Судмедэкспертиза опровергла изначальную версию причины смерти Народицкого

Судмедэкспертиза: шахматист Народицкий умер от сердечной аритмии
FIDE

Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался в возрасте 29 лет от сердечной аритмии. Об этом свидетельствует официальный отчет судебно-медицинского эксперта, опубликованный журналом Der Spiegel.

В документе сказано, что причиной смерти шахматиста с высокой вероятностью стала сердечная аритмия, вызванная заболеванием — системным саркоидозом с вероятным поражением сердца.

Ранее управление главного судебно-медицинского эксперта Северной Каролины сообщило, что в организме Народицкого была обнаружена комбинация метамфетамина и амфетамина, а также митрагинин — вещество, известное своими опиоидными свойствами.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября 2025 года. 9 ноября шахматисту исполнилось бы 30 лет.

Народицкий занимал 151-ю позицию в мировом рейтинге FIDE и 17-ю среди американских шахматистов, а также был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги о шахматах. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года он разделил 3-4 места на Charlotte Open, набрав 5,5 из 8 возможных очков.

В 2025 году Народицкий обыграл украинского гроссмейстера Василия Иванчука на чемпионате мира по блицу, вызвав эмоциональный срыв соперника. Иванчук проиграл партию из-за просрочки времени в выигранном эндшпиле, после чего не сдержал слез, повторив свою реакцию 1991 года после поражения Найджелу Шорту.

Ранее Владимир Крамник подал в суд на FIDE из-за претензий по делу Народицкого.

