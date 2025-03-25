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Спорт

Новый соперник команды Карпина: Россия играет с Замбией. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Замбия. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В товарищеском матче сборная России по футболу играет с национальной командой Замбии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи
Матч не начался
25 марта 20:00
Россия
0 : 0
Замбия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:55

А вот стартовый состав сборной Замбии от Авраама Гранта:

Нсабата — Чонго, Мфанде, Чепеши, Сабобо — Чайва, Капумбу, Каманга — Кангва, Мусонда, Чама.

19:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:

Максименко, Вахания, Дивеев, Осипенко, Круговой, Комаров, Черников, Миранчук, Глушенков, Комличенко, Мостовой.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сборная России по футболу проводит товарищеский матч с командой Замбии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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