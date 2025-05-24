«Краснодар» — чемпион России по футболу впервые в истории

24 мая в Российской премьер-лиге (РПЛ) был сыгран заключительный тур, который определил нового чемпиона страны. Им стал «Краснодар», обыгравший в финальной игре столичное «Динамо» со счетом 3:0. Медали турнира завоевали петербургский «Зенит» и ЦСКА, а в зоне прямого вылета в Первую лигу сезон завершили «Оренбург» и воронежский «Факел». «Газета.Ru» — о том, как прошел 24-й розыгрыш РПЛ.

«Краснодар» — чемпион, у «Зенита» — серебро

Перед последним туром в турнирной таблице с преимуществом в один балл лидировал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева, уверенно возглавлявшая таблицу с марта, полностью зависела только от себя — положительный результат в матче против столичного «Динамо» гарантировал «быкам» первое место и первые золотые медали в истории клуба.

Матч «Краснодар» — «Динамо» волею составителей календаря РПЛ во второй год подряд выпал на 30-й тур, и в прошлом году эта игра также носила статус чемпионской: бело-голубым было достаточно набрать всего одно очко, чтобы прервать 48-летнюю чемпионскую засуху, однако победу в той игре одержали краснодарцы, благодаря чему чемпионство отправилось в Санкт-Петербург, где местная команда с трудом переиграла «Ростов» — 2:1.

Главная игра в истории «Краснодара» прошла для хозяев нервно, итоговый счет на табло не должен вводить в заблуждение. Первый тайм прошел с переменным успехом для обеих команд, его концовка и начало осталось за москвичами. Вторая половина игры началась с быстрого гола Джона Кордобы, который добавил мяч в ворота после прострела с левого края. Динамовцы имели возможность сравнять счет до 84-й минуты, когда Никита Кривцов сделал счет 2:0 и по сути решил исход как игры, так и всего чемпионата. Окончательный счет игры с пенальти уже в компенсированное время установил Эдуард Сперцян — 3:0!

В Санкт-Петербурге с аналогичным счетом «Зенит» без особых проблем разобрался с «Ахматом». Петербуржцы набрали 63 очка и на один балл отстали от «Краснодара». Таким образом, сине-бело-голубые впервые за семь лет остались без победы в национальном чемпионате.

ЦСКА забрался в медали, «Спартак» провалил весну

Красно-белые фактически закончили выступление в текущем сезоне РПЛ после домашней победы над «Зенитом» (2:1) 16 марта. Тот успех, который стал первым за семь с половиной лет в играх с петербуржцами в национальном чемпионате, вынес, видимо, из команды все эмоции, после чего на оставшиеся игры клуб выходил в неясном для себя состоянии.

Тренерский штаб во главе с Деяном Станковичем потерял контроль сначала над происходящим на поле, упустив важные очки с грозненским «Ахматом» и проиграв дома махачкалинскому «Динамо», после чего последовали неудачные игры с ЦСКА, «Факелом» и московским «Динамо». Там феерию со знаком минус устроил уже сам Станкович, став вместо руководства командой заниматься пререканиями с арбитрами, сумев еще и заработать штраф в четверть миллиона рублей. Вдобавок серб пропустил послематчевую пресс-конференцию, чего не делал ни один тренер «Спартака» со времен Олега Кононова. На прошлой неделе «Спартак» дома проиграл «Ростову» и не вышел в финал Кубка России, чем окончательно заслужил неудовлетворительную оценку по итогам сезона.

Тем удивительнее, что москвичи еще теоретически могли попасть в топ-3 по итогам сезона — им на радость в прошлом туре потерял очки ЦСКА, подарив пусть и небольшую, но все же возможность выиграть бронзу. «Спартак» легко обыграл «Химки» со счетом 5:0, но для медалей этого не хватило — армейцы в параллельной встрече расправились с «Пари НН» (2:0), забрав комплект бронзовых наград.

ЦСКА провел прекрасную весну, выиграв по очкам отрезок сезона-2024/25 после его возобновления. В новой схеме Марко Николича, которую сербский специалист прививал команде на зимних сборах, смог полноценно раскрыться полузащитник Матвей Кисляк, обретающий статус новой надежды красно-синих. По-прежнему хорош голкипер Игорь Акинфеев, способный помогать команде добывать важнейшие очки, несмотря на возраст и проблемы с коленом. Довести отчетный соревновательный год до полного восторга ЦСКА может уже в следующее воскресенье, 1 июня — для этого в финале национального кубка в «Лужниках» нужно обыграть «Ростов».

«Оренбург» и «Факел» прощаются с Премьер-лигой, «Балтика» и «Торпедо» возвращаются

В подвале турнирной таблицы чемпионата России интриг не оставалось никаких уже давно — «Оренбург», несмотря на неплохой весенний отрезок с тремя победами, уж слишком много потерял осенью, когда набрал лишь восемь очков. «Факел» так и не смог справиться с хронической нехваткой финансов традиционными перестановками на позиции главного тренера — при Игоре Шалимове, как и при Дмитрии Пятибратове, воронежцы весь сезон откровенно страдали при атакующих действиях, а потеря главного нападающего Евгения Маркова в зимнее трансферное окно умножила шансы на спасение на нуль. Следующий сезон команды проведут в Первой лиге.

Камбэк в РПЛ по итогам первенства первого дивизиона осуществили калининградская «Балтика» и московское «Торпедо». Балтийцы уверенно выиграли регулярный чемпионат и смогли вернуться сразу после прошлогоднего вылета, а «автозаводцы» поднялись в элитную лигу после двух сезонов в Первой.

В стыковых матчах, согласно положению команд в таблицах РПЛ и Первой лиги, встретятся между собой «Ахмат», а также «Пари НН» и новороссийский «Черноморец», занявший третье место в Первой лиге, не допущен к участию в переходных играх из-за отсутствия лицензии РФС-1, без которой нельзя выступать в РПЛ. Причиной в отказе выдачи лицензии клубу стала проблема со стадионом — арена в Новороссийске не соответствует регламентным требованиям, а найти новую в своем регионе коллектив из Краснодарского края в установленные сроки не смог.