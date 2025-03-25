А вот стартовый состав сборной Замбии от Авраама Гранта:
Нсабата — Чонго, Мфанде, Чепеши, Сабобо — Чайва, Капумбу, Каманга — Кангва, Мусонда, Чама.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:
Максименко, Вахания, Дивеев, Осипенко, Круговой, Комаров, Черников, Миранчук, Глушенков, Комличенко, Мостовой.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сборная России по футболу проводит товарищеский матч с командой Замбии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.