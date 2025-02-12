«Не надо списывать ее со счетов»: Винер внезапно ушла в отставку

Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» призвал не списывать Винер со счетов, а Светлана Журова заявила, что занять вакантное место может Амина Зарипова — наставница олимпийской чемпионки Маргариты Мамун.

«Передо мной стоит новая задача»

Ирина Винер решила покинуть пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике спустя 24 года. Специалист заявила, что перед ней теперь стоит новая задача — передать свой опыт другим тренерам.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике.

Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд.

Тем более что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками», — приводит заявление Винер РИА Новости.

Специалист была главным тренером сборной России с 2001 года. За время своей карьеры Винер поработала со многими чемпионками и медалистками Олимпийских игр — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

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В октябре прошлого года Винер также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), который занимала с 2008 года.

Она приняла такое решение после того, как пять разных организаций — Федерация спортивной гимнастики, Федерация прыжков на батуте, Федерация спортивной акробатики, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Всероссийская федерация художественной гимнастики — были объединены в одну Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Также в прошлом Винер — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG).

«Гений своего дела»

Заявление Винер прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она констатировала, что заменить такого специалиста невозможно.

«Художественная гимнастика ассоциируется с именем Ирины Александровны Винер, и все победы сборной России — тоже. Она гений своего дела. Такой женщине замены просто нет. Надеюсь, что именно тренерскую работу Винер не бросит», — сказала Тарасова порталу «ВсеПроСпорт».

Благодарность Винер выразил министр спорта Михаил Дегтярев. Он уверен, что ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров. Также он подчеркнул, что уважает решение Винер.

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«Ирина Александровна Винер — уникальный тренер, буквально создавший школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир. Под ее руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной. Ее вклад в развитие спорта невозможно переоценить. Мы выражаем ей глубокую благодарность за работу и поддержку спортсменов на протяжении десятилетий», — заявил Дегтярев.

«Не надо списывать Винер со счетов»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» призвал не списывать Винер со счетов. По его мнению, она не останется в стороне от российского спорта и продолжит работу над его развитием и популяризацией.

«Не надо Ирину Александровну списывать со счетов. Я знаю ее лично, знаю ее активность — этот тот человек, который своей энергией мотивирует всех нас. Поверьте, она еще будет своей активностью помогать и в общественной работе, и в гимнастике, и в спорте. Возможно, она не будет заниматься именно тренерской работой, но уверен, что как спортивный функционер она никуда не денется и будет помогать развивать российский спорт», — заявил Свищев.

Парламентарий отметил, что Винер проделала очень большую работу для популяризации не только российской художественной гимнастики, но и российского спорта в целом. По словам Свищева, она сподвигла десятки тысяч атлетов заниматься спортом. Он также напомнил, что все выдающиеся представители российской художественной гимнастики вышли из ее школы.

Говоря о том, кто может сменить Винер на посту главного тренера сборной России, Свищев напомнил, что остается команда, которая работала с ней. И в любом случае будут специалисты, которые продолжат ее дело.

«Все привыкли, что художественная гимнастика и Ирина Александровна — единое целое, их невозможно представить друг без друга. Но она никуда не делась.

Да, теперь, может быть, не будет ее активного участия на площадке. Но ее опыт бесценен. Команда есть, она будет эффективно работать», — заключил Свищев.

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Возможного преемника Винер на посту главного тренера национальной команды назвала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. В комментарии «СЭ» она выразила мнение, что принять пост может пятикратная чемпионка мира Амина Зарипова.

«Не смогу назвать всех возможных людей, кто бы мог занять данный пост. Но я знаю, что Амина Зарипова активно работает, плюс она ученица Винер. Мне кажется, что Амина — это тот человек, который может занять данный пост, но, понятное дело, что это навскидку. Стоит понять, нужно ли это самой Амине, многодетной матери. Все-таки такая должность очень тяжелая и ответственная, она дает очень много работы», — отметила Журова.