то, что мы расцениваем как клевету и оскорбления, также является уголовным преступлением во Франции, мы можем возбудить дело против Мбаппе. Он может быть экстрадирован, чтобы ответить за свои действия в Парагвае», — цитирует юриста RMC Sport.

Источник подчеркивает: французское законодательство не позволяет экстрадировать граждан своей страны по запросу другого государства. Такое все же может произойти, если речь идет о нарушениях, наказание за которые может превышать два года лишения свободы. Если исходить из этого, у парагвайцев шансов немного: местные законы предусматривают за клевету до одного года тюрьмы.

Что же касается поведения самой Амарильи, адвокат подчеркивает, что она не совершила ничего предосудительного.

«Селеста не нарушала законов Парагвая. Парламентский иммунитет — это мера защиты, о которой мы еще даже не говорили, так как считаем, что до этой стадии ситуация не может дойти, поскольку ее действия не подлежат наказанию», — сказал он.

С чего все началось

Сборная Франции в 1/8 финала ЧМ-2026 встречалась с парагвайцами и одержала победу со счетом 1:0. Во время матча было много жестких эпизодов и столкновений. При этом арбитр из Узбекистана Ильгиз Танташев показал лишь три желтые карточки, и все — европейцам. Однобоким его видение назвать нельзя, поскольку французы забили единственный мяч с пенальти. Тем не менее его судейство было признано худшим на ЧМ, а после многие эксперты критиковали его за недостаточную жесткость и за невнимание к фолам парагвайцев.

Иного мнения придерживалась Селеста Амарилья. Она встала на защиту своих футболистов, однако сделала это весьма нестандартным образом: политик опубликовала пост с оскорблениями в адрес Мбаппе.

«Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом. Высокомерный, разбогатевший и уродливый. Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда, они не смогли забить ни одного гола и победили по счастливой случайности», — написала она в соцсетях.

По ее мнению, парагвайских футболистов можно упрекнуть лишь в одном: никто не дал французу пощечину после игры. При этом Амарилья подчеркнула, что не является любительницей футбола.

«Парень не научился даже писать, пил кокосовое молоко вместо материнского, а самыми образованными из тех, кого он слышал, были шимпанзе. Орландо Хиль (вратарь сборной Парагвая. – «Газета.Ru») должен был показать ему средний палец», — убеждена она.

«Презренная и недостойная женщина»

Ответ футболиста не заставил себя ждать. Он, в отличие от визави, хоть и был красноречив, высказался гораздо более изысканно и корректно.

«Уважаемая госпожа Селесте Амарилья, вы — презренная женщина, недостойная своего положения. Вы не представляете Парагвай, страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь. Из-за вашей безрассудности и откровенного расизма мир уже забыл о пути и исторических усилиях, которые ваши игроки приложили на этом чемпионате мира, и на их место пришла некомпетентная женщина, которая создает наихудший образ своей страны», — говорится в его записи в соцсетях.

Килиан пообещал, что никогда не позволит подобным персонам насаждать ненависть и расизм по всему миру. Однако его слова, стилистически совершенно не похожие на манеру изложения Амарильи, вызвали у нее реакцию, по которой создалось очень четкое впечатление: малоизвестный политик решил сделать себе рекламу на всемирно известном имени. Справедливости ради, стоит заметить, что это ей удалось, потому что до упомянутого инцидента едва ли кто-то за пределами Парагвая знал ее имя.

«Твои высокомерие и презрение раздражали меня еще до матча, когда ты сказал: «Если нужно будет засунуть руки в дерьмо — засунем». Мы не глупые. Мы прекрасно поняли, что под «дерьмом» ты имел в виду сборную Парагвая и парагвайцев вообще. Потом ты сказал, что они «снимут макияж». Мы тоже поняли, что вы — элегантные, с макияжем, а мы — бедные, грубые люди, которые даже не знают, что такое макияж. Весь Парагвай воспринял это именно так, и я в том числе. Мы это проглотили», — гневно высказалась сенатор.

С ее точки зрения, Мбаппе во время матча демонстрировал презрение к соперникам, а также позволял себе оскорбления, прикрывая рот рукой, за что на чемпионате мира судьи по новым правилам должны удалять. Амарилья сослалась на то, что первый пост написала на эмоциях, когда в ней «кипела кровь метиса, прекрасная смесь индейской и испанской крови». По ее заверению, позже она пожалела о своих словах и удалила запись, так как понимает, что это причинило футболисту боль. Но после этого она заговорила о встречном жесте.

«Теперь я требую, чтобы и ты отказался от своих слов и принес мне извинения <...> Ты меня не знаешь, понятия не имеешь, кто я такая, и у тебя нет никакого права говорить, что я презренная женщина, недостойная занимаемой должности. Это самое настоящее гендерное насилие!

Откажись от своих слов вместе со мной, прояви достоинство, соответствующее твоему французскому гражданству, и принеси извинения, иначе я могу начать судебные разбирательства по факту гендерного насилия», — заверила она.

«Нарушение основ человеческого достоинства»

История, ставшая достоянием общественности, мало кого оставила равнодушным. При этом абсолютное большинство спортсменов, чиновников и организаций приняло сторону Мбаппе. Его поддержали в сборной, в «Реале», в ФИФА, в правительстве — не остался в стороне даже Эммануэль Макрон.

«Президент Республики поддерживает Килиана Мбаппе и сборную Франции перед лицом расистских нападений, объектом которых стал капитан сборной», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Прокуратура Парижа начала расследование по статье о публичном оскорблении, совершенном по мотивам происхождения, этнической принадлежности, национальности, расы или религии. Тем временем со всей планеты звучали слова одобрения в адрес футболиста.

«Какой позор! Расизм — это не шутка, не черта характера и не оправдание, основанное на том, «откуда я родом». Это нарушение основ человеческого достоинства, точка», — заявил в соцсетях генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус.

Высказались и члены Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Расистские и дегуманизирующие высказывания сенатора Парагвая Селесте Амарильи в адрес французского футболиста Килиана Мбаппе заслуживают самого решительного осуждения. Сообщения о проявлениях расизма во время чемпионата мира 2026 года отражают более широкую проблему в спорте», — говорится в заявлении на официальном сайте УВКПЧ ООН.

Откликнулся даже сын бывшего президента Заира Мобуту Сесе Секо – Нзанга Мобуту.

«Расистские заявления в адрес Килиана Мбаппе со стороны парагвайского сенатора отвратительны. Отрицать его французскую идентичность из-за африканских корней, оскорблять его и прибегать к худшим колониальным стереотипам недостойно политического деятеля. Килиан Мбаппе — француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно ни выбирать между своей страной и корнями, ни оправдываться перед кем-либо. Я выражаю ему свою полную поддержку. Расизм — это не мнение», — уверен он.

Амарилью, в свою очередь, осудили даже на родине.

«На поле мы соперники, но за его пределами нас объединяет гораздо больше: уважение, достоинство и стремление к равенству для всех людей. Как член парламента Парагвая, я выражаю свою солидарность и приношу извинения французскому народу», — цитирует ESPN депутата Джоанну Ортегу.

Как оправдывается сенатор

Амарилью не смущает тот факт, что футболист родился в Париже. Она отстаивает свои убеждения, утверждая, что Мбаппе не олицетворяет собой идентичность своей страны.

«Франция – это Руссо, Декарт, Монтескье, Гюго, де Бовуар, Декларация прав человека и гражданина. Я отказываюсь сводить Францию и все ее огромное культурное, художественное и демократическое наследие к Мбаппе. Я, истинная либералка и демократка, несу полную ответственность за сказанные слова. Последствия лягут на меня и больше ни на кого!» — заключила сенатор.