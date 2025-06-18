«Не мог об этом мечтать»: Бобровский привел «Флориду» ко второму подряд Кубку Стэнли

Финальная серия Кубка Стэнли завершилась победой «Флориды Пантерз» — второй раз подряд. Команда в шести матчах взяла верх над «Эдмонтоном», выиграв заключительную встречу серии. Российский вратарь Сергей Бобровский стал второй звездой матча. Экс-наставник сборной России Владимир Плющев в комментарии «Газете.Ru» высоко оценил его роль.

«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 5:1

«Нефтяники» очень хотели зацепиться за эту игру и встретиться с соперниками в седьмом матче. Они активно начали и на стартовых минутах доминировали на льду – однако пропустили первыми. На пятой минуте Сэм Райнхарт перехватил шайбу на входе в чужую зону, выкатился один на один с вратарем «Эдмонтона» Стюартом Скиннером и без проблем его переиграл. «Флорида» открыла счет после первого броска.

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Забив, «пантеры» перехватили инициативу. К первому перерыву они могли еще не раз огорчить соперников, но Стюарт творил чудеса в рамке. Впрочем, надолго его усилий не хватило: на 20-й минуте Мэттью Ткачук замкнул передачу Ээту Луостаринена броском под перекладину.

Во втором периоде игра выровнялась, и уже Сергею Бобровскому пришлось показывать класс. До поры до времени он сохранял ворота в неприкосновенности, а на исходе игрового отрезка «Флорида» забросила снова. Райнхарт оформил дубль после хитрой передачи Александра Баркова.

За семь минут до конца третьего периода главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох снял Скиннера с игры, но это лишь усугубило ситуацию. Райнхарт стал автором покера, дважды поразив пустые ворота. И лишь после этого «Ойлерз» размочили счет — шайба Василия Подколзина улучшила личную статистику россиянина, но уже никому не была нужна. Сирена зафиксировала вторую подряд победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

«Немногие верили, что я смогу вернуться»

Бобровский после матча поблагодарил свою семью и команду. Он признался, что не мог предположить такой виток в карьере.

«В течение карьеры у меня было много взлетов и падений. Немногие верили, что я смогу вернуться, но я благодарен за этот опыт. Не мог об этом мечтать, но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли два раза подряд», — сказал Бобровский в эфире Sportsnet».

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Бывший главный тренер сборной СССР Владимир Плющев в комментарии «Газете.Ru» отметил значимость фигуры голкипера и его роль в итоговом успехе «пантер».

«Надо поздравить «Флориду» с победой. Ребята выиграли второй раз — они шли к этому успеху и заслужили его. Роль Бобровского? Достижения вратаря всегда составляют больше, чем половины команды. Заслуга Сергея огромная, поздравляю его. Бобровский не стал MVP финала? Победа в Кубке Стэнли важна сама по себе. Игра вратаря повлияла на результаты, и это видят партнеры по команде и тренерский штаб. Победа в финале – очень значимый момент и для Бобровского, и для всей команды», — сказал специалист.

Бобровский повторил рекорд Василевского

До последнего матча Сергея, признанного второй звездой заключительной игры серии, называли в числе фаворитов на «Конн Смайт Трофи» – приза игроку, лучше всех проявившему себя в плей-офф. Это трофей достался форварду «Флориды» Сэму Беннетту, набравшему 22 (15+7) очка в 23 матчах Кубка Стэнли.

Тем не менее, Бобровский, безусловно, стал одним из ключевых факторов успеха своей команды. Он повторил достижение соотечественника, вратаря «Тампы» Андрея Василевского, одержав 13-ю победу в потенциально решающих матчах серии плей-офф. Теперь двое россиян являются лучшими по этому показателю среди действующих вратарей НХЛ.

Российские хоккеисты также обновили рекорд лиги по количеству сезонов подряд с победами в Кубке Стэнли. В последний раз россиян среди обладателей трофея не оказывалось в сезоне-2014/15, когда чемпионат выиграл «Чикаго». После этого 10 сезонов подряд в составах команд, выигрывавших лигу, неизменно оказывались хоккеисты из России.