Драка с президентом, стрельба по папарацци и врачи-убийцы: что сгубило Марадону?

Великому аргентинскому футболисту Диего Марадоне сегодня исполнилось бы 65 лет. Он стал национальным героем и кумиром миллионов, а в его честь центробанк Аргентины выпустил памятную монету. «Газета.Ru» вспоминает главные вехи карьеры Марадоны и скандалы, которые свели его в могилу.

Марадона отказывался играть в мяч и просто спал с ним

Марадона получил первый мяч в подарок от двоюродного брата, когда ему было семь лет. Поначалу маленький Диего настолько дорожил своей обновкой, что и не думал играть в мяч: он попросту засыпал с ним в обнимку. Однако после того, как отец показал ему первые удары, мальчик стал тренироваться: стоял у стены и бил по мячу левой ногой.

Уже год спустя Марадона вошел в юношескую команду клуба «Аргентинос Хуниорс». Ему позволили играть, даже несмотря на то, что он был младше партнеров по команде минимум на три года. В сентябре 1971 года «Хуниорс» разгромили молодежку «Ривер Плейт» со счетом 7:1, а 10-летний Диего забил пять мячей.

В «Хуниорс» сразу взяли на заметку недюжинный талант футболиста. Марадона играл за юношеский состав, а также развлекал зрителей в перерывах матчей главной команды, выполняя разнообразные трюки с мячом.

close Центральный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона (справа) празднует свой второй гол в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Мехико, Мексика, 22 июня 1986 года AP

Первый провал Марадоны

В 1976 году Марадона впервые сыграл за основной состав «Аргентинос Хуниорс» и выступал за него до 1981 года. В этот период он впервые был вызван в сборную страны. При этом на его счету к тому моменту было лишь 12 игр за «Хуниорс», но это не смутило главного тренера «альбиселесте» (прозвище сборной Аргентины по футболу) Сесара Луиса Менотти.

Марадона дебютировал за национальную команду в товарищеской игре с Венгрией, но, выйдя на замену за 20 минут до конца матча, ничем не отличился, а сам позже выражал недовольство своей игрой.

Тем не менее ему выписали аванс и, как думал Диего, у него были все шансы сыграть на чемпионате мира — 1978. Но вышло иначе: он оказался последним, кого исключили из состава сборной перед турниром.

«Я не простил и не прощу Менотти, он упустил свою возможность. Впрочем, я не испытываю к нему ненависти.

Обстановка дома была похожа на похороны: плакали родители, братья и сестры. Они утверждали, что я лучший и мне не нужно расстраиваться, потому что я могу сыграть еще на пяти чемпионатах. Но они все плакали, и это было хуже всего», — вспоминал футболист в автобиографии.

Год спустя Диего с национальной командой выиграл молодежный чемпионат мира. Он привел сборную Аргентины к победе на турнире в Японии, забив один из мячей в финале, где соперниками аргентинцев были футболисты из СССР. Решающая игра завершилась со счетом 3:1.

close Аргентинский нападающий Диего Марадона в январе 1981 года www.imago-images.de/Global Look Press

«Рука Бога»: Марадона со скандалом стал чемпионом мира

В 1982 году Марадона поехал на чемпионат мира, проходивший в Испании. К тому моменту он был уже автором многих рекордов аргентинского футбола на клубном уровне, а также публичной и скандальной персоной. Но его талант не подвергался сомнениям, от него ждали искрометной игры на мировом первенстве.

Тем болезненнее была неудача. Сборная Аргентины уверенно преодолела первый групповой раунд основной стадии турнира, а вот на втором этапе — тоже групповом, согласно действовавшему тогда регламенту, — провалилась. Команда составила трио с Италией и Бразилией и проиграла обоим соперникам.

После этого Диего три года не выходил на поле в составе сборной. Хотя первым шагом нового главного тренера национальной команды Карлоса Билардо стало назначение Марадоны капитаном, по факту футболист вновь сыграл в бело-голубой форме лишь в 1985 году. Он забил единственный мяч сборной Аргентины в товарищеской игре с Парагваем — 1:1.

Вскоре «альбиселесте» успешно преодолели отборочный этап к чемпионату мира и провели несколько подготовительных игр, однако не все из них были удачными: проиграли французам, а также сыграли вничью со сборной Мексики и с клубом «Атлетико Хуниор». Это натолкнуло Билардо на мысль полностью перестроить игровую модель сборной, построив весь футбол вокруг одного игрока — Марадоны. За это тренера критиковал даже президент Аргентины, но время показало, что специалист был абсолютно прав.

Команда, ведомая Диего, преодолела групповой этап чемпионата мира, а кульминацией не только турнира, но и, возможно, всей карьеры легендарного футболиста стал четвертьфинал с Англией. Аргентинцы выиграли со счетом 2:1, оба мяча забил Марадона, и первый из них оказался одним из самых скандальных в истории футбола. На 51-й минуте он опередил голкипера Питера Шилтона, отправив мяч в ворота... кулаком.

Судья из Туниса Али Бин Нассер не заметил игры рукой и засчитал гол. Диего призвал все видевших партнеров праздновать, иначе арбитр мог бы отменить взятие ворот. Позже он произнес культовую фразу: «Гол был забит отчасти головой Марадоны, отчасти — рукой Бога».

А всего четыре минуты спустя лидер аргентинской команды забил мяч, который в 2002 году был признан лучшим индивидуальным голом ХХ века. Нападающий совершил невероятный слаломный проход со своей половины поля, обойдя пятерых соперников и вратаря Шилтона, и принес своей сборной победу в матче. После этого успеха аргентинцы спокойно дошли до финала, где победили сборную ФРГ со счетом 3:2. Марадона был признан лучшим игроком турнира и впоследствии получил «Золотой мяч».

close Центральный нападающий Диего Марадона держит трофейный кубок сборной Аргентины, победившей в финале чемпионата мира по футболу, Мексика, 1986 год imago images/Sammy Minkoff/Global Look Press

Марадона устроил драку в финале Кубка Короля

К тому моменту аргентинец уже прочно осел за океаном. С 1982 по 1984 год он выступал за «Барселону» и там оставил о себе противоречивые воспоминания. Главным образом из-за конфликта с одним из самых жестких защитников в истории — выступавшим за «Атлетик» Андони Гойкоэчеа по прозвищу Мясник. В сентябре 1983 года во время матча между этими командами он совершил подкат и сломал Марадоне ногу.

Полтора года спустя «Барса» — вновь с Диего в составе — встречалась с «Атлетиком» в финале Кубка Короля и уступила со счетом 0:1. Но про счет все быстро забыли, поскольку после финального свистка началось настоящее побоище. Марадона, против которого всю игру беспрестанно нарушали правила и чьего отца оскорбляли с трибун фанаты из Бильбао, взорвался, когда один из соперников, Мигель Сола, толкнул его.

Аргентинец свалил его мощным ударом и в ярости бросился на группу игроков «Атлетика». Среди них был и Гойкоэчеа — Мясник остановил Диего ударом в грудь.

За своего лидера вступились футболисты блауграны (прозвище «Барселоны»), и в течение нескольких минут игроки обеих команд размахивали кулаками, пока с трибун в них не начали швырять кресла.

Такое поведение Марадоны настолько напугало руководство «Барсы», что его быстро продали в «Наполи». Именно итальянский клуб, наряду с «Аргентинос Хуниорс», стал главным в его карьере. В составе неаполитанцев он дважды стал чемпионом Италии, завоевал национальные Кубок и Суперкубок, а также выиграл Кубок УЕФА.

Марадона не смог забить «Спартаку»

В 1990 году «Наполи» во главе с Марадоной попал на московский «Спартак» в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов и сенсационно вылетел. Первая игра завершилась со счетом 0:0, а ответную встречу красно-белые выиграли в серии пенальти.

Марадона за 120 минут так и не забил Станиславу Черчесову, а главным героем второй игры стал 24-летний Василий Кульков, который буквально приклеился к аргентинцу и сопровождал его всю игру.

Он действовал так в соответствии с установкой Олега Романцева. Прославленный тренер не прогадал, выбрав такую стратегию: Василий не позволил Марадоне создать по-настоящему опасных моментов.

«Кульков справился, как никто бы на его месте. Конечно, Диего — футболист такого уровня, что не позволить ему вообще ничего сделать было нереально. Были у него и удары классные, и передачи. Но в целом размен удался», — вспоминал Черчесов в книге «Спартаковские исповеди».

В тот период Марадона был уже далек от идеальной формы. Пик его карьеры прошел, ему было сложно поддерживать прежний уровень.

«Никаких самоограничений он не признавал. Его организм был рассчитан на ранний взлет и быстрое увядание. Уже в 15 лет он был игроком профессионального клуба первого аргентинского дивизиона, в 18 — представлял собой сложившегося мастера.

В 30 он уже был футбольной развалиной и начинал осознавать это.

Семь последних лет его карьеры выглядели как агония, хотя иногда ему удавалось собираться всеми правдами и неправдами на пару-тройку важных игр и выдавать былое мастерство», — писал о Марадоне журналист Игорь Гольдес.

close Аргентинский футболист Диего Марадона со своей дочкой в 1995 году imago images/Global Look Press

Избиение президента, стрельба по журналистам и наркотики

После успеха на мировом первенстве в Мексике Марадона ездил еще на два чемпионата мира, но уже не смог принести сборной Аргентины значительную пользу. К тому моменту в его жизни были более насущные проблемы: стало известно о его пристрастии к наркотикам. По признанию самого футболиста, впервые он попробовал запрещенные вещества, еще будучи игроком «Барселоны». Он очень быстро впал в зависимость, чем пользовался его агент Гильермо Коппола, которого впоследствии обвиняли в наркоторговле.

В 1991 году Марадона завалил допинг-тест: в его анализах были найдены следы кокаина. Спортсмена дисквалифицировали на 15 месяцев, а вскоре он был и вовсе арестован за хранение наркотиков, но вышел под залог.

Эта проблема сопровождала его долгие годы. Сам Диего в автобиографии жаловался, что порой не мог играть со своими детьми, потому что находился под кайфом. Одним из самых ярких эпизодов его околофутбольной жизни стала стрельба по журналистам из пневматической винтовки в 1994 году. Никто не погиб, но аргентинец был приговорен к двум годам тюрьмы условно. По словам Диего, он окончательно завязал с наркотиками в 2004 году.

Параллельно он пытался начать тренерскую деятельность. Та самая 15-месячная дисквалификация касалась лишь его выступлений на поле, а вот тренировать ему никто не запрещал. Но первые попытки оказались неудачными: ни в «Депортиво Мандию», ни в «Расинге» из Авельянеды он надолго не задержался. При этом его период работы в «Депортиво» омрачился еще одной резонансной дракой: аргентинец избил президента Освальдо Криса, когда тот после неудачного матча зашел в раздевалку и стал оскорблять футболистов, а на просьбу Марадоны покинуть помещение ответил вопросом: «Ты кто такой?» .

Выместив злость на функционере, Марадона написал заявление об увольнении.

В следующий раз на тренерский мостик Диего зашел лишь в 2008 году, но сразу — с размахом: он был назначен главным тренером сборной Аргентины. Под его руководством «альбиселесте» пробились на ЧМ-2010 и дошли до четвертьфинала, где потерпели сокрушительную неудачу, проиграв Германии 0:4. Это поражение стало для аргентинской команды самым крупным за 36 лет на мировых первенствах.

Зачем Марадона приехал в Белоруссию

Оставив сборную, Марадона предпринимал еще несколько попыток тренировать на клубном уровне. При этом в 2018 году он не устоял перед соблазном попробовать себя в административной должности. Впрочем, вероятно, наиболее весомым аргументом стал финансовый аспект. Брестское «Динамо», которым тогда руководили миллиардеры из ОАЭ, пригласило Диего на пост председателя правления. Он с помпой приехал в Белоруссию, а затем выступил с громким заявлением .

«Мы никого не хотим обманывать. Это будет очень большой проект, и мы хотим быть честными перед журналистами и болельщиками», — сказал Марадона корреспонденту «Газеты.Ru».

Он посетил матч «Динамо» с солигорским «Шахтером», который команда из Бреста проиграла 1:3. Перед игрой Диего на весь стадион объявил фанатам, что будет «великим президентом». Его представили как «команданте», которому предстоит совершить революцию в клубе по примеру его соотечественника и кумира Че Гевары. На следующий день он покинул Белоруссию и больше в этой стране не появлялся . А спустя какое-то время инвесторы из ОАЭ завершили работу над проектом «Динамо».

close Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона в Мюнхене, 3 марта 2010 года mago images/Sven Simon/Global Look Press

Смерть Марадоны оставила много вопросов

Марадона умирал так же, как и жил, — со скандалом. В 90-х он уже перенес инфаркт, наркотики ему здоровья не прибавляли. В 2020 году Диего госпитализировали в Ла-Плате. Лечащий врач позже объявил, что футболиста прооперировали после кровоизлияния в мозг. Это произошло 3 ноября, после чего Марадону выписали из больницы, а 25 ноября его не стало.

Причиной смерти была названа внезапная остановка сердца. Она была спровоцирована острым отеком легких на фоне хронической сердечной недостаточности.

Кроме того, у Марадоны обнаружили сердечную патологию, что, впрочем, не стало новостью: еще в 90-х после очередного обследования врачи сообщили Диего, чей организм был уже измучен нагрузками и наркотиками, что его сердце работает лишь на 38%.

В связи со смертью Марадоны был объявлен трехдневный национальный траур, а на церемонию прощания выстроилась очередь длиной в семь кварталов Буэнос-Айреса.

С его уходом история не закончилась: в мае 2021 года врачам, отвечавшим за его жизнь и здоровье, были предъявлены обвинения в возможном предумышленном убийстве. Разбирательства продолжаются до сих пор .

Одним из главных обвиняемых по делу является личный врач Марадоны — нейрохирург Леопольдо Луке, который и проводил ему операцию на сердце. В деле также фигурируют члены команды, обслуживавшей Марадону, — психиатр, психолог, ночная медесестра и координаторы.

В августе 2025 года процесс застопорился из-за самоотвода судьи. С санкции одной из судей, Джульеты Макинтач, велась видеозапись заседаний в зале суда. Записывающее устройство не является нарушением закона, однако адвокаты хирурга Леопольдо Луке заявили, что камеру пронесли в зал сотрудники компании, связанной с братом судьи. Местные СМИ сообщают, что это могло происходить по заказу Би-Би-Си для документального фильма. Когда эта информация всплыла, судья взяла самоотвод.