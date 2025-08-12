Жуткое убийство в Балашихе: чемпиона мира избили толпой и переехали машиной

В Подмосковье скончался легендарный чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов: его обнаружили на пустыре на окраине Балашихи с тяжелыми травмами, спасти спортсмена не удалось. Судя по характеру повреждений, Лиходумова избили, а затем переехали автомобилем. Последние 20 лет кикбоксер провел на Украине, но вернулся в Россию после начала СВО.

Чемпион мира и трехкратный чемпион России по кикбоксингу, уроженец Липецка Дмитрий Лиходумов был жестоко избит на окраине Балашихи, где проживал последние три года.

Липецкий портал GOROD48 со ссылкой на свои источники сообщил, что Лиходумова доставили в больницу, но врачи не смогли сохранить ему жизнь: он получил слишком сильные травмы.

Судя по многочисленным повреждениям, чемпион мира подвергся групповому избиению, а затем был задавлен автомобилем.

Официально причину смерти спортсмена пока не раскрывали .

По информации Telegram-канала Mash на спорте, Лиходумов не так давно переехал в Россию после 20 лет проживания на Украине.

В 2022 году — после начала специальной военной операции — кикбоксер принял решение вернуться на родину, но по неизвестной причине отказался жить в своем родном Липецке, где является настоящей звездой и кумиром юных спортсменов.

Вместо этого Лиходумов осел в Балашихе и вел затворнический образ жизни. Друзья неоднократно пытались устроить его на работу в местные спортивные школы, но он отказывался.

На момент гибели одинокому спортсмену было 50 лет.

Лиходумов — легенда боевых искусств 2000-х

Дмитрий Лиходумов снискал наибольшую славу в 1990-х и 2000-х годах, когда выступал за липецкий клуб «Ринг». Он стал трехкратным чемпионом России и дважды взял серебряные медали национального первенства, получив звание мастера спорта международного класса.

Уроженец Липецка добился успеха и на мировой арене: он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, а также стал чемпионом мира среди профессионалов по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (WAKO) в весовой категории до 72,5 кг.

Лиходумов был настолько авторитетен, что бой за звание чемпиона мира в 2002 году провели в его родном Липецке.

Кикбоксер сражался против валлийского спортсмена Юджина Валерио во дворце «Юбилейный», который вмещал 2000 зрителей, — и многие болельщики не смогли попасть на событие. В итоге люди стояли на улицах Липецка и следили за происходящим на больших экранах.

Лиходумов одержал впечатляющую победу нокаутом в пятом раунде из 12.

Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион России и чемпион Европы по кикбоксингу Дмитрий Красичков, который тоже является уроженцем Липецка, назвал гибель Лиходумова большой трагедией.

«Для меня это тяжелая утрата. Димка для меня был больше, чем просто друг и товарищ по спорту. Человек, которому я многим обязан: я вырос на нем.

Не было бы Лиходумова — не было бы и меня. Сколько спаррингов мы провели! Первые лоу-кики профессионально в Липецке начал выполнять именно он!

Этот человек сыграл огромную роль в развитии липецкого кикбоксинга: бой с Валерио собрал полный зал в «Юбилейном», — заявил он порталу GOROD48.

Федерация кикбоксинга России выпустила официальное заявление о трагедии на свой странице «ВКонтакте».

«Лиходумов был одним из самых ярких кикбоксеров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внес большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за ее пределами. Многие спортсмены выросли, вдохновляясь его примером. Для нас всех это огромная утрата», — говорится в заявлении.

К этому посту было прикреплено видео впечатляющих ударов Лиходумова ногой с разворота, которые отправляли его соперников в нокдаун.

О месте и времени похорон знаменитого кикбоксера будет сообщено дополнительно.