Новый чемпионат мира: лучшие клубы планеты впервые определят сильнейшего

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике с трофеем после финального матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интером» на «Альянц Арене» в Мюнхене, Германия, 31 мая 2025 года

В Майами стартует первый в истории клубный чемпионат мира по футболу ФИФА — трофей разыграют по схеме, которая была актуальна на мундиалях среди национальных команд с 1994 по 2022 год, когда в них принимало участие 32 сборных. Шанс выиграть золотые медали есть сразу у трех россиян, правда лишь один из них имел опыт выступления за сборную. «Газета.Ru» — о том, чего ждать болельщикам от нового футбольного соревнования.

С «ПСЖ» и «Реалом», но без «Барселоны» и «Ливерпуля»

В ночь на 15 июня 2025 года официально откроется реформированный клубный чемпионат мира — до 2023 года выяснение сильнейшего клуба планеты проходило в рамках короткого турнира, где принимали участие лишь победители континентальных турниров каждой футбольной конфедерации.

В большинстве случаев в финале сталкивались сильнейшие клубы Европы и Южной Америки — победители Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес, что делало турнир предсказуемым и незрелищным для любителей футбола.

Идея видоизменить формат появилась в рамках стратегии ФИФА по развитию и популяризации клубного футбола на глобальном уровне — расширение числа участников позволит увеличить доходы организации за счет повышения интереса фанатов и сделает соревнование более конкурентным. В первом розыгрыше клубного мундиаля примут участие 32 команды, среди которых 12 европейских и шесть южноамериканских. Каждая страна согласно регламенту не могла отправить более двух представителей — так турнир лишился каталонской «Барселоны» (от Испании на КЧМ-2025 выступят мадридские «Реал» как победитель Лиги чемпионов в 2022 и 2024 году и «Атлетико», отобравшийся по рейтингу УЕФА) и «Ливерпуля» (от Англии в Северную Америку были командированы лондонский «Челси» и «Манчестер Сити», победители Лиги чемпионов в 2021 и 2023 году соответственно).

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При этом бразильских команд на турнире будет сразу четыре — «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» и «Ботафого». Так получилось из-за того, что каждая из этих команд поочередно с 2021-го по 2024-й год становилась обладателем Кубка Либертадорес, а сильнейшая команда континента независимо от квоты получает право выступить на клубном ЧМ

Команды разделены на восемь групп по четыре клуба. Каждая команда сыграет три матча в групповом этапе. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, начинающийся с 1/8 финала. Все матчи плей-офф, включая финал, проводятся в формате одной игры, матч за третье место не предусмотрен.

Решающая игра турнира пройдет 13 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси — через год там же будет сыгран финал мундиаля среди сборных.

Рекордные призовые и трудности с продажей билетов

Призовой фонд турнира составляет $1 миллиард. Победитель получит до $125 миллионов, а с учетом дополнительных бонусов сумма может достичь $150–170 миллионов. Выплаты зависят от результатов на каждом этапе турнира — во многом благодаря рекордным финансовым платежам клубы отправили в США сильнейшие составы, несмотря на усталость после продолжительного сезона-2024/25 и минимальному отпуску, который получают игроки по окончании турнира.

В составе участвующих команд заявлены футболисты из 81 страны, в том числе три игрока с российскими паспортами.

На КЧМ могут сыграть голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, бразильский игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком, получивший российский паспорт во время игры за петербургский «Зенит», и голкипер «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас, который имеет гражданство России, Великобритании и США.

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По версии суперкомпьютера авторитетной статистической платформы Opta фаворитом турнира является «Пари Сен-Жермен». Вероятность победы парижан оценивается в 18,5%. Второе место в списке — у «Манчестер Сити» (17,8%), третье — у мюнхенской «Баварии» (12,8%).

Откроет турнир игра «Интер Майами» — «Аль-Ахли». Организаторы планировали открыть турнир с участием суперзвезды мирового футбола — Лионеля Месси, рассчитывая на то, что аргентинский форвард «Интер Майами» сможет за счет своего имени привлечь американскую публику на стадион «Хард Рок Арена». Однако завышенные цены на билеты отпугнули публику — на матчи с участием 37-летнего форварда в регулярном чемпионате MLS можно попасть за $50, в то время как ФИФА предлагала на старте продаж билеты в пять раз дороже. За неделю до старта клубного чемпионата мира распроданной оказалась лишь треть арены, и маркетологи пошли на серьезное снижение стоимости посещения матча, чтобы заполнить трибуны 67-тысячного стадиона.

Перед стартом турнира Лионель Месси заявил, что с нетерпением ждет возможности сыграть против европейских команд.

«Интересное соревнование. Обладать возможностью участвовать в нем — это здорово. Мои ожидания отличаются от тех, что были у меня, когда я играл за другие команды. Горю желанием и жду возможности сразиться с лучшими клубами и добиться успеха», — заявил Месси.

Игра «Интер Майами» — «Аль-Ахли» пройдет в ночь на 15 июня, стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.