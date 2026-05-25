«Люди в промежуточном состоянии»: почему провалилась «стероидная Олимпиада»

В США состоялись соревнования Enhanced Games, более известные как «Олимпиада на стероидах». Несмотря на масштабную рекламную кампанию и обещания рекордов, результаты участников оказались весьма скромными. Бывший генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в комментарии «Газете.Ru» заявил, что этот турнир не имеет ничего общего со спортом.

«44% олимпийцев признаются в использовании допинга»

Идеей проведения турнира несколько лет назад загорелся австралийский бизнесмен Аарон Д'Суза. Заручившись поддержкой сооснователя PayPal Питеря Тиля, состояние которого на данный момент Forbes оценивает в $28,1 млрд, в 2023 году он анонсировал проведение Игр, где будет «можно все».

Целью стало создание альтернативы традиционным Олимпиадам — с тем отличием, что никто не будет преследовать атлетов за использование запрещенных в спорте препаратов и технологий: напротив, оно приветствуется.

По мнению Д'Сузы, на самом деле, разницы практически никакой, поскольку «44% олимпийцев признаются в использовании допинга, но только 1% на этом ловят».

Разумеется, определенные рамки все же были установлены: никаких наркотиков и только препараты, одобренные управлением по пищевым продуктам и медикаментам США. И, несмотря на отсутствие привычного допинг-контроля, организаторы обещали тщательное медицинское обследование и сопровождение участников ради их безопасности. А перед самими соревнованиями был опубликован список препаратов, которые спортсмены принимали: тестостерон, гормон роста, эритропоэтин, анаболические стероиды, стимуляторы, метаболические модуляторы и гормональную поддержку.

С 2024 года началось масштабное продвижение проекта в СМИ и соцсетях. Организаторы заявляли, что «атлеты должны иметь свободу выбора», а поддержку проекту выразили многие известные в прошлом спортсмены, включая велогонщика Лэнса Армстронга. Напомним, семикратный победитель «Тур де Франс», считавшийся легендой велоспорта, в 2013 году был лишен медалей из-за допинга. Поддержали «стероидные Игры» многие влиятельные бизнесмены, среди которых оказался и сын президента США Дональд Трамп-младший.

Назло рекордам не получилось

Сами соревнования, состоявшиеся 24 мая, изначально носили статус «лакшери». С одной стороны, они оказались сравнительно недорогими: бюджет составил «всего» $50 млн — в 10 раз меньше, чем будет потрачено на организацию Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А практически все средства, которые пошли на проведение Enhanced Games, — частные инвестиции. С другой, «стероидные Игры» получили большую поддержку со стороны не только бизнесменов, но и медиаперсон и инфлюэнсеров. Так, во время самих соревнований трансляцию, которая, к слову, проводилась на крупнейших медиахостингах, вели не классические спортивные комментаторы, а люди, продвигавшие проект как симбиоз науки, спорта и футуризма. В частности, это бывший игрок НФЛ Эммануэль Ачо, британский актер Оливер Тревена и биохакер Брайан Джонсон, ежегодно тратящий миллионы на изменение своего биологического возраста.

Игры прошли в спорткомплексе Resorts World Las Vegas. Билеты на них не продавались, а комплекс вмещает всего 2500 зрителей. Все они попали на соревнования по VIP-приглашениям. Весь процесс подготовки к соревнованиям, медицинские обследования и исследования, состязания фиксировались голливудской съемочной группой: позже будет создан документальный фильм.

Но вот непосредственно старты разочаровали тех, кто ждал невероятных результатов — и прежде всего, самих производителей препаратов, хотя организаторы анонсировали новые рекорды и учредили систему призовых. Победители Игр получали по $250 тыс., серебряные призеры — по $125 тыс., а бронзовые — по $75 тыс. За результаты с четвертого по шестое места выплачивали по $50 тыс., $30 тыс. и $20 тыс., соответственно. А тому, кто побьет мировой рекорд, был положен бонус в размере $1 млн.

Состязания проходили в легкой атлетике, плавании, тяжелой атлетике и силовом экстриме. В итоге лишь один человек стал обладателем заветного миллиона — награды рекордсмену: греческий пловец Кристиан Голомеев выиграл заплыв на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 20,81 секунды и превзошел мировой рекорд (20,88), установленный австралийцем Кэмероном Макэвоем. Стоит ли говорить, что показатель Голомеева считаться официальным не будет? Впрочем, сам грек едва ли переживает: он стал богаче на $1,25 млн.

В остальном же вещества, суперкостюмы и прочие улучшения, запрещенные в официальном спорте, не помогли участникам «Олимпиады на стероидах». В беге на стометровке Фред Керли стал лучшим с результатом 9,98 секунды, хотя ему прочили обойти ни много ни мало Усэйна Болта, который без допинга пробегал дистанцию за 9,58 секунды.

Пловец Хантер Армстронг на 50-метровке на спине показал время 24,21 секунды — для сравнения, на 0,7 секунды хуже лучшего официального результата россиянина Климента Колесникова.

Кстати, наш соотечественник в соревнованиях тоже участвовал: проживающий в США участник Олимпиады-2024 Евгений Сомов. Он в заплыве на 50 метров брассом стал третьим с результатом 27,21. Иные юниоры плавают быстрее.

При этом, использование допинга не являлось обязательным условием участия. В применении запрещенных препаратов не был ранее замечен исландский пауэрлифтер Хафтор Юлиус Бьернссон, неоднократно выигрывавший различные официальные соревнования и известный благодаря роли Григора (Горы) Клигана в сериале «Игра престолов». На Enhanced Games он стал лучшим в становой тяге с результатом 475 кг. Правда, побить собственный мировой рекорд (510 кг) он не смог: Гора заявил в последней попытке 515 кг и оторвал штангу от земли, однако не завершил упражнение.

Провалу «Игр на стероидах» можно найти несколько объяснений. В первую очередь сказался общий уровень участников. Бьернссон стал одним из немногих топовых атлетов на соревнованиях. Отдельные имена, конечно, впечатляли: тот же Хантер Армстронг является двукратным олимпийским чемпионом, Керли — многократный чемпион мира, а среди женщин выступала четырехкратная чемпионка мира по плаванию Меган Романо. Однако по большей части лучшие спортсмены мира проигнорировали этот турнир.

Во-вторых, никто не отменял фармакологию и в чистом спорте, да и терапевтические исключения — повсеместно принятая практика. Так что создатели Enhanced Games в каком-то смысле оказались правы — масштабы употребления допинга на турнире, где он разрешен, возможно, не так уж радикально отличались от соревнований, где он под запретом.

Наконец, эти Игры дали понять, что допинг в спорте сам по себе не является гарантией результата, который складывается из множества факторов, от генетики и системы тренировок до удачного стечения обстоятельств.

«Люди в промежуточном состоянии»

Соревнования состоялись, несмотря на громкую критику со стороны многих официальных спортивных организаций, включая Всемирное антидопинговое агентство. В WADA заявили, что «Игры на стероидах» несут большую опасность для здоровья участников.

«На протяжении многих лет мы наблюдали примеры того, как спортсмены страдали от серьезных долгосрочных побочных эффектов, вызванных использованием запрещенных веществ и методов. Некоторые из них умерли.

Это та область, которая должна объединять все антидопинговые организации и правительства по всему миру, и не в последнюю очередь в США, где сейчас планируется провести это мероприятие.

Мы приглашаем всех наших партнеров по чистому спорту, включая атлетов, присоединиться к нам и осудить это мероприятие, независимо от его богатых и влиятельных сторонников.

С самого начала стало ясно, что организаторы «Расширенных игр» нацелены на продажу своей продукции и приуменьшают риски. То, что элитных спортсменов побуждают продвигать применение запрещенных и потенциально опасных веществ, вредно, особенно для молодежи», — говорилось в заявлении организации.

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в комментарии «Газете.Ru» также резко осудил идею соревнований. Он сделал акцент на этической стороне вопроса, заметив, что главными заинтересованными сторонами здесь являются фармацевтические компании.

«Стероидная Олимпиада», как и любое мероприятие с такими подходами, нарушает сами принципы спорта: равенство всех участников соревнований. Вопрос заключается в нарушении основ. Использование подобного рода препаратов фактически делает из людей киборгов. Я говорю даже не о здоровье, а именно о принципах чистого спорта. Это рушит все, ради чего создавалось и развивалось олимпийское движение.

Заинтересованы в этом, в первую очередь, производители препаратов. Но на самом деле важно, чтобы спортсмены побеждали в чистой борьбе и никто эти победы не отбирал. Поэтому я резко негативно отношусь к подобного рода соревнованиям.

Пусть это будет турнир киборгов, людей в каком-то промежуточном состоянии, но это не имеет отношения к спорту.

Говорю со всем уважением к спортсменам, которые выступают с использованием различного рода механических устройств, так как это другие соревнования, где мы говорим о духе чистого спорта. А обсуждать, у кого больше денег и возможностей, я даже не хочу. Побеждать должен чистый спортивный дух, атлеты, которые обладают лучшими навыками и лучше подготовлены. Должны выигрывать лучшие спортивные школы, а не фармацевты — при всем уважении к фармацевтике. Препараты важны, скажем, когда необходимо преодолевать препятствия на поле боя, не замечать ранения, поражать противника. Но когда мы говорим о спорте, это совершенно другая история», — подчеркнул Ганус.