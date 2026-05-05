Допинг игрока «Спартака» Заболотного назвали недоразумением

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий выразил уверенность, что на «Спартак» никак не повлияет история с положительной допинг-пробой футболиста команды Антона Заболотного. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я вообще думаю, что это какая‑то случайность, недоразумение. Такое бывает, потом, через какое‑то время футболисты продолжают играть и ничего страшного. Бывает, что, покупая какой‑то препарат за границей, который не совсем изучен, внутри него вдруг находят что‑то запрещенное», — отметил он.

3 мая стало известно, что Заболотный сдал положительный допинг-тест. Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания контракта форварда со «Спартаком». При этом не указано, какой именно запрещенный препарат был обнаружен в пробе футболиста.

Российское антидопинговое агентство удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, таким образом, Заболотный сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 16 сыгранных матчей, в которых он не сумел забить ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке высказались о положительной допинг-пробе Заболотного.