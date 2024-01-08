«Фигура, равная Пеле»: ушел из жизни Франц Беккенбауэр Легендарный немецкий футболист Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет

Скончался знаменитый немецкий футболист и тренер, двукратный обладатель «Золотого мяча» Франц Беккенбауэр. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал его равным королю футбола Пеле, экс-наставник сборной России Юрий Семин рассказал о заслугах Беккенбауэра, а «Динамо» напомнило о его дружбе со Львом Яшиным.

Знаменитый немецкий футболист Франц Беккенбауэр ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщает агентство Tagesspiel со ссылкой на семью спортсмена.

«С глубокой печалью мы сообщаем, что наш муж и отец Франц Беккенбауэр мирно скончался в окружении семьи в воскресенье.

Просим тихо оплакивать его и воздержаться от вопросов», — говорится в сообщении.

Мировое футбольное сообщество выражает соболезнования в связи с кончиной выдающегося футболиста. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал Беккенбауэра равным королю футбола Пеле.

«Мне повезло в жизни, что я не просто видел его с трибун стадиона, а работал с ним в одно время в исполкоме ФИФА (Международной федерации футбола), он был членом разных комитетов, как и я. Мы виделись не меньше пяти раз в год, у нас были хорошие, теплые отношения. Я прекрасно понимал, что это за фигура, равная Бобби Чарльтону, Пеле», — цитирует Колоскова ТАСС.

Память Беккенбауэра почтило московское «Динамо». В клубе вспомнили о дружбе немца с великим вратарем бело-голубых и сборной СССР Львом Яшиным.

«1958 году мы играли в Рио-де-Жанейро, и тогда я впервые увидел Яшина. Был восхищен!

Подружился со Львом, он меня несколько раз приглашал в Москву, в том числе, в свою квартиру»,

— приводит пресс-служба «Динамо» цитату Беккенбауэра о Яшине, назвав кончину немецкого футболиста большой потерей для мирового футбола.

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал Беккенбауэра другом советского футбола. Он подчеркнул, что не общался с ним лично, но ценит его заслуги.

«Это был великий футболист и футбольный менеджер. Большой друг Льва Ивановича Яшина и всего советского футбола. Очень часто к нам приезжал и в Советский Союз, и в Россию. Большая утрата.

Гениальный человек, который в становлении «Баварии» был самым главным действующим лицом.

У него перед футболом очень много заслуг, перед международным футболом. Как человека я его не знаю. Видел, здоровался, но никогда не общался», — рассказал Семин «Матч ТВ».

Большую часть клубной карьеры Беккенбауэр провел, защищая цвета «Баварии». Нападающий мюнхенцев Томас Мюллер напомнил о заслугах легенды немецкого футбола.

«Нас покинул один из величайших футболистов в истории «Баварии». Покойтесь с миром, император Франц.

Мы никогда не забудем все, что вы сделали для футбола в Германии», — написал игрок в соцсетях.

В начале года стало известно о проблемах со здоровьем знаменитого футболиста. Об этом сообщил экс-игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус. Его слова позже подтвердил Вальтер Беккенбауэр, брат легендарного спортсмена.

«Сказать, что с его здоровьем все хорошо, значит соврать, а обманывать я не хочу. Нет, все далеко не хорошо», — рассказал Вальтер Беккенбауэр. Подробности о заболевании и причины смерти Франца Беккенбауэра не сообщаются.

Беккенбауэр выступал за «Баварию» с 1964 по 1977 год, за команду он провел более 400 матчей. В составе мюнхенцев он четырежды стал чемпионом ФРГ, столько же раз завоевал Кубок страны. Также он три раза выиграл Кубок европейских чемпионов, становился победителем Кубка обладателей кубков и Межконтинентального кубка.

Помимо «Баварии», он играл за «Гамбург», с которым также стал чемпионом ФРГ. За пределами Германии Беккенбауэр выступал в США за «Нью-Йорк Космос», с которым трижды стал победителем Североамериканской футбольной лиги.

Беккенбауэр — один из девяти игроков в истории футбола, выигрывавших чемпионат мира, Кубок европейских чемпионов или Лигу чемпионов, а также завоевывавших «Золотой мяч».

Помимо него, это удавалось Бобби Чарльтону, Паоло Росси, Герду Мюллеру, Кака, Роналдиньо, Ривалдо, Зинедину Зидану и Лионелю Месси. При этом Беккенбауэр — единственный в истории защитник, получавший «Золотой мяч» дважды.

В течение нескольких лет он тренировал сборную Германии, которая под его руководством выиграла чемпионат мира — 1990. Таким образом, он стал одним из трех человек, которые побеждали на мундиале в качестве игрока и тренера, помимо Марио Загало и Дидье Дешама. Также Беккенбауэр преуспел на тренерском поприще и на клубном уровне: он привел к чемпионству и к победе в Кубке УЕФА «Баварию», а в 1991 году выиграл чемпионат Франции с «Марселем».