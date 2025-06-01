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Cуперфинал Кубка России: «Ростов» против ЦСКА. LIVE

Футбол. Кубок России. Финал. «Ростов» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Телеграм-канал «ФК «Ростов»»
В суперфинале Пути регионов Кубка России встречаются московский ЦСКА и «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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1-й тайм
01 июня 18:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
9' Обляков
Стадион «Лужники», Москва, Россия
1-й тайм

9' Обляков

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19'

Умар Сако сбивает с ног Матвея Кисляка, фол в пользу армейцев.

17'

Кирилл Левников отменяет взятие ворот, фиксируя офсайд у Мойзеса! Гол не засчитан, игра продолжается при счете 0:0.

15'

Мда, совсем не спешат арбитры принимать какое-либо решение, уже шесть минут команды просто стоят на поле.

12'

Идет видеопросмотр момента на предмет офсайда в момент подачи Пьянича.

9'

Гол! Обляков наносит точный удар из-за пределов штрафной после розыгрыша стандарта в исполнении Пьянича, крайне плохо сыграл Ятимов на линии — мяч сквозь руки скакнул в сетку.

7'

Пьянич отдавал на Гуарирапу вперед, но пас не прошел из-за надежной игры Осипенко.

5'

Играет в пас Щетинин на Комличенко, однако Мойзес надежно играет в обороне и совершает перехват.

2'

Cтартовые минуты игры остаются за ростовчанами.

18:05

Игра началась! Поехали!

17:55

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Бистрович, Кисляк, Обляков, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

17:50

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Сако, Шанталий, Кучаев, Щетинин, Роналдо, Голенков, Комличенко.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В суперфинале Пути регионов Кубка России встречаются московский ЦСКА и «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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