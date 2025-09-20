Один шаг до Игр: Петросян представляет произвольную программу в отборе к ОИ. LIVE

Конечно, австралийка получит более высокую оценку, чем предыдущая участница. Но «грязи» все равно очень много. Не получилось у Виктории выступить плавно. Она сосредоточилась на элементах, многие из которых не получилось, а красоты-то и не осталось.
Оценка Димитры — 59,53. Впрочем, для нее и сам факт участия в олимпийском отборе важен и ценен. Она не расстроена своими неудачами и улыбается.
Наверное, не стоило ожидать каких-то откровений от 33-летней представительницы Греции, где фигурное катание в целом не является одним из топовых видов спорта. Лишь один элемент она исполнила чисто.
Тем временем, первая группа разминается. Димитра Корри (Греция), Виктория Алькантара (Австралия), София Натали Дайан (Аргентина), Ники Норрис (Нидерланды), Микаэла Враштакова (Чехия).
Пока девушки готовятся к прокату, отметим потрясающую победу Петра Гуменника в короткой программе. Он получил 93,8 балла и установил личный рекорд на международных соревнованиях. А ближайшего преследователя, мексиканца Донована Каррильо, он опередил почти на девять баллов. При этом многие эксперты сочли, что судьи даже при таком результате занизили оценку россиянину.