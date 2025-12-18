«Покоряй Европу, учи их русскому»: Сафонов установил легендарный рекорд и стал героем «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил четыре подряд пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» и установил исторический рекорд. Бывший тренер сборной России Юрий Семин в беседе с «Газетой.Ru» назвал выступление Сафонова чудом и похвалил его за отказ уходить из «ПСЖ», когда главный тренер Луис Энрике активно пытался выдавить его из команды. Тем временем украинские СМИ обвинили россиянина в читерстве и назвали его рекорд скандальным.

Российский голкипер Матвей Сафонов, чья борьба за место в основном составе «ПСЖ» против Люки Шевалье стала поводом для переживаний в России и насмешек — за рубежом, в одночасье стал героем мирового футбола. Он принес своей команде победу в финале Межконтинентального кубка над бразильским «Фламенго».

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти парижане выиграли со счетом 2:1 благодаря героической игре Сафонова.

Россиянин стал первым в истории футбола вратарем, отразившим четыре подряд послематчевых пенальти на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Сафонов был официально признан лучшим игроком встречи и получил золотую медаль из рук президента ФИФА Джанни Инфантино. А ведь для россиянина этот матч стал лишь четвертым в сезоне! Более того, впервые за карьеру в «ПСЖ» он сыграл четыре встречи подряд.

В этих играх Сафонов пропустил лишь три мяча в основное время. И теперь футбольная общественность резонно задается вопросом: а не пора ли Матвею наконец стать основным голкипером парижской команды? Однако главный тренер Луис Энрике ушел от прямого ответа.

«Действительно ли вы считаете, что сейчас подходящее время для разговоров об этом? Пришло время отпраздновать этот трофей, поздравить всех тех, кто играл, тех, кто не играл, порадоваться за наших болельщиков. Сейчас нам просто нужно насладиться этим моментом», — заявил Энрике.

Игроки «ПСЖ» не поскупились на похвалы в адрес российского вратаря.

«Матвей был готов к выходу, дождался шанса и подтвердил свои качества, — отметил один из лидеров команды Уоррен Заир-Эмери. — Он быстро адаптировался в коллективе, выучил французский и отлично выкладывается на поле. Такие игроки нам нужны».

Его мнение поддержал Нуну Мендеш.

«Конечно, мы поблагодарили Сафонова. Сегодня он показал, что эффективен в серии пенальти, я рад за него. Он отличный парень, который шутит со всеми. Мы рады, что он с нами. На поле и вне его Матвей — невероятный человек. Мы промахнулись дважды, но Матвей был чрезвычайно хорош, отразив четыре пенальти», — приводит слова Мендеша издание L' Équipe, которое поставило Сафонова на обложку нового номера.

В восторге остался также президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

«Сегодня мы по-настоящему гордимся. Победа в Катаре очень важна. А выступление Сафонова было великолепным. У нас два вратаря действительно очень высокого уровня. Отразить четыре пенальти — это что-то невероятное», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Достижение российского вратаря отметили даже в официальном аккаунте чемпионата мира по футболу в социальной сети X.

«Сафонов — настоящий босс!» — говорится в сообщении.

Но, наверное, самый ценный для Матвея комментарий оставила его жена Марина Кондратюк.

«Счастлива видеть в его жизни эти прекрасные моменты, когда Матвей доказывает все своим трудом. Бывают разные периоды, но те невероятные эмоции в дни, когда он творит что-то уникальное, просто накрывают меня с головой. Столько слез я сегодня пролила, да и седых волос, кажется, прибавилось. Хорошо, что их не видно», — написала она в своем Telegram-канале.

Сам же Сафонов был немногословен. «Что за вечер», — такой записью в соцсетях ограничился вратарь.

Наследник великого Яшина

Примечательный факт: Сафонов выдал исторический перфоманс в день, когда исполнилось ровно 62 года с момента вручения «Золотого мяча» Льву Яшину. Легендарный динамовец и по сей день остается единственным вратарем, удостоенным этой награды. Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал Сафонова его наследником.

«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина.

Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские звезды вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры», — написал Дегтярев в Telegram, добавив, что игра Сафонова лишний раз подтвердила: без России мировой спорт не тот.

Обратился к вратарю и Андрей Аршавин. Экс-нападающий «Арсенала» некогда забил четыре мяча «Ливерпулю»: в 2009 году мир облетели кадры, как он показывает четыре пальца, празднуя свои голы. Этот же жест он продемонстрировал в видеопоздравлении в адрес Сафонова.

«Матвей, поздравляю тебя с первым покером. И с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе», — сказал Аршавин в видео, опубликованном в соцсетях сборной России.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов призвал юных футболистов брать пример с Сафонова.

«Мы гордимся Матвеем. Он не только установил исторический рекорд в мировом футболе, но и еще раз доказал, что трудом, упорством и верой в себя можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят, которые только начинают свой путь в спортшколах и соревнованиях ЮФЛ», — приводит слова Митрофанова официальный сайт РФС.

Зарубежные СМИ пришли в восторг

Поздравили российского вратаря и легенды мирового футбола. Чемпион мира в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон порадовался за коллегу по амплуа.

«Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» — цитирует Буффона Sport24.

Знаменитый в прошлом тренер «Арсенала» Арсен Венгер убежден, что Сафонов должен стать основным голкипером «ПСЖ».

«Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей»,

— сказал Венгер «Советскому спорту».

Европейские СМИ наперебой расхваливают российского вратаря.

«Шестым в сезоне титулом «ПСЖ» обязан своему голкиперу. И не Шевалье, пришедшему на смену Доннарумме, а Сафонову: в последние недели он вытеснил француза из стартового состава и отразил четыре удара подряд в серии пенальти», — пишет La Gazzetta dello Sport.

Испанское издание Mundo Deportivo также намекает Луису Энрике на то, кто должен стать первым номером.

«В серии пенальти ключевую роль сыграл российский вратарь, отразивший четыре удара игроков «Фламенго». Луис Энрике предпочел его Люка Шевалье, и Сафонов доказал, что этот выбор был правильным», — говорится в материале.

В посте аккаунта Actu Foot в соцсети Х выражается восторженное недоумение: «Кто ты такой, Матвей Сафонов? Четыре сейва в этой серии пенальти! «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок!»

Украинские СМИ назвали выступление Сафонова скандальным

Как только Сафонов отбил решающий удар, партнеры по команде начали качать его на руках. Многие в этот момент обратили внимание на украинского защитника парижан Илью Забарного, который демонстративно не принимал участия в чествовании россиянина. Сам он в матче участия не принял, оставшись в запасе.

Украинские СМИ продолжили искусственно раздувать конфликт. За несколько дней до матча они высмеивали Сафонова, которого не оказалось на общей командной фотографии: российские журналисты негодовали, что Матвея «стерли» с изображения.

«Тем временем Илья Забарный стоит возле главного тренера Луиса Энрике и усмехается. Опубликованное фото вызвало гнев «болотных» медиа, которые не могут понять, за что так поступили с их «мальчиком», — писали украинские издания.

Но после матча с «Фламенго» о Забарном им сказать было решительно нечего. Пришлось искать поводы прицепиться к Сафонову — и, кажется, нашли.

«Серия пенальти завершилась с итоговым счетом 2:1 в пользу парижан. Выходит, что Матвей принес победу в финале Межконтинентального кубка — вот только тут не обошлось без читерства со стороны россиянина.

Перед ударом Педро вратарь «ПСЖ» обеими ногами вышел за линию ворот, что было четко заметно на повторах»,

— говорится в материале одного из изданий под заголовком «Забарный наблюдал за скандальным выступлением Сафонова».

Нельзя не признать, что повод для сомнения есть: действительно на одном из повторов создается впечатление, что россиянин вышел за линию ворот. Однако многое решает ракурс, и сложно утверждать наверняка, нарушил ли Матвей правила. Но, в конце концов, главное здесь — результат. А он заключается в том, что сейв вратаря был засчитан.

«Сафонов совершил чудо»

Для «Газеты.Ru» игру российского голкипера прокомментировал легенда «Локомотива», экс-тренер национальной команды Юрий Семин. Он ответил, когда Сафонова можно будет сравнивать с Яшиным.

«Это чудо, такое бывает очень редко. Матвей молодец, особенно в связи с тем, что многие журналисты и специалисты рекомендовали ему поменять клуб. Но он не стал этого делать, продолжил работать и завоевал очередной титул, причем с редким индивидуальным рекордом.

Но нужно отметить еще один момент. Вчера в финале Межконтинентального кубка нашу лигу представляло четыре игрока. В составе «Фламенго» — Варела и Карраскаль, а у «ПСЖ» — Сафонов и Хвича. Это говорит о том, что РПЛ достаточно сильна, она должна получать всяческую поддержку. Из нашей лиги выходят топовые игроки.

А Матвея поздравляю с рекордом. Он поддержал традиции русского вратарского искусства. В этом большая заслуга также «Краснодара» и тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Желаю Сафонову дальнейших успехов.

Чтобы заслужить сравнение с великим Яшиным, у Матвея есть еще очень много времени. И если он будет работать и достойно играть, выигрывать титулы с командой, в какой-то момент мы сможем говорить «великий Сафонов», — заявил Семин.