Овечкин пасует, но не забивает: «Вашингтон» летит мимо плей-офф

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Ванкувер Кэнакс». Худшая команда лиги смогла достойно противостоять коллективу Александра Овечкина и добыть два очка, в то время как у «столичных» наступил кризис — клуб скатывается все ниже по турнирной таблице и рискует остаться без борьбы за Кубок Стэнли.

«Ванкувер Кэнакс» одержал первую победу в 2026 году

Клуб из провинции Британская Колумбия — безоговорочно худший в НХЛ в текущем сезоне. Финалисты Кубка Стэнли 2011 года занимают последнее место в сводной таблице лиги, не сумев выиграть ни одного матча в наступившем году. Для «Вашингтона», который подошел к этой игре на серии из трех поражений подряд, ванкуверская команда должна была стать легкой добычей.

Поначалу все шло по планам коллектива из США — ударный старт игры привел к двум реализациям большинства в исполнении Дилана Строума и Джастина Сурдифа, на второй гол предассист записал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Комфортные 0:2 должны были стать заделом для расширения игрового преимущества, но хозяева перехватили инициативу и еще до перерыва сравняли счет — Брок Безер и Эвандер Кейн поочередно поразили ворота «столичных» — первый период завершился со счетом 2:2.

Во второй двадцатиминутке «Кэнакс» перестали удаляться, лишив гостей шанса на реализацию лишнего хоккеиста. Ключевым отрезком стала ее середина, где Дрю О'Коннор и Филип Гронек в течение трех минут забросили еще по разу — любопытно, что каждая из четырех шайб «Ванкувера» в этом матче была заброшена в равных составах.

В третьем игровом отрезке вашингтонцы нарастили атакующие обороты и смогли сократить отставание усилиями Дилана Строума, оформившего дубль, но штурм ворот в концовке в формате 6х5 четвертой шайбы им так и не принес. Итог 4:3 — победа «Ванкувера»!

Для «Вашингтона» это поражение стало четвертым подряд. «Кэнакс», в свою очередь, прервали чудовищную серию из 11 фиаско, стартовавшую еще в декабре прошлого года.

Рекорды Овечкина

Благодаря предголевой передаче на Джастина Сурдифа 40-летний российский нападающий приблизился на расстояние в три очка к Марселю Дионну в списке бомбардиров за всю историю лиги. На текущий момент в активе Овечкина 1813 баллов за результативность после 1542 матчей в НХЛ, в то время как у Дионна 1816 очков за 1397 игр.

На льду минувшей ночью россиянин провел порядка 23 минут, что стало лучшим показателем среди всех форвардов «Кэпс». За это время Овечкин заработал показатель полезности «-1», нанес два броска и совершил несколько силовых приемов.

Безголевая серия капитана «Кэпс» достигла пяти встреч. Всего в текущем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 51 игру, в которых забросил 20 шайб и отдал 23 передачи, заработав 16 штрафных минут.

«Вашингтон» может остаться без плей-офф в этом году

После этого поражения «Кэпиталз» опустились на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ — после 51 игры в активе вашингтонцев 54 очка. Отставание от восьмой строчки, дающей право на участие в розыгрыше Кубка Стэнли, составляет четыре балла. При этом у «Бостона», замыкающего кубковую восьмерку на данный момент, на одну проведенную игру меньше.

При текущем темпе набора очков «Вашингтон» к концу гладкого чемпионата наберет их в количестве от 88 до 90 очков за сезон, чего зачастую недостаточно для попадания плей-офф — обычно после 82 игр нужно иметь в активе 95 и более баллов.

Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери в послематчевом интервью заявил, что для его команды игры на выбывание уже начались.

«Мы висим на волоске. Нам придется собраться с силами, отдать все, что у нас есть, и играть так, как будто мы уже участвуем в плей-офф Кубка Стэнли.

Я ненавижу использовать это выражение в регулярном сезоне, никогда не стоит раздувать эту тему в январе, говоря, что каждая игра для нас как игра плей-офф, но это правда.

Мы очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной, огромной яме, если в ближайшее время не добьемся результатов», — заявил Карбери.

В ближайшее время НХЛ уйдет на зимнюю паузу из-за Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо — до нее «кэпс» успеют провести еще восемь матчей в регулярном чемпионате. В случае неудачи в большей части из них положение в борьбе за место в плей-офф усложнится донельзя.

Следующую игру «Кэпс» проведут на выезде против «Калгари Флэймс». Игра пройдет в ночь с 23 на 24 января, стартовое вбрасывание состоится в 05:00 по московскому времени.