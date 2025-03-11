«Было обидно»: Овечкин о своей травме

Капитан «Вашингтона» Овечкин о травме: конечно, было обидно и жалко

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил о своих эмоциях из-за травмы, которую он получил по ходу текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«И вначале надо было понять срок восстановления, а затем сделать все, что требовалось в такой ситуации. Все это время работал над собой, делал какие-то выводы. Хорошо, что восстановление прошло нормально. Конечно, было обидно, жалко. Потому что на самом деле наше звено хорошо играло», — заявил Овечкин.

19 ноября 2024 года в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Он пропустил 16 игр и вернулся на лед в конце декабря.

В ночь на 10 марта «Вашингтон» одержал победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передачи.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом». Игра состоится 12 марта.

Ранее агент ответил на вопрос о возвращении Овечкина в «Динамо».