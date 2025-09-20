Тарасова одним словом описала победу Петросян на олимпийском отборе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что считает грандиозной победу россиянки Аделии Петросян в отборочном турнире Олимпийских игр 2026 года.

«Это большая настоящая победа Аделии и ее команды, которая сделала возможным участие нашей страны в одиночном катании на Олимпийских играх. Это грандиозная победа», — заявила Тарасова.

Спортсменка по итогам произвольной программы набрала 140,91 балла. Суммарный результат Петросян по итогам двух соревновательных дней составил 209,63 балла, что позволило ей занять первое место в турнирной таблице.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в произвольной программе у женщин.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян отобралась на Олимпийские игры 2026 года.