Тренер объяснил, для чего сборной России нужны матчи с командами Никарагуа и Мали

Товарищеские матчи с командами Никарагуа и Мали являются возможностью для тренерского штаба сборной России проверить в деле молодых футболистов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов.

«Молодежь, ближайший резерв надо проверить. Зависит от уровня договоренности с соперниками. Сборная Никарагуа в ноябре проиграла официальный матч команде Гаити. Какой уровень у Никарагуа? Я не знаю, что это за команда. Футбол — такая вещь, что команда маленького государства может играть лучше, чем большого. Думаю, пяти-десяти минут будет достаточно, чтобы оценить уровень этой сборной. Но раз играем товарищеский матч, хотя бы расширим географию, посмотрим на команду из Центральной Америки. Пусть будет хотя бы маленький плюсик на фоне одного большого минуса», — сказал специалист.

Сборная России сыграет с соперниками из Никарагуа 27 марта в Краснодаре. 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина проведут товарищескую встречу со сборной Мали.

Ранее комментатор раскритиковал состав сборной на ближайшие матчи.