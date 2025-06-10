На смену Дзюбе пришел новый бомбардир: Россия обыграла Белоруссию

Гладышев — о покере в матче с Белоруссией: оказался в нужном месте четыре раза

Во втором товарищеском матче в рамках июньских учебно-тренировочных сборов национальная команда России одержала победу над сборной Белоруссии со счетом 4:1. Встреча состоялась на Национальном футбольном стадионе в Минске. Форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев забил все голы российской команды и установил рекорд сборной. Как прошла выездная игра подопечных Валерия Карпина – в материале «Газеты.Ru».

Белоруссия — Россия — 1:4

Второй матч летней международной паузы российская сборная провела в принципиально ином составе по сравнению с пятничной игрой в Москве против Нигерии. Часть сборников разъехалась после той игры — Матвей Сафонов отправился в расположение «Пари Сен-Жермен» и вместе с командой уже прибыл в США, где в составе действующих победителей Лиги чемпионов сыграет на клубном чемпионате мира; защитник ЦСКА Данил Круговой убыл в расположение клуба по медицинским показаниям.

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Матч прошел на новой арене в Минске — Национальном футбольном стадионе, вмещающем 33 тыс. зрителей. После реконструкции стадиона «Динамо» перед Европейскими играми, которая привела к сокращению вместимости площадки с 40 до 22 тыс., новый спортивный объект стал самым вместительным на территории республики.

Открывали стадион на прошедших выходных молодежные сборные Белоруссии и Китая, поэтому для главной белорусской сборной матч с россиянами стал дебютным.

Валерий Карпин выпустил в основе Лунева, Адамова, Сильянова, Абдулкадырова, Горшкова, Баринова (капитан), Кисляка, Пруцева, Гладышева, Пиняева и Сергеева.

У белорусов в старте вышли Лапоухов, Мартынович, Политевич, Забелин, Пигас, Яблонский, Эбонг, Печенин, Громыко, Лисакович и Мельниченко.

Гладышев-шоу: четыре гола за полчаса

С самого начала матча россияне забрали мяч под свой контроль и полностью управляли ходом встречи. То ли большое число зрителей, то ли статусный соперник, то ли что-то другое напугало белорусскую команду, из-за чего у них в первом тайме не получалось совсем ничего. Первый гол случился на 21-й минуте — Гладышев воспользовался потрясающим движением Сергеева, который не стал трогать мяч, посланный из глубины Горшковым, и перебросил мяч мимо белорусского голкипера — 1:0!

На второй гол у Гладышева ушло три минуты — здесь вингер «Динамо» подобрал отскок после дальнего удара Ивана Сергеева и спокойно пробил уже по сути в пустой угол ворот. При счете 2:0 у белорусов был шанс отыграться, и мяч даже успел побывать в сетке ворот Андрея Лунева, правда случилось это после офсайда. А затем Гладышев закрыл все вопросы об исходе игры, замкнув прострел Пиняева после грамотного прессинг-действия.

Гладышев оформил самый быстрый хет-трик в истории национальной сборной — на это у футболиста «Динамо» ушло всего 33 минуты матча.

На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу россиян. Во втором тайме эти цифры продержались на табло лишь семь минут — снова Гладышев оказался в полном одиночестве в центре штрафной и уже закатывал мяч без сопротивления после скидки от партнера. Буквально в следующей же атаке хозяева отыграли один мяч — Вадим Пикас воспользовался передачей пяткой от коллеги по сборной и переиграл Андрея Лунева.

Больше голов забито не было: 4:1 — победа сборной России.

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«Удовлетворение присутствует»

После матча главный тренер сборной России Валерий Карпин пришел в студию «Матч ТВ», где подробно подвел итог как встречи с белорусской командой, так и всего тренировочного сбора.

«Гладышев сделал все, четыре забил. Будет ли он прогрессировать? Посмотрим, от него самого зависит. После первого гола была задумчивость, что можно было бы сделать лучше. Пропущенный мяч? Конечно, лучше было бы не пропускать, но счет 4:1. Там была серия рикошетов, Ибишев чуть-чуть не выбил, в общем, бывает. При 4:0 перестали бежать и практически не атаковали, счет уже в голове сидел», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ» по окончании игры.

На вопрос Сергея Корниленко об итогах сборов главный тренер сборной России ответил следующее:

«Удовлетворение присутствует, итогом сборов тоже доволен. Игра с Нигерией понравилась больше, чем с Белоруссией, если брать конкретно игру, ее качество. Мне было интересно посмотреть, как мы выглядим против неплохой сборной, [того] уровня, против которых мы давно не играли. Особенно центральными защитниками доволен, а также тем, как футболисты в целом выполняли наши просьбы. Кто недоработал? Есть такие, да. Перестанем ли их вызывать? Будем смотреть, кто в какой форме в конкретный момент, сейчас об этом говорить рано», — заключил Карпин.

Гладышев же в эфире канала прокомментировал свои голы в матче с Белоруссией фразой «просто так получилось».

«Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнеры выкатили», — сказал он.