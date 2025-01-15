Вынесли трофеи и опустошили сейф: в США ограбили дом хоккеиста Малкина

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин стал жертвой ограбления. Воры проникли в дом во время матча с «Оттавой Сенаторз» и вынесли ценное имущество, включая три чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли. Сигнализация и все видеокамеры были загадочным образом отключены заранее, а сейф оказался открыт.

Развод и ограбление: черная полоса в жизни Малкина

Новость о том, что жилье Евгения Малкина подверглось ограблению, появилась по окончании встречи регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Сиэтлом». Российский форвард смог принять в нем участие, восстановившись после небольшого повреждения, из-за которого пропустил прошлую игровую неделю. Сама игра завершилась победой «Сиэтла» со счетом 4:2, что тоже не добавило позитива 38-летнему нападающему.

«Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», — заявил Малкин «Матч ТВ».

Более подробную информацию о произошедшем собрала журналистка Дженнифер Боррассо, опубликовав пост в социальных сетях со ссылкой на собственные источники. Боррассо сообщила, что воры выбили заднюю дверь дома и украли три чемпионских перстня за победу в Кубке Стэнли (Малкин выигрывал плей-офф НХЛ вместе с «Пингвинз» в 2009, 2016 и 2017 годах), а также опустошили сейф, где находились ценные вещи.

По информации телеканала CBS, ограбление произошло 12 января (11 января по местному времени) во время матча «Питтсбург» с «Оттавой Сенаторз» — звонок в экстренные службы поступил спустя несколько часов после встречи. При этом сам Малкин участия в матче не принимал из-за травмы. В момент взлома сигнализация и камеры оказались отключены, а сейф был открыт. Представитель полицейского управления округа Аллегейни сообщил, что их ведомство расследует кражу со взломом.

Полицейские подозревают, что в Питтсбурге появилась организованная группировка, которая занимается ограблением спортсменов. По информации Mash, незадолго до ограбления Малкина ФБР отправило всем спортлигам сообщение о том, что в городе орудует новая банда воров, которая дожидается отъезда спортсменов на состязания и проникает в их жилища.

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Пресс-служба «Питтсбурга» заявила, что клубная служба безопасности поможет в расследовании дела.

«В минувшие выходные дом Малкина подвергся ограблению. Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — говорится в сообщении.

По данным The Athletic, Малкин владеет домом в Сьюикли-Хайтс — районе округа Аллегейни с населением менее 900 человек, где проживает на протяжении последних 10 лет. Там же останавливаются родители хоккеиста, которые по ходу сезона иногда прилетают из Магнитогорска, где Малкин начинал свою спортивную карьеру. Также нападающий владеет недвижимостью на острове Фишер во Флориде, где раньше часто проводили время его жена и сын.

Однако в декабре 2024 года появилась информация, что Малкин развелся со своей женой, Анной Кастеровой, с которой находился в узаконенных отношениях с 2016 года (в том же году у пары появился сын Никита). Малкин и Кастерова отписались друг от друга в социальных сетях и удалили большую часть совместных фотографий. При этом никто из них публично информацию о разводе не подтверждал.

Клуб Малкина переживает катастрофу

После проигранного матча с «Сиэтлом» Малкин откровенно побеседовал с журналистами. Хоккеист заявил, что призывает партнеров по команде сосредоточиться, чтобы навязать другим клубам борьбу за место в зоне плей-офф НХЛ.

После 46 игр регулярного сезона в активе «Пингвинз» 44 очка и лишь 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от восьмой строчки, где на данный момент находится клуб «Коламбус Блю Джекетс», проведя на две игры меньше, составляет четыре очка. Именно эта позиция позволяет попасть в плей-офф НХЛ.

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«Мы видим турнирную ситуацию и понимаем, что пропускаем плей-офф. Половина сезона уже прошла <...> Не могу сказать, что мы провели плохую игру, но мы действовали недостаточно дисциплинированно. Последние два года мы пропускали плей-офф, и я больше так не хочу. Нам надо взглянуть в зеркало и с завтрашнего дня стать лучше», — заявил Малкин.

Шанс на исправление «Пингвинз» получат уже в ночь с пятницы на субботу, 18 января, во встрече против худшей команды Восточной конференции — «Баффало Сейбрз». Игра пройдет в Баффало на арене «Кибэнк-центр», стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.