Украинский игрок «Челси» Мудрик дисквалифицирован на четыре года из-за мельдония

Журналист Джейкобс: Мудрика дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала украинского игрока лондонского «Челси» Михаила Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом написал журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

В пробе Мудрика был обнаружен мельдоний, и четыре года — это максимальное наказание по этому делу. Джейкобс ранее сообщил, что сторона футболиста направила апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд 26 февраля.

17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

14 января стало известно, что Футбольная ассоциация Англии приступила к разбирательству по допинговому делу Мудрика. Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

