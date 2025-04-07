«Хотели отменить русских, а Овечкин отменил вратарей»: как мир встретил рекорд

Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки и получает поздравления со всего мира. Пловец Майкл Фелпс пожелал ему забросить тысячу шайб, актер Денни Де Вито напомнил, для чего нужны рекорды, а журналист канадского издания назвал россиянина «богом голов». Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с «Газетой.Ru» назвал Великую Восьмерку флагманом российского спорта.

«Пора замахнуться на тысячу»

Минувшим вечером Александр Овечкин переписал историю: в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» капитан «Вашингтона» забросил шайбу, которая стала для него 895-й в заокеанской карьере. Таким образом, он побил державшийся 26 лет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Это событие получило живейший отклик во всем мире. В России оно стало настоящим праздником, поздравление в адрес Ови появилось даже на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве. Высказались и в США — причем не только спортсмены, но и другие звезды.

Оптимистичное пожелание в адрес Великой Восьмерки высказал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс.

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«Поздравляю, брат. Невероятный рекорд. Не могу дождаться, что дальше. Возможно, тысяча голов? Вперед. Поздравляю, парень. Ты этого заслуживаешь», — приводит слова Фелпса портал RMNB.

В чем заключается смысл рекорда, напомнил Овечкину голливудский актер, номинант на «Оскар» Денни Де Вито.

«Алекс, так держать, парень. Между прочим, рекорды существуют для того, чтобы их покорять», — сказал Де Вито.

Среди поздравлений от спортсменов особняком стоят пожелания легендарного баскетболиста, двукратного олимпийского чемпиона и кумира Овечкина — Майкла Джордана.

«Привет, Алекс, мои поздравления. Какой невероятный рекорд», — восхитился Джордан.

Не остался в стороне известный рэп-исполнитель Снуп Догг, в прошлом году удививший поклонников появлением на Олимпиаде в Париже.

«Поздравления от Биг Снуп Догга. Продолжай сиять», — обратился он к россиянину.

«Бесстрашный поезд, король русских»

Крупнейшие спортивные и общественно-политические издания на Западе тоже говорят о величии Овечкина и его рекорда.

«Наследие Овечкина — это голы, и они имеют ключевое значение. До такой степени, что левый круг вбрасывания стал известен как «офис Ови». <...> После почти двадцати лет карьеры никто так и не нашел способа помешать Овечкину забить из круга вбрасывания — даже несмотря на то, что все знают, что он собирается сделать», — пишет обозреватель ESPN Райан Кларк.

«Овечкин был опорой «Вашингтон Кэпиталз» с момента дебюта в НХЛ в октябре 2005 года, помог им одержать единственную победу в Кубке Стэнди-2017/18 и стал одним из величайших игроков», — напоминает автор «Би-Би-Си» Фион Винн.

Колумнист канадского издания Toronto Star Брюс Артур не поскупился на восторженные эпитеты в адрес Ови.

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«Александр Овечкин [к моменту рекорда] уже вошел в историю. Он был одним из наиболее заряженных хоккеистов в истории за последние 20 сезонов: бог голов, бесстрашный товарный поезд, король русских.

Покорение рекорда всех времен Уэйна Гретцки — одно из самых выдающихся событий в современном хоккее, но Овечкин уже был легендой. Рекорд лишь позволил высечь имя Овечкина в камне»,

— считает журналист.

Финское издание Iltalehti приводит воспоминания хоккеиста Сами Лепистё, который играл с Овечкиным в «Вашингтоне» в 2007-2009 годах. Среди качеств, которые Лепистё ценил в россиянине, он особо выделил готовность играть на команду.

«Он хочет побеждать и забивать, но это не просто «я, я, я». Овечкин рад и чужим голам. Я видел некоторых игроков, которые не слишком радуются, когда забивает кто-то еще, но Овечкин не такой. Я помню, когда я заработал первое очко в карьере НХЛ, Овечкин с радостью забрал шайбу и передал ее мне в качестве сувенира», — поделился Лепистё.

«Кто-то хотел отменить русских, а Овечкин отменил вратарей»

Восторженными постами в адрес Овечкина переполнены и соцсети.

«Невероятная честь наблюдать игру Овечкина, хотя мне бы хотелось, чтобы он меньше забивал моему любимому «Нэшвиллу». Ничего, кроме абсолютного уважения. Мои поздравления, Великая Восьмерка», — пишет один из пользователей соцсети «Х».

Еще один болельщик считает, что награда лучшему снайперу НХЛ должна получить имя Овечкина.

«Пора переименовать «Морис Ришар Трофи», который получает лучший снайпер лиги, в «Овечкин Трофи!» — говорится в посте.

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Кто-то припомнил, что российский форвард установил исторический рекорд в сезоне, в котором получил перелом и пропустил самый длительный срок за карьеру.

«Просто мурашки! Сломать ногу в 39 лет, но идти на 50 голов в сезоне и побить легендарный рекорд! Овечкин — самый великий капитан!» — убежден фанат.

А еще один пользователь соцсети указал на достижения Овечкина на фоне изоляции российского спорта в мире.

«Кто-то хотел отменить русских, а Овечкин отменил вратарей», — констатировал болельщик.

«Овечкин — флагман нашего спорта»

В беседе с «Газетой.Ru» народный артист РСФСР, знаменитый певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко назвал Александра флагманом российского спорта.

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«Я считаю, что это большое событие — не только в жизни динамовского коллектива, но и нашей хоккейной дружины. Это гордость, спорт всегда был витриной нашего Отечества — неизбывно мы представляли за рубежом на всех площадках наши виды трудовой деятельности. И Саша Овечкин — флагман нашей спортивной жизни», — заявил Лещенко.

Артист добавил, что знаком с мамой Овечкина, а также немного знал покойного отца хоккеиста. Кроме того, Лещенко сообщил, что готовится к выходу документальный фильм об Овечкине, и сам певец также принял участие в его создании . Говоря о достижении лидера «Вашингтона», исполнитель песни «День Победы» порадовался, что вокруг рекорда российского хоккеиста не возникло никакого негатива.

«Он вышел на первое место, это историческая победа российского спортсмена. И очень приятно, что хоккейное сообщество к этому отнеслось благожелательно, его поздравили, и не было никаких негативных высказываний по этому поводу — это очень здорово. Он — посол доброй воли, как раньше говорили. Ему желаю здоровья, пусть он еще сотню шайб забьет, чтобы уже на века», — пожелал артист.

Лещенко сравнил Овечкина с другими выдающимися отечественными хоккеистами, включая Вячеслава Фетисова и Владислава Третьяка. По мнению певца, Александр превзошел достижения своих соотечественников. В заключение он пожелал Овечкину вернуться в «Динамо».

«Надеюсь увидеть его в рядах динамовской команды, поскольку он озвучил мысль, что после НХЛ будет играть за «Динамо», — заключил Лещенко.

Оценил рекорд Овечкина и прославленный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Борис Майоров.