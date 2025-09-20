Один шаг до Игр: Петросян представляет произвольную программу в отборе к ОИ. LIVE

12:35

Конечно, австралийка получит более высокую оценку, чем предыдущая участница. Но «грязи» все равно очень много. Не получилось у Виктории выступить плавно. Она сосредоточилась на элементах, многие из которых не получилось, а красоты-то и не осталось.