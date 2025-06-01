Умар Сако сбивает с ног Матвея Кисляка, фол в пользу армейцев.
Кирилл Левников отменяет взятие ворот, фиксируя офсайд у Мойзеса! Гол не засчитан, игра продолжается при счете 0:0.
Мда, совсем не спешат арбитры принимать какое-либо решение, уже шесть минут команды просто стоят на поле.
Идет видеопросмотр момента на предмет офсайда в момент подачи Пьянича.
Гол! Обляков наносит точный удар из-за пределов штрафной после розыгрыша стандарта в исполнении Пьянича, крайне плохо сыграл Ятимов на линии — мяч сквозь руки скакнул в сетку.
Пьянич отдавал на Гуарирапу вперед, но пас не прошел из-за надежной игры Осипенко.
Играет в пас Щетинин на Комличенко, однако Мойзес надежно играет в обороне и совершает перехват.
Cтартовые минуты игры остаются за ростовчанами.
Игра началась! Поехали!
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Бистрович, Кисляк, Обляков, Пьянич, Гуарирапа, Койта.
«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Сако, Шанталий, Кучаев, Щетинин, Роналдо, Голенков, Комличенко.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В суперфинале Пути регионов Кубка России встречаются московский ЦСКА и «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.