«Европа упирается»: звездных гимнастов из России пустили на ЧМ с флагом и гимном

Международной федерации гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов, теперь они могут в полноценном статусе участвовать в международных соревнованиях. Депутат Дмитрий Свищев назвал это решение победой мировой гимнастики, а серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Яна Батыршина в комментарии «Газете.Ru» выразила надежду, что Европа не будет этому противиться.

«Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества»

Исполнительный комитет World Gymnastics снял ограничения на участие российских гимнастов в международных турнирах, сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).

«В Шарм-эль-Шейхе исполком World Gymnastics принял важное и долгожданное решение — российские гимнасты снова смогут выступать под национальными символами!»

— говорится в сообщении.

Пресс-служба ФГР добавила, что список ближайших соревнований, на которых спортсмены из РФ выступят под национальным флагом и с гимном, скоро будет объявлен. Президент организации Олег Белозеров заявил, что возвращение флага России поможет укрепить отношения в мировой гимнастике.

«Федерация гимнастики России приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта», — заявил Белозеров.

«В Европе оппонентов больше, чем в остальном мире»

Российским гимнастам, как и представителям других видов спорта, было запрещено участвовать в международных соревнованиях в 2022 году после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Год спустя был нанесен еще один удар: президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер была отстранена на два года решением дисциплинарной комиссии Независимого фонда гимнастической этики. Причиной стали ее публичные высказывания после того, как на Играх в Токио российская команда впервые за 25 лет не завоевала золотые медали. В частности, она раскритиковала работу судей, которые в многоборье отдали первое место израильтянке Линой Ашрам, а не россиянке Дине Авериной.

За то время, что российские атлеты были лишены статуса, произошло много изменений. Гимнастические федерации России объединились в одну, Ирину Винер на тренерском посту сменила Татьяна Сергаева, а международные санкции смягчались очень медленно и точечно. Так, россияне номинально могли участвовать в Олимпиаде — 2024 в Париже в качестве нейтральных атлетов, но по факту из представителей отечественного гимнастического спорта во Францию поехала лишь Анжела Бладцева, занявшая на Играх пятое место в соревнованиях по прыжкам на батуте.

Теперь ограничения сняты, но это не значит, что у россиян больше не возникнет проблем. Серебряный призер Олимпиады — 1996, чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина в комментарии «Газете.Ru» заявила, что ожидает сопротивления со стороны европейских стран.

«В Европе больше наших оппонентов, чем в остальном мире. Поэтому предполагаю, что могут быть препятствия, но надеюсь на здравый смысл. Сейчас осталось только, чтобы европейская федерация подтвердила это решение.

Мы можем выступать с флагом и гимном под эгидой World Gymnastics, а в конце мая будет чемпионат Европы. И, насколько я знаю, европейская федерация будет проводить экстренное совещание и подтверждать допуск россиян. Конечно, хотелось бы очень красиво зайти на чемпионат Европы, сразу с символикой. Думаю, для нашей команды было бы очень важно так приехать на большой старт, на котором девчонки еще не выступали. Я представляю себя на их месте — я бы прыгала до потолка, понимая, что сейчас еду на чемпионат Европы, готовилась бы выступать. И вышла бы просто королевой. Потому что когда выходишь в нейтральном статусе — да, спасибо большое, что разрешили. Но когда за твоей спиной и флаг, и гимн, и болельщикам можно держать флаги, кричать «Россия!» — это счастье», — сказала Батыршина.

«На ЧМ увидим полноценную команду»

На упрямство европейцев указал и комментатор Дмитрий Губерниев. Он напомнил, что в подобной ситуации уже оказывались представители России в другом виде спорта.

«Поступательное движение продолжается. Прекрасная новость. Однако вопрос в том, что на чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы в Загребе — нет. Такой же кейс у пловцов. Европа упирается, но Международной федерации скажем огромное спасибо. На чемпионате мира увидим нашу полноценную команду», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Впрочем, это не отменяет значимости допуска спортсменов, уверен первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Прекрасная новость в начале недели. Я считаю, что это важная победа не только российской, но и всей мировой гимнастики. Незаконное отстранение закончилось, и я надеюсь, что никогда в истории международного спорта больше не будет отстранения атлетов по каким-либо надуманным причинам.

Теперь нашим ребятам надо активно вернуться в большой спорт. Понятно, что для этого понадобится определенное время.

Проведена огромная работа, и я благодарен нашей объединенной Федерации гимнастики России, ее президенту Олегу Белозерову, министру спорта и председателю Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву. Работа проведена безумно сложная, но эффективная. Такое решение пойдет на благо и российской гимнастике, и всему российскому спорту. Это очень важная промежуточная победа, но до полного восстановления нам еще надо выполнить много работы», — заявил Свищев РИА Новости.