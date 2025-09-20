На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт

Один шаг до Игр: Петросян представляет произвольную программу в отборе к ОИ. LIVE

Фигурное катание. Квалификация ОИ-2026, женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости
Российская фигуристка Аделия Петросян на олимпийском квалификационном турнире в Пекине в произвольной программе постарается закрепить успех, добытый накануне. Она будет закрывать заключительную разминку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:38

Смотрим программу в исполнении Софии Натали Дайан.

12:38

60,46 балла зарабатывает Алькантара. Двигаемся дальше.

12:35

Конечно, австралийка получит более высокую оценку, чем предыдущая участница. Но «грязи» все равно очень много. Не получилось у Виктории выступить плавно. Она сосредоточилась на элементах, многие из которых не получилось, а красоты-то и не осталось.

12:31

Виктория Алькантара начинает прокат.

12:29

Оценка Димитры — 59,53. Впрочем, для нее и сам факт участия в олимпийском отборе важен и ценен. Она не расстроена своими неудачами и улыбается.

12:28

Наверное, не стоило ожидать каких-то откровений от 33-летней представительницы Греции, где фигурное катание в целом не является одним из топовых видов спорта. Лишь один элемент она исполнила чисто.

12:23

Начинаем! Гречанка Корри выступает.

12:15

Тем временем, первая группа разминается. Димитра Корри (Греция), Виктория Алькантара (Австралия), София Натали Дайан (Аргентина), Ники Норрис (Нидерланды), Микаэла Враштакова (Чехия).

12:10

Пока девушки готовятся к прокату, отметим потрясающую победу Петра Гуменника в короткой программе. Он получил 93,8 балла и установил личный рекорд на международных соревнованиях. А ближайшего преследователя, мексиканца Донована Каррильо, он опередил почти на девять баллов. При этом многие эксперты сочли, что судьи даже при таком результате занизили оценку россиянину.

12:00

Здравствуйте, уважаемые читатели! Ждем, надеемся и верим в успех Аделии Петросян! Накануне она стала лучшей в короткой программе на квалификации к ОИ-2026, а теперь представит произвольную. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Россиянка, пропавшая в Таиланде, заселялась в гостиницу вместе с мужчиной
ВС РФ взяли Березовое в Днепропетровской области. Военная операция, день 1305-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1305-й день
Военкор Алехин обвинил губернатора Хинштейна в своем иноагентстве
Девочка выпала из окна трактора в Якутии и попала под колеса
Беременная потеряла сознание в автобусе после избиения женщиной с коляской
ВС РФ взяли под контроль Березовое в Днепропетровской области
Зеленский анонсировал появление «штурмовых войск» в рядах ВСУ
Новости и материалы
Володин призвал мигрантов не привозить семьи в Россию
Выступающая за Армению бывшая российская пара отобралась на Олимпиаду
Названа причина, по которой Станкович доработает в «Спартаке» до конца сезона
Суд назначил наказание россиянке, «оседлавшей» памятник солдатам-красногвардейцам
Автомобиль рухнул с моста в Подмосковье
Shaman назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Венгрия призвала ЕС признать участников «Антифа» террористами
Московская пенсионерка купила мошенникам часы за 27,7 млн рублей и передала их курьеру
Зеленский отверг «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине
Мужчина избил ногами девочку-самокатчицу в Барнауле и попал на видео
Суд оштрафовал сотрудника Внуково за 364 посещения бизнес-залов
В Европе три аэропорта подверглись хакерской атаке
Российская фигуристка о выступлении Гуменника: мир настроен не в нашу сторону
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
В Совбезе РФ заявили о несамостоятельности Финляндии
Беспилотники ВСУ атаковали объекты ТЭК в Самарской области
Яна Чурикова о борьбе с анорексией: «Мама смотрит и плачет»
В России предложили использовать замороженные активы в совместных с США проектах
Все новости
На Украине заявили об атаке беспилотников в направлении Киевской ГЭС
Появились кадры эвакуации российских туристов из отеля в Анталье
В Подмосковье прошли рейды по выявлению не вставших на воинский учет граждан
«Винтовка — это праздник»: почему в России по-прежнему любят «отца русского панк-рока» Егора Летова
Корреспонденты «Газеты.Ru» послушали, что поют современные последователи главного панка России
Как отличить чистоту от навязчивой стерильности? Рассказывает гастроэнтеролог Вялов
Гастроэнтеролог Вялов: желудочный сок — мощный барьер, но не непроницаемый щит
«Филателия» — один из лучших российских фильмов 2020-х. Вот почему его стоит увидеть в кино
Последний фильм Натальи Назаровой «Филателия» покажут в кино
Шляпа Мелании и «грязный ангел»: 12 главных фото недели
Почему зажировка украшает только манула
Есть ли смысл в занятиях спортом, диетах и вечной борьбе с собой
Праздник для любителей бега: в Москве пройдет крупнейшее беговое событие страны
На 12-й Московский марафон зарегистрировались бегуны из 65 стран
Реклама ... Рекламодатель: ООО «ТОР - МЕДИА», ИНН 5009059640
Erid: 2RanymLnux5
Эстония обвинила Россию в нарушении границ. Москва утверждает, что МиГи пролетали планово
Россия отвергает обвинения Эстонии в нарушении границы самолетами МиГ-31
20 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 20 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
В криминальном районе Бангкока пропала россиянка. Ее могли опоить и похитить
Пропавшую в Бангкоке российскую туристку Владыко могли опоить и похитить
«Чудны дела твои». Российского блогера лишили гражданства за угрозу нацбезопасности
Блогера Карапетяна лишили гражданства России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами