Свидетель, якобы видевший пловца Свечникова, путается в показаниях

Участник заплыва в Босфоре, который утверждает, что видел последним пловца из России Николая Свечникова, путается в своих показаниях. Об этом рассказали родственники спортсмена, сообщает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что прибывшие в Стамбул мать и брат пловца, а также проживающая в городе его родственница Алена Караман встретились с участником заплыва Хаяти Шамильоглу, который 27 августа утверждал, что якобы видел Свечникова во время соревнований, который плыл в неправильную сторону. Он тогда отметил, что предостерег его, но Свечников показал ему в воде жест, показав, что знает, что он делает, но продолжил плыть в неправильном направлении.

Как рассказала Караман, родственники Свечникова встретились с Шамильоглу, но свидетель путается в показаниях, утверждая, что соревнование было 25 августа, хотя оно прошло 24 августа, а на самом Свечникове он не видел никакого плавательного костюма, потому что костюм якобы запрещен, поэтому пловец был в плавках.

«Он утверждает, что видел цвет глаз Николая, но как это возможно, если он был в очках? Так очки же, говорит, прозрачные, я видел, что у него такие зеленовато-карие глаза», — рассказала Караман.

Кроме того, свидетель заявляет, что во время соревнований в проливе стоял корабль, в сторону которого якобы плыл Свечников. Теперь ему предстоит дать список кораблей, стоявших в этот день в проливе, и указать, в сторону какого корабля плыл спортсмен.

«В береговой охране мне ответили, что это невозможно, к тому же это Босфор и неопознанных кораблей никак не может быть», — отметила Караман.

Еще одной из версий свидетеля было, что Свечников плыл к по направлению к какому-то белому особняку на берегу, но эта версия была отвергнута, потому что из Босфора туда «никак нельзя попасть», добавила мать пловца Галина.

До этого она заявила, что готова вручить 500 тыс. лир (около 995 тыс. рублей) за информацию о сыне.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

