44:0 — сборная России продолжает громить соперников

Рекордный флэшмоб, замерзшие футболисты

Национальная команда Замбии прибыла в Россию далеко в не самом оптимальном составе. Ведущие игроки сборной африканской страны, ставшей в 2012 году победителем континентального чемпионата, выступающие в топ-5 европейских лиг, вернулись перед вылетом в Москву в расположение своих клубов.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Замбии Авраам Грант пожаловался на холодную погоду — столичные +10° повергли его футболистов в шок.

Для Гранта Москва — несчастливый город. В финале Лиги чемпионов 2008 года специалист приехал в российскую столицу в качестве исполняющего обязанности наставника лондонского «Челси» и проиграл в серии пенальти решающую игру турнира «Манчестер Юнайтед». Ключевой промах в той игре допустил полузащитник Джон Терри, поскользнувшийся на мокром из-за дождя газоне «Лужников».

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Игра против сборной России прошла на другом стадионе, и уже традиционно Российский футбольный союз креативно подошел к церемонии ее открытия. Перед стартовым свистком на поле «ВТБ Арены» состоялся большой флешмоб — сразу 500 музыкантов исполнили на различных струнных инструментах хит группы «Парк Горького» — Moscow Calling.

В основном составе на поединок против Замбии у россиян вышли Александр Максименко («Спартак»), Илья Вахания, Максим Осипенко, Иван Комаров, Николай Комличенко (все — «Ростов), Игорь Дивеев (ЦСКА) и Данил Круговой, Максим Глушенков, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), и Антон Миранчук, представляющий швейцарский «Сьон».

Без Дзюбы тоже было интересно

Играть футболистам сборной России против замбийцев было даже проще, чем с Гренадой, несмотря на заметную разницу между командами в рейтинге ФИФА (87-е место против 174-го). Африканцы практически отказались от прессинга, благодаря чему у россиян было много места как для проведения спокойных и размеренных позиционных атак, так и для быстрого отрыва в контратаки.

Стартовые минуты игры российские футболисты использовали для атак преимущественно левым флангом, партнеры активно снабжали мячом Данила Кругового. Защитник столичного ЦСКА оперативно конвертировал активность в голевую атаку — его передача с линии в штрафной в ее центр нашла ногу Максима Глушенкова, который в одно касание левой ногой переправил мяч под перекладину.

Замбии явно не хватало скоростей — связано ли это с холодной московской погодой или же высоким уровнем сопротивления от игроков российской сборной, неясно. В любом случае, работы у Александра Максименко в первой половине игры практически не было, а вот его визави был включен в игру не только ментально, но и физически на протяжении всех 45 минут.

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Опасные моменты у чужих ворот не использовали Андрей Мостовой и Николай Комличенко, которые классно открывались, но не смогли акцентированным ударом замкнуть мяч в сетку ворот. Чуть тревожно стало на исходе получаса игры, потому что из-за травмы защитник Игорь Дивеев был вынужден в сопровождении медицинской бригады покинуть поле — соперник наступил ему шипами на стопу при борьбе за мяч, но довольно быстро футболист смог вернуться на газон и продолжить встречу.

В концовке первой половины игры Круговой записал на свой счет вторую результативную передачу — не без помощи рикошета от головы защитника замбийской команды мяч после его подачи добрался до Ильи Вахании, в одно касание положивший мяч в дальний от голкипера угол. 2:0!

Легенда номер 17

Во втором тайме характер игры не поменялся. Замбийцы продолжали замерзать и стали опаздывать за соперником еще сильнее, а россияне как будто еще активнее включились в прессинг и стали наказывать гостей вообще за любые оплошности.

Главной звездой вечера стал полузащитник Максим Глушенков, который раскритиковал в недавнем интервью тренера «Зенита» Сергея Семака за то, что использует его не на самой удобной позиции. Сначала Глушенков оформил дубль, воспользовавшись отличной передачей Ильи Вахании и пробив в нижний угол, после чего в похожем стиле завершил еще одну атаку российской сборной, стартовавшей после отбора на чужой половине поля.

Для Максима этот хет-трик стал первым в футболке национальной сборной.

На исходе часа игры Валерий Карпин произвел несколько замен, полностью обновив атакующую линию. На поле вышли Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков и Матвей Кисляк, сумевшие себя проявить в прошедшей игре против Гренады. Пятый мяч в замбийские ворота организовал как раз Алексей Батраков, который доработал отскок после прострела Бакаева, уложив на пути к воротам перед голевым ударом сразу двоих оппонентов.

Игра завершилась со счетом 5:0, что стало повторением итога встречи с Гренадой. Победная серия сборной России достигла восьми игр, общий счет в них составляет теперь 44:0.