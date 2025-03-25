«Кому-то не угодили»: чем закончился скандальный суд над экс-президентами ФИФА и УЕФА

Апелляция прокуратуры отклонена
Апелляционный комитет Федерального уголовного суда Швейцарии отклонил апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор бывшему президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини по делу о махинациях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
При этом уточняется, что прокуратура все еще может обратиться в Федеральный верховный суд Швейцарии с апелляцией, но только на ограниченных правовых основаниях. В комментарии «Газете.Ru» глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович допустила, что прокуратура может апеллировать как по возможным процессуальным нарушениям, так и по другим основаниям.
«Суд, который вынес решение в отношении Блаттера и Платини, относится к швейцарской судебной системе, там могут быть основания для обжалования, не только процессуальные. Будут ли установлены какие-то иные ограничения, сложно сказать. Скорее всего, есть список, по каким основаниям может быть подана апелляция», — полагает Анцелиович.
История скандала
Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал разразился в мае 2015 года, всего за два дня до выборов президента организации. Швейцарская полиция арестовала в Цюрихе ряд членов исполкома ФИФА, которые обвинялись в финансовых махинациях и коррупционной деятельности. При этом действовали правоохранительные органы Швейцарии под контролем американской прокуратуры, которая, как утверждал руководитель Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк, нашла доказательства коррупции в ФИФА.
В процесс включились также представители политического истеблишмента европейских стран. В частности, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об «очень серьезных основаниях для смены руководства ФИФА», а бывшая в то время канцлером ФРГ Ангела Меркель уверяла, что «время Блаттера прошло».
Блаттер в итоге все же выиграл выборы. А его единственным конкурентом тогда был лоббируемый США и Англией иорданский принц Али бин аль-Хусейн. Но всего спустя четыре дня после победы Блаттер заявил, что хочет оставить пост. А через несколько месяцев он был отстранен от занимаемой должности на 90 дней — такое же отстранение получил Платини.
Суть обвинений в адрес Блаттера и Платини заключалась в том, что еще в 1998–2002 годах знаменитый в прошлом французский футболист, трехкратный обладатель «Золотого мяча» получил от ФИФА порядка 2 млн швейцарских франков.
Блаттер тогда пояснил, что эти средства были проведены Платини «по джентльменскому соглашению», а француз затем утверждал, что заработал эти деньги.
В декабре 2015 года Блаттер и Платини решением Арбитражной палаты комитета по этике ФИФА были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позднее срок для Блаттера был сокращен до шести лет, а для Платини — до четырех. Однако на этом разбирательства не закончились. В марте 2021 года Блаттер был дисквалифицирован еще на шесть лет и восемь месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА, а также оштрафован на 1 млн швейцарских франков.
8 июля 2022 года швейцарский суд города Беллинцона оправдал обоих функционеров по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. В октябре того же года прокуратура подала апелляцию, и только теперь она была отклонена.
«Это достойнейшие люди»
Бывший вице-президент ФИФА, экс-член исполкомов ФИФА и УЕФА, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков порадовался тому, что Блаттер и Платини были оправданы. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал их достойнейшими людьми, а также заявил, что сам был свидетелем тому, какую работу проводил Платини и за что получал деньги.
«И того, и другого я хорошо знаю. Мы долгие годы работали с Блаттером — 27 лет. С Мишелем Платини — 15 лет. Достойнейшие люди, великолепные организаторы, Платини — вообще звезда мирового футбола. Я следил за ситуацией, потому что эти люди мне близки.
С самого начала мне было понятно, что там нет никакой коррупции и мошенничества. Просто, как иногда бывает, они кому-то не угодили.
Конечно, сути я не знаю. Я не юрист, детали всех конфликтов мне неизвестны. Знаю из прессы, что якобы ФИФА незаконно заплатила Платини какую-то сумму. Платини ссылается на то, что он заработал эти деньги — а я могу это подтвердить. Не могу сказать, какую сумму, но это было еще при мне. Назначили комиссию по разработке международного календаря, Платини ее возглавил по поручению исполкома. Это я знаю четко. А все остальное — какие были суммы, как их оформляли, в чем были проблемы... Для меня ясно только одно: это достойные люди и руководители. Жалко читать, как их гоняли из одного суда в другой. Слава богу, наконец-то это закончилось», — заключил Колосков.