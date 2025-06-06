Сафонов грубо ошибся: Россия упустила победу над звездами Европы

Сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) в рамках товарищеского матча, который прошел в московских «Лужниках» при 45 638 зрителях на трибунах. В составе сборной Нигерии выступали футболисты из лучших клубов Европы. Тем не менее Россия была близка к победе, которую упустила самым обидным образом из-за грубой ошибки вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Первый тайм

Главный тренер сборной России Валерий Карпин очень серьезно отнесся к матчу против Нигерии — трехкратной обладательницы Кубка Африки, которая даже побеждала на Олимпийских играх (правда, это было в XX веке).

С первых минут на поле «Лужников» вышел боевой состав: Матвей Сафонов, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой, Данил Глебов, Алексей Батраков, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Николай Комличенко.

В дальнейшем Карпин сделал лишь шесть изменений по ходу второго тайма, что очень мало для товарищеского матча.

Что касается сборной Нигерии, то самым звездным футболистом в стартовом составе оказался нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифейс, который стал чемпионом Бундеслиги в сезоне-2023/24.

Но и остальные игроки «африканских бразильцев» не подкачали: так, полузащитник Фисайо Деле-Баширу, который создал самый опасный момент в первом тайме, представляет римский «Лацио»; весьма активный на правом фланге хавбек Крисантус Уче — из испанского «Хетафе»; защитник Семи Аджайи — из английского «Вест Бромвича»; нападающий Мойзес Саймон — из французского «Нанта»; а вратарь Мадука Окойе — из итальянского «Удинезе».

Тем не менее первый тайм остался за сборной России.

На 27-й минуте Круговой проник в штрафную Нигерии с левого фланга, прострелил во вратарскую, и мяч от ноги защитника «Вест Бромвича» Семи Аджайи залетел в ворота, — 1:0.

Нигерия имела отличный шанс сравнять счет на 40-й минуте: хавбек «Лацио» Деле-Баширу набрал невероятную скорость по правому флангу, вышел один на один с российским голкипером Матвеем Сафоновым и нанес удар в створ. Однако вратарь «ПСЖ», выигравший в этом сезоне Лигу чемпионов, продемонстрировал чудеса реакции и в прыжке отбил мяч на угловой.

Благодаря этому первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу сборной России.

Второй тайм

Во втором тайме нигерийцы приложили все усилия, чтобы сравнять счет. Первый тревожный звоночек случился на 67-й минуте, когда защитник «Бромвича» Семи Аджайи чуть не забил с нескольких метров, но Сафонов в могучем прыжке накрыл мяч и намертво зафиксировал его.

Однако на 71-й минуте «африканские бразильцы» все-таки добились своего благодаря грубой ошибке российского вратаря.

Сафонов в простой ситуации отдал пас прямо на ногу чужому нападающему Толуваласе Арокодаре, и тот спокойно поразил низом правый угол, — 1:1.

После этого российские футболисты создали еще несколько хороших моментов, но сильно подвела реализация. Так, вышедший на замену Дмитрий Баринов угодил в перекладину, а в другом моменте не смог попасть головой в створ с пары метров.

Все эти моменты были созданы после подач Кругового, который ранее сыграл решающую роль в забитом мяче сборной России. Защитник московского ЦСКА провел шикарный матч и точно стал одним из лучших игроков в составе команды.

Также стоит выделить опорного полузащитника Данила Глебова, который остановил немало атак скоростных нигерийцев.

Однако всех этих усилий не хватило, чтобы снова выйти вперед. Россия сыграла вничью впервые с октября 2023 года, когда не смогла обыграть Кению (2:2).

Следующий матч подопечные Карпина проведут против Белоруссии 10 июня. Игра пройдет в Минске.

Тренер Нигерии восхитился Россией

После матча главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль высоко оценил уровень российских футболистов и похвалил местных фанатов, которые заполнили 45 638 мест в «Лужниках» и активно поддерживали команду.

«Это был очень хороший матч, у вас прекрасный стадион и болельщики, которые создали потрясающую атмосферу. Ваши футболисты играли замечательно, у них отличные технические навыки, особенно прессинг. Эта игра была для нас непростой, так что я считаю ничейный результат заслуженным. Очень много хороших игроков у сборной России, могу выделить фланговых атакующих игроков, полузащитников, девятого номера (речь о Николае Комличенко. — «Газета.Ru»)», — заявил Шелль на пресс-конференции.

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Валерий Карпин отметил, что выпустил против Нигерии своих самых сильных футболистов.

«На данный момент это сильнейший состав среди тех, кто доступен. Возможно, кто-то не поедет в Белоруссию: у нас 23–24 полевых футболиста, нет смысла столько возить», — сказал специалист.

Карпин также объяснил, почему Россия создала меньше моментов, чем обычно.

«Может быть, сегодня мы не хотели сильно рисковать, было нежелание терять мяч, чтобы потом за ним не бегать. Какие-то ошибки, за которые нас не наказывал Бруней в товарищеском матче, здесь превращались в выход один на один», — сказал тренер.