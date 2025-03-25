«Кому-то не угодили»: чем закончился скандальный суд над экс-президентами ФИФА и УЕФА

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини оправданы по делу о финансовых махинациях спустя 10 лет после начала расследования. В беседе с «Газетой.Ru» бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что Платини точно сам заработал полученные от организации 2 млн швейцарских франков, а юрист Анна Анцелиович допустила, что у прокуратуры все еще есть основания для апелляции.

Апелляция прокуратуры отклонена

Апелляционный комитет Федерального уголовного суда Швейцарии отклонил апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор бывшему президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини по делу о махинациях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

«Все ждут Россию»: когда отечественные клубы вернут на турниры Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что многие страны поддерживают возвращение российских... 23 декабря 01:28 При этом уточняется, что прокуратура все еще может обратиться в Федеральный верховный суд Швейцарии с апелляцией, но только на ограниченных правовых основаниях. В комментарии «Газете.Ru» глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович допустила, что прокуратура может апеллировать как по возможным процессуальным нарушениям, так и по другим основаниям.

«Суд, который вынес решение в отношении Блаттера и Платини, относится к швейцарской судебной системе, там могут быть основания для обжалования, не только процессуальные. Будут ли установлены какие-то иные ограничения, сложно сказать. Скорее всего, есть список, по каким основаниям может быть подана апелляция», — полагает Анцелиович.

История скандала

Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал разразился в мае 2015 года, всего за два дня до выборов президента организации. Швейцарская полиция арестовала в Цюрихе ряд членов исполкома ФИФА, которые обвинялись в финансовых махинациях и коррупционной деятельности. При этом действовали правоохранительные органы Швейцарии под контролем американской прокуратуры, которая, как утверждал руководитель Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк, нашла доказательства коррупции в ФИФА.

В процесс включились также представители политического истеблишмента европейских стран. В частности, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об «очень серьезных основаниях для смены руководства ФИФА», а бывшая в то время канцлером ФРГ Ангела Меркель уверяла, что «время Блаттера прошло».

Блаттер в итоге все же выиграл выборы. А его единственным конкурентом тогда был лоббируемый США и Англией иорданский принц Али бин аль-Хусейн. Но всего спустя четыре дня после победы Блаттер заявил, что хочет оставить пост. А через несколько месяцев он был отстранен от занимаемой должности на 90 дней — такое же отстранение получил Платини.

Суть обвинений в адрес Блаттера и Платини заключалась в том, что еще в 1998–2002 годах знаменитый в прошлом французский футболист, трехкратный обладатель «Золотого мяча» получил от ФИФА порядка 2 млн швейцарских франков.

Блаттер тогда пояснил, что эти средства были проведены Платини «по джентльменскому соглашению», а француз затем утверждал, что заработал эти деньги.

В декабре 2015 года Блаттер и Платини решением Арбитражной палаты комитета по этике ФИФА были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позднее срок для Блаттера был сокращен до шести лет, а для Платини — до четырех. Однако на этом разбирательства не закончились. В марте 2021 года Блаттер был дисквалифицирован еще на шесть лет и восемь месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА, а также оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

8 июля 2022 года швейцарский суд города Беллинцона оправдал обоих функционеров по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. В октябре того же года прокуратура подала апелляцию, и только теперь она была отклонена.

«Это достойнейшие люди»

Бывший вице-президент ФИФА, экс-член исполкомов ФИФА и УЕФА, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков порадовался тому, что Блаттер и Платини были оправданы. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал их достойнейшими людьми, а также заявил, что сам был свидетелем тому, какую работу проводил Платини и за что получал деньги.

«36 миллионов на взятки судьям»: губернатор Самарской области потряс российский футбол Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физкультуре и... 27 ноября 04:44 «И того, и другого я хорошо знаю. Мы долгие годы работали с Блаттером — 27 лет. С Мишелем Платини — 15 лет. Достойнейшие люди, великолепные организаторы, Платини — вообще звезда мирового футбола. Я следил за ситуацией, потому что эти люди мне близки.

С самого начала мне было понятно, что там нет никакой коррупции и мошенничества. Просто, как иногда бывает, они кому-то не угодили.