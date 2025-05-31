Хвича и Сафонов выиграли Лигу чемпионов: «ПСЖ» разгромил «Интер»

Французский «Пари Сен-Жермен» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале, проходившем в Мюнхене, парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0. Дубль оформил Дезире Дуэ, по мячу забили Ашраф Хакими, Сенни Маюлу и Хвича Кварацхелия. В комментарии «Газете.Ru» экс-форвард сборной России Игорь Колыванов поздравил с успехом российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который провел матч на скамейке запасных.

Путь команд к финалу

С текущего сезона Лига чемпионов разыгрывалась в новом формате, где основная часть турнира начиналась с общего этапа. И по его итогам едва ли кто-то мог предположить, что «ПСЖ» будет бороться за трофей. Парижане на общем этапе заняли 15-е место, набрав 13 очков. Подопечные Луиса Энрике опередили загребское «Динамо», остановившееся в шаге от плей-офф, всего на два балла.

Тем более впечатляющим оказался последующий турнирный путь «ПСЖ». Если счет 10:0 по сумме в противостоянии с «Брестом» в раунде плей-офф едва ли мог удивлять, то в 1/8 финала парижане встречались с лучшей командой общего этапа «Ливерпулем» и сумели пройти дальше лишь благодаря успеху в серии пенальти. После последовательно были выбиты из борьбы «Астон Вилла» и «Арсенал». Впереди оставался финал.

«ПСЖ» разобрал на детали «Интер» в финале Лиги чемпионов В финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 в Мюнхене «ПСЖ» встречался против... 31 мая 23:56 В свою очередь, «Интер» шел к решающему матчу с гораздо более крепких позиций. Миланцы стали четвертыми на общем этапе и прошли сразу в 1/8 финала, где уверенно взяли верх над «Фейеноордом». После «нерадзурри» оставили без домашнего финала мюнхенскую «Баварию», а затем случились триллеры с «Барселоной»: два матча полуфинала закончились в основное время со счетом 3:3, но в дополнительное время ответной встречи «Интер» вырвал победу. Однако в финале итальянская команда ровным счетом ничего не смогла противопоставить «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен» — «Интер» — 5:0

С первых же минут встречи парижане захватили инициативу. В первые 10 минут игра происходила исключительно на половине поля «Интера», а наибольшая опасность для миланцев исходила от Дезире Дуэ, который буквально терроризировал оборону соперников. И для того, чтобы довести атаку до гола, игрокам французской команды не потребовалось много времени. Уже на 12-й минуте Дуэ пасом в касание вывел на ударную позицию Ашрафа Хакими, который оказался один перед пустыми воротами. Голкипер «Интера» Ян Зоммер вышел на перехват паса Дуэ и не успел вернуться в рамку, а никто из защитников не помешал Хакими отправить мяч в сетку.

«Интер» был раздавлен, даже не успев начать сопротивляться. У миланцев решительно ничего не получалось на поле, и всего через восемь минут после первого гола «ПСЖ» забил второй. В этот раз Дуэ решил эпизод сам, замкнув передачу Усмана Дембеле мяч после рикошета оказался в углу ворот Зоммера.

В оставшееся до перерыва время игроки «Интера» лишь пару раз подходили к чужой штрафной, тогда как у «ПСЖ» были моменты, которые могли привести к новым голам. На добавленных минутах два шанса забить упустил экс-полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия — сначала его удар был заблокирован, а затем он головой отправил мяч над перекладиной после подачи с углового.

На второй тайм команды вышли в прежних составах, хотя замен от главного тренера «Интера» Симоне Индзаги можно было ожидать. Тем не менее, они произошли позже: к 62-й минуте наставник «нерадзурри» сделал две двойные замены. И тут же миланцы пропустили третий мяч: Витинья проникающим пасом вывел на удар Дуэ, и тот не промахнулся, оформив дубль.

«Челси» перевернул финал Лиги конференций за пять минут и сотворил историю Английский «Челси» разгромил испанский «Бетис» в финале Лиги конференций и стал... 29 мая 08:10 В целом, уже к этому моменту было понятно, кто выйдет победителем из этого противостояния, но парижане не собирались останавливаться на этом. И на 72-й минуте Хвича довел счет до неприличного, слева ворвавшись в штрафную и пробив точно под штангу без шансов для Зоммера.

Только после этого «Интер» создал опасный момент — по сути, первый для себя в этом матче. Но Доннарумма доказал, что по праву занимает место в воротах в этом финале. И это оказалось все, на что миланцы были способны. «ПСЖ» же в концовке в пятый раз поразил ворота «нерадзурри»: на 86-й минуте Сенни Маюлу пробил с острого угла, и рикошетом от штанги мяч влетел в сетку.

«Сафонов угадал с командой»

Российский голкипер Матвей Сафонов в свой первый же сезон в «ПСЖ» завоевал четыре трофея: он стал чемпионом Франции, а также завоевал национальные Кубок и Суперкубок — к этим успехам прибавилась победа в главном европейском клубном турнире. По ходу сезона он в ряде игр выходил в стартовом составе. Однако в Лиге чемпионов парижан тащил итальянец Джанлуиджи Доннарумма, и едва ли стоило ждать, что на решающий матч тренерский штаб команды внезапно выпустит Сафонова. По мнению экс-нападающего сборной России Игоря Колыванова, уже сам факт, что Матвей вместе с командой дошел до решающей стадии Лиги чемпионов, является выдающимся.

«Дай бог, чтобы Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов. «Интер» — достаточно опытная команда, там много футболистов старше 30 лет. Они умеют распределять силы, и это доказывает матч с «Барселоной», у которой выше класс футболистов. Сложно предполагать, как сложится предстоящая игра, но обычно финалы Лиги чемпионов получаются не столь яркими — каждый боится допустить ошибку», — сказал перед игрой Колыванов «Чемпионату».

По итогам матча специалист прокомментировал его исход для «Газеты.Ru». Он поздравил Сафонова с четырьмя трофеями, заметив, что составить конкуренцию Доннарумме было крайне сложно.

«Вратарю всегда сложнее себя проявить. Есть Доннарумма — один из лучших вратарей современности, и конкуренцию с ним на данный момент Сафонов не выдерживает. Его изначально брали вторым вратарем. Но он сыграл какие-то матчи, заслужил это, показывал себя и пытался проявить себя с лучшей стороны. Первый год во Франции и сразу четыре трофея — угадал с командой, поздравляю его. Тем более, россиянин выиграл Лигу чемпионов — кто до него был? Аленичев. Добровольский побеждал с «Марселем», но он тогда практически не выходил на поле. Так что от души поздравляю Сафонова.

К тому же, еще и «Краснодар» выиграл чемпионат России — так что Матвею можно и пятый трофей приписать в скобочках»,

— сказал Колыванов.

Говоря о том, почему «Интер» провалился в финале, Колыванов, выступавший в Италии за «Фоджу» и «Болонью», констатировал, что возрастная миланская команда проиграла тактически.

«Краснодар» — чемпион России по футболу впервые в истории 24 мая в Российской премьер-лиге (РПЛ) был сыгран заключительный тур, который определил нового... 24 мая 22:28 «Интер» неправильную тактику выбрал. Все-таки это достаточно возрастная команда, у нее ничего не получалось в розыгрыше, не было позиционного футбола. Может быть, где-то нужно было на горло себе наступить. Смотрите: «ПСЖ» — яркая и быстрая команда, с прекрасными исполнителями. В течение всего матча они просто перебегали соперника, молодость взяла верх над ветеранами. Насколько гармонично парижане выглядели! Только в первом тайме могли пять мячей забыить.

Наверное, никто не ожидал такого разгромного счета, но «Интер» не в лучшей физической форме. Они и Кубок проиграли, и чемпионат потеряли, и теперь — Лигу чемпионов. А «ПСЖ» очень легко прошел сезон. Наверное, тактически «Интеру» можно было сыграть иначе. Против «Барсы» они старались играть аккуратно и ловили на контратаках. Здесь, наверное, не ждали, что с «ПСЖ» с первых минут включит такой высокий прессинг и давление», — заключил специалист.