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Золотой сейв Акинфеева и слезы Сутормина: ЦСКА выиграл Кубок России

ЦСКА в серии пенальти победил «Ростов» в Суперфинале Кубка России
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Александр Вильф/РИА Новости
Московский ЦСКА в девятый раз стал обладателем Кубка России. В суперфинале турнира армейцы взяли верх над «Ростовом» в серии пенальти — 0:0 (4:3). В комментарии «Газете.Ru» бывший главный тренер ростовчан Сергей Балахнин назвал игру голкипера красно-синих Игоря Акинфеева определяющей в этом матче, а экс-вратарь сборной СССР Валерий Новиков признался, что восхищается Акинфеевым.

Турнирный путь команд

После зимней паузы в российском футболе ЦСКА предстал совсем иной командой: сбалансированной, быстрой и, главное, уверенной в себе. Главный тренер армейцев Марко Николич, приход которого изначально вызывал скепсис у многих болельщиков и экспертов, в итоге показал, что позвали его не зря. В весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие не проиграли ни одного матча. А в решающих стадиях Кубка ЦСКА проиграл лишь один матч — первую игру финального противостояния с «Зенитом» со счетом 0:2. Но в ответной встрече команда Николича взяла убедительный реванш, выиграв 2:0 и дожав соперников в серии пенальти.

Гораздо более противоречивым выдался сезон для «Ростова». Прежде всего, команда потеряла главного тренера Валерия Карпина, который решил отказаться от совмещения постов в клубе и в сборной России в пользу национальной команды. Сейчас, если верить СМИ, это не мешает вести ему переговоры с «Динамо», но высказаться о своих причинах и мотивации может только сам Валерий Георгиевич.

А работать с «Ростовом» остался его бывший ассистент Жонатан Альба. И, вопреки ожиданиям, команда не только не просела, но даже взбодрилась. Испанский специалист использовал наработки своего российского коллеги и привнес свое видение. И если в чемпионате от него никаких откровений не ждали — «Ростов» финишировал восьмым, — то Кубок оказался для Альбы реальным шансом выиграть со своей командой трофей.

Продвижение по «Пути РПЛ» у ростовчан не задалось — на стадии полуфинала они дважды проиграли «Зениту». Однако регламент позволил им продолжить борьбу в «Пути регионов», и там они оставили за бортом турнира два московских клуба — «Локомотив» и «Спартак». Третьим представителем столицы подряд на их пути стал ЦСКА — в матчей за трофей.

«Ростов» — ЦСКА — 0:0 (3:4)

Первый тайм прошел в динамичной и достаточно жесткой борьбе. Армейцы имели небольшое преимущество и даже забили: на 9-й минуте Иван Обляков дальним ударом поразил ворота Рустама Ятимова, Вратарь из Таджикистана неудачно отбил мяч кулаками, и он отлетел в сетку — сам голкипер при этом кричал партнерам, что не видел мяча.

Однако здесь за дело взялся VAR. Почти шесть минут потребовалось судьям, чтобы изучить эпизод, и в итоге главный арбитр Кирилл Левников объявил решение: гол отменен из-за офсайда. Выяснилось, что в положении вне игры оказался Мойзес.

И хотя он не коснулся мяча в момент удара Облякова, он все равно находился в активной позиции, поскольку блокировал форварда «Ростова» Николая Комличенко.

Счет остался 0:0 и до перерыва не изменился, серьезных моментов ни та, ни другая команда не создала. Зато было много борьбы и споров тренеров с арбитрами. Ассистент Альбы Виктор Онопко и вовсе получил предупреждение. Николич был более сдержан, но порой и его было слышно на верхних рядах трибун. А резервный рефери Алексей Сухой оказался невольным собеседником Николича в течение всей игры.

В перерыве Валерий Карпин, присутствовавший на матче, спустился в подтрибунное помещение и лично подбодрил футболистов «Ростова», готовившихся выходить на поле. Как это повлияло на игроков, остается только гадать: остроты на поле не прибавилось, зато борьбы по-прежнему было в избытке. Лишь в последние 20 минут основного времени стали появляться моменты. Удар вышедшего на замену Ивана Комарова по воротам Игоря Акинфеева из пределов штрафной был заблокирован, а несколько минут спустя Ятимов справился с плотным ударом Сауля Гуарирапы. В итоге к окончанию основного времени на табло оставались нули. При этом футбол нельзя было назвать скучным: динамики и нерва было достаточно. А на последней добавленной минуте Матвенй Кисляк после прострела Аббоса Файзуллаева попал в сетку, но — с внешней стороны ворот. Исход был закономерен: командам пришлось определять победителя в серии пенальти.

И здесь удача — а также мастерство Акинфеева — принесли победу ЦСКА. В послематчевой серии армейцы не реализовали одну попытку — Ятимов потащил удар Игоря Дивеева. Но у ростовчан было два промаха.

Сначала попал в штангу Хорен Байрамян, а затем Акинфеев совершил золотой сейв, отразив удар Алексея Сутормина.

При этом мяч от руки опытного голкипера попал в штангу, а затем отлетел в поле. ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России. И пока армейцы праздновали победу, игроки ростовской команды утешали рыдавшего Сутормина.

«ЦСКА победил заслуженно, потому что в воротах был Акинфеев»

После матча его исход в беседе с «Газетой.Ru» оценил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. Он констатировал, что определяющей стала именно игра Акинфеева в серии пенальти.

«Здесь трудно говорить о закономерности, потому что все решилось по пенальти. Это всегда непредсказуемо.

Можно сказать, что ЦСКА победил заслуженно, потому что в воротах стоял Акинфеев — он, конечно, потянул.

А говорить об игре как таковой не приходится, потому что она фактически была без моментов и в те, и в другие ворота. Так что я бы не стал говорить, что кто-то заслужил победу по игре», — констатировал Балахнин.

В свою очередь, бывший вратарь армейцев и сборной СССР Валерий Новиков признался, что восхищается Акинфеевым.

«Такие матчи играются только на результат. И те, и другие, играли на победу, потому что это финал — никуда не денешься. Концовка осталась за ЦСКА благодаря Игорю Акинфееву — конечно, он красавец, я им восхищаюсь. ЦСКА бился и довел до логического конца матч. Хотя игра была практически без моментов — только в концовке Кисляк попал в сетку с внешней стороны. Так что я очень доволен победой армейцев и очень доволен Акинфеевым», — сказал Новиков.

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