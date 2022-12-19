Лучший в истории. Или нет? Как воспринимать карьеру Месси после золота ЧМ

35-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси выиграл чемпионат мира и во второй раз в карьере признан лучшим игроком мундиаля. «Газета.Ru» разбирается, как это достижение повлияет на оценку всей карьеры шестикратного обладателя «Золотого мяча».

Трофей всей жизни

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре в какой-то момент превратился в турнир одной цели. Лионель Месси стал центром мирового форума. В какой-то момент показалось, что все вращается вокруг капитана сборной Аргентины.

Все ждали, что он увенчает свою славную и абсолютно блестящую карьеру победой на чемпионате мира, которой ему так не доставало, хотя на этом турнире он был уже в пятый раз. И было понятно, что в 39 лет в США, Канаде и Мексике добиться этого титула будет сложнее.

Совсем не факт, что Месси доиграет до ЧМ-2026 и вряд ли к тому времени сможет оказывать такое влияние на мировой футбол, как сейчас. Скажем, Криштиану Роналду в свои 37 уже откровенно сдал и не только не смог протащить Португалию через Марокко в четвертьфинале, но и вообще потерял место в старте сборной по ходу чемпионата.

Успеха Месси желали болельщики, причем далеко не только Аргентины, «ПСЖ» и «Барселоны», которой он отдал почти всю карьеру. За него, не стесняясь, болели в эфирах комментаторы (по крайней мере российские), о необходимости и где-то даже неизбежности его победы говорили действующие футболисты и звезды прошлого, многие из которых теперь выступают в качестве экспертов.

В какой-то момент все это стало выходить из-под контроля — еще никогда чемпионат мира по футболу не превращался в событие, существующее ради одного игрока.

Но Месси (и Аргентина) действительно выиграл! Он оформил дубль в финале против Франции, забив в основное время с пенальти и в дополнительное с игры, а потом реализовал еще одну попытку в послематчевой серии.

И теперь Лионель Месси не просто шестикратный обладатель «Золотого мяча», победитель всевозможных клубных турниров и обладатель Кубка Америки с национальной сборной, но еще и чемпион мира.

Счастливая Аргентина

Для многих вопрос успеха Месси в Катаре-2022 был обусловлен тем, что такая великая карьера не должна была остаться без главного титула в мировом футболе. Без мирового чемпионства подвиги аргентинца как будто бы выглядели несколько неполноценно, оставляя ощущение неловкости. А теперь никто не сможет возразить, что Пеле, Диего Марадона или Роналдо брали золото главного турнира в мире, а Лео — нет. Поклонники аргентинца могут смело называть его лучшим игроком в истории футбола, противники — лишены главного аргумента.

Но так ли на самом деле важен этот титул? Если мы оцениваем индивидуальную карьеру игрока, конечно. Вот для Аргентины как помешанной на футболе страны — да. Сборная «альбиселесте» побеждала на чемпионатах мира в 1978 и 1986 годах. К титулам нацию приводили Марио Кемпес и Диего Марадона, и после страна ждала 36 лет.

Месси родился, когда Аргентина была действующим чемпионом мира, но при его жизни о золоте оставалось только мечтать. Приходилось переживать поражения, в том числе и в финалах: в 1990-м при Марадоне и в 2014-м, когда Лионель был признан лучшим игроком турнира.

Капитан и его партнеры по команде сделали счастливыми всю нацию, которая словно сошла с ума во время этого турнира и — особенно — после победы. Это стоит дорогого.

Великая карьера

Безусловно, титул чемпиона мира очень важен. Для самого Месси он был настоящей мечтой. Может быть, даже идеей фикс, как погоня за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ для Александра Овечкина.

Сам великий аргентинский нападающий, возможно, чувствовал без этого золота некую недосказанность. С ним его величие стало больше.

И все-таки оно не было бы меньше, не дойди команда Лионеля Скалони в Катаре до победы. Такой вот парадокс.

На карьеру Месси надо смотреть иначе. Во-первых, футбол — командный вид спорта. Один человек не может выиграть сам. Сейчас мы на пороге потенциально великого соперничества Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, но второй со своим норвежским гражданством будет изначально обречен, если требовать трофеев в сборной для оценки.

Да, Месси родился представителем футбольной нации и в этом ему повезло. Как и в том, что он попал в «Барселону», в которой его растили и лечили, прописав уколы гормона роста, что помогло преодолеть проблему природной недоразвитости организма.

Но ведь те, кто считают аргентинца лучшим в истории футбола, делают это не из-за его индивидуальных и командных трофеев. Те — лишь своеобразное подтверждение. А главное тут — магия игры форварда.

И ее у поклонников таланта никто не отнимет. Ее невозможно девальвировать. Месси уже оставил богатое наследие, естественно, попутно переписав многие рекорды.

Даже без титула чемпиона планеты в его активе остались бы шесть «Золотых мячей», Кубок Америки, Олимпиада, Финалиссима, четыре Лиги чемпионов, десять чемпионатов Испании, чемпионат Франции и много чего еще.

Для перечисления его индивидуальных трофеев не хватит листа формата А4, если печатать шрифтом стандартного размера, а всевозможных рекордов он установил еще больше.

Чтобы осознавать величие Лионеля Месси, выигранное в Катаре золото не нужно. Оно — лишь вишенка на торте в его карьере.

Величайший в истории?

А вот со статусом величайшего в истории, каким называют сейчас Месси многие эксперты, все далеко не так однозначно. Тут надо понимать, что сравнивать футболистов из разных эпох, тем более игравших в разных амплуа, очень сложно.

Футбол меняется, но свои сложности в игре были всегда. Был бы суперзвездой тот Пеле в современном футболе? Кажется, да, но кто знает на самом деле? Как и аргентинец, скорее всего, был бы звездой, родись он в прежние времена. Им, как и Марадоне, и бразильскому Роналдо, и португальскому Криштиану Роналду, был дан огромный футбольный талант.

Но были и другие. Франц Беккенбауэр, Лев Яшин, Йохан Кройфф, Мануэль Нойер — эти игроки, например, вообще меняли представление о своих амплуа в футболе. А сколько еще было великих!

И сколько будет. Даже сейчас, когда Месси получил титул MVP ЧМ-2022, это решение выглядит единственно верным эмоционально, но довольно спорным фактически.

Четыре из своих семи голов на турнире капитан Аргентины забил с пенальти, в то время как лидер французов Килиан Мбаппе отличился восемь раз, шесть мячей положив с игры. С одиннадцатиметровой отметки он отличался только в финальном, матче, где стал вторым в истории мировых форумов после Джеффа Херста автором хет-трика! 56 лет спустя!

При этом Мбаппе превзошел на этом мундиале всех, и Месси в том числе, по очень многим статистическим показателям и выдал футбол космического уровня, точно являясь для своей команды не менее значимым игроком.

В конце концов, Месси получил титул MVP ЧМ-2014 после поражения в финале, хотя в плей-офф вообще не смог забить ни одного мяча. Но в этот раз у Мбаппе не было шансов — это был турнир имени Лео.

Тем не менее французский нападающий из «ПСЖ» к своим 23 годам уже чемпион мира и финалист (те же достижения, что у Месси). За два мировых форума он забил на один гол меньше, чем аргентинец за пять, а до рекордсмена Мирослава Клозе — всего четыре точных удара.

Кроме того, в Лиге чемпионов на счету Мбаппе уже больше мячей, чем в его возрасте было и у Месси, и у Роналду, а эти двое побили все рекорды результативности за свои карьеры.

Так что не стоит называть Месси точно лучшим на все времена. Тем более из-за победы на чемпионате мира. Футбольный мировой форум много кто выигрывал. Пеле — например, и вовсе делал это трижды.

Месси — безусловный герой своего времени, но точно не последний герой в мире. Будут еще. И уже есть.