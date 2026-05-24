Наркотики не разрешены, но и не запрещены. В США стартуют допинговые игры

Первый турнир, в котором спортсмены могут свободно употреблять допинг, начинается 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе. Понятно, что такой эксперимент может обернуться для здоровья участников боком, однако он же может дать новый виток развитию допинга, в том числе многие эксперты отмечают, что в ближайшем будущем могут появиться первые ГМО-спортсмены. Могут ли на таких соревнованиях применяться наркотики, какие генетические допинг-препараты уже созданы и когда могут закончиться Олимпийские игры — в материале «Газеты.Ru».

Альтернативная олимпиада

«Олимпийские игры на стероидах» (Enhanced Games) — спортивный турнир, где разрешено применение препаратов, повышающих спортивную производительность. В них спортсмены смогут свободно использовать различные вещества и технологии для улучшения своих результатов.

В программе — легкая атлетика (100 метров и барьерный бег), плавание (50 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем) и тяжелая атлетика. За мировой рекорд обещано 250 тысяч долларов, а победители стометровки и 50-метровки вольным стилем получат дополнительный бонус в миллион.

Среди подтвердивших участие — трехкратный чемпион мира по плаванию, австралиец Джеймс Магнуссен. Организаторы заявляют, что ввели строгий медицинский контроль, и это может оставить некоторых спортсменов за бортом игр «на основании состояния здоровья». Но критики называют это декорацией: соревнования, где допинг не просто разрешен, а поощряется, не имеют ничего общего с охраной здоровья.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже осудило проект, назвав его «опасным и безответственным».

Международная федерация спортивной медицины (FIMS) выступила с категорическим неприятием. А федеральный суд США отклонил иск организаторов Enhanced Games против WADA и Международной федерации плавания, которых организаторы обвиняли в срыве их мероприятия.

Основатели объясняют свою позицию так: на Олимпиаде лицемерное отношение к допингу, коррупция и ограниченные научные подходы. Они утверждают, что технологии, генная инженерия и фармакология могут сделать спорт «более честным, безопасным и эффективным», если использовать их прозрачно и под медицинским контролем.

Скорый закат Олимпийских игр

В современном спорте становится все труднее устанавливать новые рекорды, но общий уровень атлетов неуклонно растет. Так, женщины уже давно идут на четверные прыжки в фигурном катании, хотя раньше это была прерогатива мужчин, при этом оба пола уже давно тренируются на пять оборотов.

Кажется, будто предела человеческих возможностей в спорте нет, однако мнения ученых о том, когда мировые спортивные рекорды станут невозможны, расходятся. В 2007 году специалисты Института биомедицинских и эпидемиологических исследований спорта (IRMES) предположили, что к 2060 году человеческие физические возможности достигнут предела, и спортсмены перестанут бить мировые рекорды совсем.

Специалисты изучили 3260 мировых рекордов, начиная с первых современных Олимпийских игр в 1896 году. Их анализ показал, что в то время люди использовали лишь около 75% своего физического потенциала, тогда как в наши дни этот показатель почти достиг максимума.

По мнению ученых, первыми в очереди «на выбывание» из гонки за рекордами стоят легкая и тяжелая атлетика, велосипедные гонки, плавание и конькобежный спорт (как раз некоторые из этих видов спорта и вошли в игры на стероидах).

На игле

Сообщается, что участникам разрешено применять любые вещества, одобренные Управлением по санитарному надзору за продуктами и лекарствами (FDA) США.

Организаторы прямо заявляют, что разрешат применение тестостерона и гормона роста. Но этим список явно не ограничится. Как рассказал главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия, участники, стремясь к рекордам и миллиону долларов, будут использовать «коктейли» из препаратов всех категорий: анаболические стероиды (для быстрого набора силы и массы), препараты крови (для сверхвыносливости), гормон роста и пептиды (для восстановления), стимуляторы (чтобы не спать и не чувствовать усталости), диуретики (для маскировки других препаратов и быстрого сгона веса), инсулин и другие метаболические модуляторы.

«Как и написано в названии — основное «оружие» в борьбе за быстрее, выше и сильнее — стероиды. Они улучшают кровоснабжение тканей, увеличивают объем легких, усиливают синтез эритропоэтина (стимулирует образование клеток крови). Так как соревнование с допингом, спортсмены могут применять еще много других лекарственных средств: и бэта-адреномиметики (применяются при бронхиальной астме, увеличивают объем легких), и эритропоэтин, и всевозможные стимуляторы (включая амфетамины). Фармакология средств для допинга шагнула очень далеко, часто используя наработки военной медицины», — рассказал ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

Никакой врач в мире не сможет гарантировать безопасность такого «коктейля» для конкретного организма. При этом организаторы обещают лишь предварительный медицинский скрининг, но не постоянный контроль состояния здоровья в гонке за рекордами.

Кроме того, есть реальная опасность того, что спортсмены начнут использовать наркотики.

«Прямого запрета на использование классических наркотиков — кокаина, героина — в регламенте Enhanced Games нет, хотя в СМИ можно найти сообщения о запрете. Тем не менее формально спортсмены смогут их применять, особенно если сочтут, что они дадут ему преимущество (например, кокаин как мощный стимулятор).

И вот здесь возникает пугающая параллель с прошлым. Мало кто помнит, но в начале XX века кокаин и героин можно было легально купить в любой аптеке. В Российской империи до Первой мировой войны не существовало практически никакого контроля за оборотом наркотиков. Врачи не считали наркоманию серьезной социальной проблемой, а кокаин свободно продавался. Ситуация изменилась только в 1920-е годы, когда стало ясно, что попустительство привело к эпидемии зависимости. К 1930-м годам рынок наркотиков жестко зарегулировали, их продажу криминализировали, а зависимых начали отправлять в спецлагеря», — отметил Цурцумия.

По словам врача, сегодняшние попытки представить допинг как «осознанный выбор свободных атлетов» идут по тому же пути.

«Игры на стероидах» — не триумф человеческих возможностей, а шаг назад к временам, когда аптеки торговали героином, а врачи пожимали плечами», —`уверен Цурцумия.

Более того, по словам врача, большинство допинговых веществ создавались для лечения тяжелых больных, а не для здоровых атлетов. Их бесконтрольное применение в разы увеличивает риски серьезных осложнений.

«Анаболические стероиды (синтетические аналоги тестостерона) увеличивают мышечную массу и силу, но удар приходится на печень, сердечно-сосудистую систему и психику. У мужчин стероиды вызывают атрофию яичек, бесплодие и рост молочных желез. У женщин — огрубение голоса, нарушение менструального цикла и маскулинизацию. Эритропоэтин (ЭПО) — гормон, стимулирующий выработку красных кровяных телец. Он повышает выносливость, но делает кровь вязкой, как сироп. Результат — тромбозы, инфаркты и инсульты. Спортсмены умирали от ЭПО прямо во сне. Гормон роста ускоряет рост мышц и костей, но в высоких дозах вызывает акромегалию — патологическое увеличение черт лица, кистей и стоп, а также внутренних органов. Кроме того, гормон роста и родственный ему IGF-1 могут провоцировать рост опухолей. Стимуляторы (амфетамины, эфедрин, кокаин) дают временный прилив энергии, но вызывают сердечные приступы, аритмию, гипертонию и психические расстройства — от тревожности до паранойи. Диуретики выводят жидкость, помогая маскировать допинг и быстро снижать вес, но они приводят к смертельно опасному обезвоживанию, судорогам и тепловому удару», — рассказал Цурцумия.

Особую тревогу врачей вызывает то, что последствия употребления допинга могут проявиться спустя годы — и они действительно непредсказуемы. Одно и то же вещество у разных людей может вызвать абсолютно разные осложнения в зависимости от генетики, дозировки, продолжительности приема и комбинации с другими препаратами.

ГМО-спортсмены

Если взглянуть в недалекое будущее, то следующее поколение допинга — генетическое, уверены опрошенные врачи.

«Уже есть научные наработки. Во-первых, это регуляторы PGC-1α: теоретически могут превращать быстрые мышечные волокна в сверхвыносливые «медленные» (как у лыжников или велогонщиков). Во-вторых, репрессор миостатина (фоллистатин, ACVR2B): позволяет набирать сверхнормативную мышечную массу без тренировок. Уже есть мутации у людей (например, ребенок-«бодибилдер» в Германии). Но с точки зрения спортивного долголетия и этики — это путь в инвалидное кресло или могилу уже через 5-7 лет использования. Ни одна из таких разработок никогда не будет легализована. Реальный спорт будущего — это либо чистый «зеленый свет» (без допинга), либо соревнования киборгов (протезы, импланты), где химия бессмысленна», — рассказал Борозденко.

Хотя ученые говорят о будущем, преценденты применения генетического допинга уже были. В 2024 году во время Олимпиады не утихали споры о правомерности допуска к соревнованиям двух спортсменок — Иман Хелиф и Линь Юйтин. И алжирская, и тайваньская боксерши увезли с Олимпиады золото, однако ранее они были дисквалифицированы Международной ассоциацией бокса из-за того, что не прошли гендерные тесты. Споры начались еще в 2022 году. После многочисленных жалоб тренеров, поданных в Международную ассоциацию бокса (IBA), боксерши согласились на гендерное тестирование. Лаборатория обнаружила результаты, которые не соответствовали критериям участия в соревнованиях IBA среди женщин. Логично предположить, что, по результатам исследований, проведенных IBA, в их клетках нашли XY-хромосомы, определяющие генотип мужчины. Их гормональный дисбаланс дает им явное преимущество перед их коллегами-женщинами в соответствующих весовых категориях.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) допустил их к участию в Олимпиаде, заявив, что они прошли все проверки, и по паспорту являются женщинами. Тут стоит отметить, что стандарт допуска к женским стартам включает тестирование на уровень тестостерона, а не на хромосомы.

Как рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Национального центра генетических исследований MyGenetics Ирина Колесникова, геномодифицированные спортсмены — это уже не история из будущего.

«С точки зрения физиологии, генетическое вмешательство может быть направлено на несколько ключевых направлений, которые напрямую связаны со спортивными результатами: улучшение транспорта кислорода и адаптации к гипоксии, увеличение мышечной силы и массы, повышение выносливости и эффективности энергетического обмена, снижение болевой чувствительности и воспаления и усиление работы нервно-мышечной системы и когнитивных функций», — объяснила Колесникова.

Однако на практике далеко не все эти направления реализуемы. Современная наука и антидопинговые исследования показывают, что существует очень ограниченный круг генов, вмешательство в которые действительно может дать заметный эффект.

«Главная проблема генетического допинга заключается в том, что такие вмешательства не предназначены для здоровых людей. Большинство данных о них получено либо в экспериментах на животных, либо в клинических исследованиях тяжелых заболеваний. Так что спортсмены несут вполне реальные риски развития тех или иных болезней, от сердечно-сосудистых до онкологических.

Обнаружить генетический допинг гораздо труднее, чем обычный. Причина в том, что организм после вмешательства может производить совершенно обычные, «родные» белки, которые невозможно отличить от естественных.

Кроме того, нельзя исключать, что спортсмен может быть обязан своими выдающимися достижениями и уникальными биохимическими показателями «родному» геному», — заметила Колесникова.

Подведем итог. Генетический допинг — одна из главных угроз современному спорту. Однако пока ученым сложно ответить на вопрос, когда спортсмены начнут вмешиваться в работу своих генов, ответ очевиден: когда-нибудь это да случится, и возможно, «игры на стероидах» ускорят этот процесс.